KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine braucht nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj 40 weitere Kampfjets vom US-Typ F-16. Es sei ein starker Kampfjet, aber er brauche auch viel Wartung, sagte Selenskyj. Er war per Video zu einer Konferenz der Kontaktgruppe für Verteidigungsfragen der Ukraine im sogenannten Ramstein-Format zugeschaltet.

Die vorhandenen F-16-Jets würden viel Zeit in Werkstätten verbringen. Deswegen brauche sein Land mehr Maschinen - 40 Stück. Selenskyj rief die Partner der Ukraine außerdem dazu auf, ihr weitere Kampfjets vom Typ Mirage zur Verfügung zu stellen. Diese könnten schneller eingesetzt werden als die vom Typ Rafale, für die bis zum Einsatz noch Zeit und Training gebraucht werde, sagte Selenskyj. Einmal mehr betonte er den Bedarf seines Landes an Raketen für die Flugabwehrsysteme der Typen Patriot und Iris-T.

Kiew beklagt seit langem einen Mangel an Flugabwehrraketen zum Schutz gegen von Russland eingesetzte ballistische Raketen. US-Systeme vom Typ Patriot gelten als wirksames Mittel zur Abwehr. Drohnen mit Jetantrieb machen der Ukraine ebenfalls zu schaffen. Für die Abwehr der schnellen und hochfliegenden Flugkörper setzt sie nach früheren Angaben Selenskyjs Kampfjets ein.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als viereinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion./ksr/DP/he