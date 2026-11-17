Die VW-Beteiligung Rivian will mehr als ein Elektroautobauer sein. Ein kaum beachtetes Start-up des Konzerns hat bereits eine Milliardenbewertung erreicht. Amazon und DoorDash sind an Bord - und Rivian profitiert. Amerikanische Neuwagen kosten inzwischen durchschnittlich rund 51.000 US-Dollar (46.400 Euro), in Deutschland lag der Durchschnittspreis 2025 bei 44.560 Euro. Für viele Haushalte wird das eigene Auto damit zunehmend zum Luxus. Der US-Elektroautobauer Rivian, bei dem Volkswagen ...

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