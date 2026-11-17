Stanford-Professor Jeremy Utley ist der Überzeugung, dass KI-Chatbots wie ChatGPT ihr Potenzial als Ideengeber und Kreativitätsbooster nur dann entfalten können, wenn man sie als Kolleg:innen behandelt. Eine fünfminütige Übung soll dabei helfen. Im Frühjahr 2025 ist Jeremy Utley, Professor am Hasso Plattner Institute of Design der Stanford-Uni, mit seinem Videointerview "How Stanford Teaches KI-Powered Creativity in Just 13 Minutes" viral gegangen. ...

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