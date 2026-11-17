EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: 1&1 AG
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
17.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|1&1 AG
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|Internet:
|www.1und1.AG
|LEI Code:
|5299003VKVDCUPSS5X23
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2437150 17.11.2026 CET/CEST