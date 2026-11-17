DJ PTA-News: Planethic Group AG: Anleihegläubigerversammlung unterstützt Sanierungskurs - Gläubiger setzen auf Fortführung der Eigenverwaltung und stärkere Einbindung in Sanierungsprozess

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Planethic Group AG: Anleihegläubigerversammlung unterstützt Sanierungskurs

Gläubiger setzen auf Fortführung der Eigenverwaltung und stärkere Einbindung in Sanierungsprozess

Ludwigsfelde (pta000/17.11.2026/18:25 UTC+1)

Ludwigsfelde, den 17. November 2026 - Die Anleihegläubiger der Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder "Planethic") (WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ), haben auf der heutigen zweiten Gläubigerversammlung den bisherigen gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger, Rechtsanwalt Dr. Marc Liebscher, bestätigt und zugleich wichtige Leitlinien für die weitere Begleitung des laufenden Eigenverwaltungsverfahrens beschlossen.

Der gemeinsame Vertreter wird gemäß -- 7 Abs. 2 Satz 1 SchVG angewiesen, das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung über das Vermögen der Emittentin (Amtsgericht Potsdam, Az. 650 IN 179/26) nach bestem Wissen und Gewissen zu unterstützen, insbesondere sich in den Gremien und Versammlungen des Insolvenzverfahrens nicht für eine Aufhebung der Eigenverwaltung (-- 272 InsO) einzusetzen, soweit und solange dies den Interessen der Anleihegläubiger dient.

Zudem wird ein Gläubigerbeirat eingerichtet, der die Tätigkeit des gemeinsamen Vertreters begleitet und eine zusätzliche Einbindung der Gläubigerinteressen ermöglicht.

Der gemeinsame Vertreter wird angewiesen, den Beirat regelmäßig, sowie anlassbezogen unverzüglich über den Verlauf der Eigenverwaltung und des Insolvenzverfahrens zu informieren, insbesondere über Berichte des Sachwalters, die Entwicklung eines Insolvenzplans, Insolvenzprozesse sowie Quotenaussichten. Der gemeinsame Vertreter hat den Beirat vor wesentlichen Entscheidungen anzuhören.

Der gemeinsame Vertreter ist nicht befugt, einem Insolvenzplan, einem Vergleich oder einer sonstigen Maßnahme zuzustimmen, für diese zu stimmen oder sie in sonstiger Weise zu akzeptieren, die - wirtschaftlich betrachtet - zu einem Verzicht, einer Kürzung, Stundung oder Umwandlung der Ansprüche der Anleihegläubiger auf Kapital und Zinsen von insgesamt mehr als 40 Prozent des Nennbetrags der Schuldverschreibung zuzüglich der bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelaufenen Zinsen führt ("Haircut").

Die Anleihegläubiger setzen damit ein klares Signal für die Fortführung des Sanierungskurses der Gesellschaft. Sie teilen damit die Einschätzung, dass die Eigenverwaltung der geeignete Weg ist, um den Wert ihrer Forderungen bestmöglich zu erhalten und das Insolvenzverfahren zügig abzuschließen.

Der Vorstand der Planethic Group AG begrüßt das Abstimmungsergebnis. Es schafft eine wichtige Grundlage für die konstruktive Zusammenarbeit zwischen Gesellschaft, gemeinsamem Vertreter und Anleihegläubigern im weiteren Verlauf des Sanierungsverfahrens.

Über die Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG)

Die 2011 in Berlin gegründete Planethic Group AG ist eine Beteiligungsholding im Bereich Food-Tech mit Fokus auf margenstarke, skalierbare Geschäftsmodelle sowie internationale Expansion.

Das operative Portfolio umfasst die Entwicklung und Vermarktung innovativer pflanzenbasierter Lebensmittel. Dazu zählen ein breites Sortiment an Süßwaren, Snacks sowie Milch- und Fleischalternativen, die in der D-A-CH-Region und Nordamerika vertrieben werden. Darüber hinaus ist Planethic in den Bereichen Nahrungsergänzungsmittel sowie Indoor-Farming aktiv und hält eine Beteiligung im Bereich Technologie-Assets.

Kontakt Planethic

Sascha Voigt, Vorstandsvorsitzender Telefon: +49 (0)30 2936378 0 E-Mail: IR@planethic.de Website: www.planethic.de

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Planethic Group AG An den Kiefern 7 14974 Ludwigsfelde Deutschland Ansprechpartner: Sascha Voigt Tel.: +49 (0)30 2936378 0 E-Mail: IR@planethic.de Website: www.planethic.de ISIN(s): DE000A254NF5 (Anleihe) DE000A3E5ED2 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1794936300517 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2026 12:25 ET (17:25 GMT)