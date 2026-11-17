DJ Aktien Schweiz schließen in schwachem Umfeld deutlich im Minus

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Dienstag im Einklang mit einem schwachen Börsenumfeld in Europa deutlich im Minus geschlossen. Anleger warteten auf die Nvidia-Geschäftszahlen am Abend, wobei besonders die Strategieaussagen von Interims-CEO Colette Kress im Fokus stehen. Denn "Nvidia war auch das Rückgrat der Finanzierung des gesamten KI-Ökosystems", sagte ein Händler. Die Nervosität im Technologiesektor griff auf den breiten Markt über, weshalb auch die eher technologie-arme Börse in der Schweiz unter Druck geriet.

"In diesem Umfeld muss auch noch Platz geschaffen werden in den Portfolios für das Anthropic-IPO am Donnerstag", sagte ein Händler. Der SMI verlor 1,4 Prozent auf 14.976 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Minus. Umgesetzt wurden 23,32 (zuvor: 18,73) Millionen Aktien. Unter Druck standen im Technologiesektor ABB (-1,7%), Logitech (-2,3%), Comet (-2,3%), AMS Osram (-1,9%) und andere. Im Finanzsektor wurde das Sentiment durch die Deutsche Bank belastet. Laut Medienberichten hatten Hinweisgeber mehr als 15 Millionen interne Dokumente verschiedenen Medienorganisationen zugespielt. Dabei soll es unter anderem um Geschäfte mit dubiosen Geschäftspartnern in Russland und den USA gehen. UBS und Partners Group verloren 3,3 bzw. 1,8 Prozent.

Roche verloren 0,8 Prozent. Auch Zulassungen durch die US-Gesundheitsbehörde FDA stützte die Pharma-Aktie nicht. Der Markt habe die Schlagzeilen wahrscheinlich bereits eingepreist, hieß es. Zurich Insurance rechnet nach der Übernahme des Digitalversicherers Beazley nun mit höheren Kapitalsynergien. Der Kurs gab dennoch um 1 Prozent nach - im Verbund mit schwachen Finanzwerten.

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November 17, 2026 11:47 ET (16:47 GMT)

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