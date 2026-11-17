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Vorstand der SMAG Mobile Antenna Masts AG passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an; große Zuversicht für 2027



17.11.2026 / 19:41 CET/CEST

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Pressemitteilung Vorstand der SMAG Mobile Antenna Masts AG passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an; große Zuversicht für 2027 Salzgitter (Deutschland), 17. November 2026 - Der Vorstand der SMAG Mobile Antenna Masts AG ("SMAG"; ISIN: DE000A42FR12, WKN: A42FR1) passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an. Er erwartet nunmehr für das Gesamtjahr 2026 eine Gesamtleistung von 47 bis 52 Mio. EUR (bisherige Prognose: 55 bis 60 Mio. EUR) bei einer bereinigten EBIT-Marge von 8 bis 10 % (bisherige Prognose: 19 bis 21 %). Die Anpassung der Prognosewerte resultiert aus zuliefererbedingt verzögerten Auslieferungen und verzögerten Projektabnahmen, die für das vierte Quartal 2026 erwartet wurden und die sich nunmehr in das Geschäftsjahr 2027 verschieben. Um diese Projektverschiebungen zeitnah aufzuholen und Auslieferungen künftig sicherzustellen, forciert der Vorstand einen Multi-Supplier-Ansatz an den Kernstellen und baut weiter strukturell Kapazitäten auf. Dies wird sich ab dem Geschäftsjahr 2027 deutlich positiv auswirken, jedoch bis zum Jahresende 2026 zu höheren Anlaufkosten führen. Das Geschäft der SMAG basiert auf langfristigen Verteidigungsprogrammen mit mehrstufigen Produktions-, Prüf- und Abnahmeprozessen beim Kunden. Der zeitliche Ablauf dieser Prozesse hängt zum Teil von externen Faktoren ab, auf die die Gesellschaft keinen unmittelbaren Einfluss hat. Die Umsatzrealisierung erfolgt bei SMAG mit der Abnahme durch den Kunden. Da der Nettoumsatz einen wesentlichen Bestandteil der Gesamtleistung darstellt, können Verzögerungen bei der Kundenabnahme auch die Gesamtleistung mindern; denn vor der Abnahme werden die betreffenden Produkte in der Regel mit ihren Herstellungskosten - und nicht mit ihrem vollen Verkaufswert - im Vorratsvermögen ausgewiesen. Dynamische Nachfrageentwicklung und Maßnahmen zum Kapazitätsausbau bieten hohe Visibilität für Geschäftsentwicklung in 2027 Angesichts der genannten Projektverschiebungen und einer Steigerung des Auftragsbestands aus Festaufträgen bis zum 30. Oktober 2026 um 76 % auf 247 Mio. EUR (31. Dezember 2025: 140 Mio. EUR) geht SMAG für das Geschäftsjahr 2027 von einem sehr starken Wachstum des Gesamtleistung und einer deutlichen Verbesserung der Profitabilität aus. Das geopolitische Umfeld und die Steigerungen staatlicher Defense-Ausgaben verleihen zusätzlichen Rückenwind auch über das Geschäftsjahr 2027 hinaus. Darüber hinaus bleibt die hohe Defence-Nachfrage strukturell bestehen, was sich auf den Geschäftsverlauf von SMAG über das kommende Jahr hinaus nachhaltig positiv auswirken wird. Ulrich Feindt, CEO der SMAG, kommentiert: "Trotz der notwendigen Anpassung unserer Prognose bleibt unser Anspruch, die verzögerten Auslieferungen zeitnah und verlässlich sicherzustellen, unverändert. Mit dem Ausbau unserer Kapazitäten setzen wir unsere Wachstumsstrategie konsequent fort und rechnen ab 2027 mit deutlich positiven Auswirkungen auf unsere Geschäftsentwicklung." Das Management von SMAG wird das Unternehmen unter anderem im Rahmen des Eigenkapitalforums in Frankfurt am Main vom 23. bis 25. November 2026 präsentieren und steht Investoren dort für Gespräche zur Verfügung.



ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Die 1974 gegründete SMAG Mobile Antenna Masts AG mit Hauptsitz in Salzgitter, Deutschland, ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen mobilen Mastsystemen für Militär- und Verteidigungsanwendungen und erzielt nahezu ihren gesamten Nettoumsatz im Verteidigungsbereich. SMAG ist ein führender europäischer Spezialhersteller von selbsttragenden, abspannfreien mobilen Antennenmastsystemen für militärische Anwendungen. Die SMAG Mobile Antenna Masts AG ist ein zuverlässiger Partner für mehr als 50 führende Rüstungsunternehmen, Erstausrüster und Regierungsbehörden weltweit, darunter 15 NATO-Streitkräfte, und beschäftigt rund 170 Mitarbeiter.



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