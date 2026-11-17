Dank der Finanzierung können die Produktion von Präzisionsmunition mit großer Reichweite beschleunigt und die Produktionskapazitäten der verbündeten Staaten ausgebaut werden.

Lakestar, eine europäische Technologie-Investmentgesellschaft, und Rochefort Asset Management (Rochefort), eine US-amerikanische, auf nationale Sicherheit spezialisierte Investmentgesellschaft, die vom Office of Strategic Capital (OSC) des US-Kriegsministeriums und der Small Business Administration (SBA) zugelassen ist, gaben heute gemeinsam bekannt, dass sie eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von $85 Millionen für das Verteidigungstechnologieunternehmen Tiberius Aerospace, Inc. (Tiberius) geleitet haben. Das Investment bewertet Tiberius auf Post-Money-Basis mit mehr als $1 Milliarde und macht das Unternehmen damit zum neuesten "Einhorn" im Bereich der Verteidigungstechnologie.

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Tiberius Aerospace becomes a defense tech unicorn

An dieser Finanzierungsrunde beteiligten sich neue Investoren wie Dream Ventures und Aero X Ventures sowie weitere institutionelle Investoren. Auch die bestehenden Investoren Blacklake, Moonshots Capital und UA1 waren wieder mit von der Partie. Zusätzlich zu seiner Kapitalbeteiligung stellte Rochefort Tiberius eine vorrangig besicherte Kreditfazilität zur Verfügung.

Geleitet von ehemaligen Führungskräften aus dem Silicon Valley und einem Mitglied der Special-Operations-Community führt Tiberius die Geschwindigkeit und Innovationskraft des Technologiesektors in den Verteidigungsbereich ein. Die Finanzierung folgt auf einen am 1. Oktober angekündigten Vertrag über eine technologische Zusammenarbeit im Wert von $500 Millionen zur Herstellung, Lizenzierung und zum Vertrieb von "Sceptre" gemeinsam mit britischen Technologiepartnern. Sceptre, das in nur 24 Monaten vom Konzept bis zum Vertragsabschluss entwickelt wurde, ist das weltweit einzige 155-mm-Artilleriegeschoss mit Flüssigtreibstoff und Ramjet-Antrieb, das für Präzisionsschläge auf Entfernungen ausgelegt ist, die um ein Vielfaches größer sind als bei herkömmlicher Artillerie, und dabei mit bestehenden Geschützen nach NATO-Standard eingesetzt werden kann.

Die Finanzmmittel werden dem Ausbau des Netzwerks der Fertigungspartner von Tiberius, der Produktzertifizierung, der fortlaufenden Innovation sowie der Weiterentwicklung der KI-gestützten GRAIL-Plattform des Unternehmens dienen.

"Tiberius steht für eine seltene Kombination: eine wirklich neuartige militärische Fähigkeit gepaart mit einem Geschäftsmodell, das auf Skalierbarkeit ausgelegt ist", sagte Chris Magazzeni, Partner bei Lakestar, in einem Kommentar zu der Ankündigung. "Tiberius ermöglicht eine präzise und kosteneffiziente Projektion, während unsere Truppen weiter vom Schlachtfeld entfernt bleiben können. Das Team hat leise und schnell ein Problem gelöst, an dem sich die Verteidigungsindustrie seit mehr als einem halben Jahrhundert die Zähne ausgebissen hat."

"Wir bei Rochefort leiten gemeinsam die Kapitalbeschaffung von Tiberius Aerospace und freuen uns sehr, in ein Unternehmen zu investieren, das etwas entwickelt, was es an der Front noch nie zuvor gegeben hat", sagte Kyle Bass, Mitgründer von Rochefort Asset Management. "Mithilfe von KI haben die Gründer ein in seiner Art einzigartiges, ramjetgetriebenes Artilleriegeschoss entwickelt, das aus einer herkömmlichen 155-mm-Kanone abgefeuert werden kann und Ziele in einer Entfernung von bis zu 140 Kilometern erreicht. Tiberius ist ein klares Beispiel dafür, wie amerikanische Innovation eine Munition hervorbringen kann, die im militärischen Kampfeinsatz den Ausschlag gibt."

"Diese Finanzierungsrunde versetzt Tiberius Aerospace in die Lage, den Schritt von der bahnbrechenden Technologie hin zur einsatzfähigen Kapazität in den verbündeten Nationen zu vollziehen", sagte Chad Steelberg, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Tiberius Aerospace. "Die Partnerschaft mit Rochefort liefert das Kapital und die Überzeugung, um den Streitkräften, die sie am dringendsten benötigen, Präzisionswaffen mit großer Reichweite zur Verfügung zu stellen entwickelt von den Nationen, die sie einsetzen."

Erweiterte Reichweite für verbündete Artillerie

Der Krieg in der Ukraine hat eine gravierende Lücke zwischen dem Munitionsbedarf der westlichen Streitkräfte und der Produktionskapazität ihrer Rüstungsindustrie offenbart. Tiberius begegnet dieser Herausforderung mit Präzisionssystemen mit größerer Reichweite und einem neuen Modell zur Steigerung der Produktionskapazitäten.

Sceptre erweitert die Reichweite bestehender 155-mm-Artillerie, ohne dass neue Abschussplattformen oder logistische Infrastruktur erforderlich sind. Das britische Verteidigungsministerium wurde 2025 zum ersten Kunden, während die US-amerikanische "Defense Innovation Unit" die unabhängige Überprüfung und Validierung der Tests unterstützte.

Im April 2026 gelang Tiberius die weltweit erste Zündung eines mit Flüssigtreibstoff betriebenen Ramjet-Projektils während des Fluges, das aus einer 155-mm-Haubitze nach NATO-Standard abgefeuert wurde. Das Unternehmen unterzeichnete daraufhin eine Vereinbarung über kooperative Forschung und Entwicklung mit dem Armaments Center des Combat Capabilities Development Command der US-Armee, um das System weiter zu optimieren.

Defense-as-a-Service: Ein sparsames Modell für die eigenständige Produktion

Durch sein "Defense-as-a-Service"-Modell verändert Tiberius Aerospace die Verteilung der Kosten und Risiken bei der Entwicklung neuer Verteidigungsfähigkeiten. Anstatt eine einzelne Regierung zu bitten, die Entwicklung von Anfang an zu finanzieren, nutzt das Unternehmen privates Kapital, um Systeme zu entwickeln, zu testen und zu validieren, bevor es Lizenzen an verbündete Staaten vergibt. Tiberius Aerospace trennt Forschung und Entwicklung von der Fertigung und vergibt Lizenzen an geprüfte Zulieferer in verbündeten Staaten für die Produktion, wobei das geistige Eigentum beim Unternehmen verbleibt. Das Modell unterstützt die Bemühungen verbündeter Regierungen, eine eigenständige inländische Produktion aufzubauen, und ist darauf ausgelegt, durch ein dezentrales Netzwerk von Fertigungspartnern mit dem Bündnis mitzuwachsen.

Die Partnerländer stützen sich bei der Entwicklung auf eine gemeinsame technische Grundlage, und die Weiterentwicklung wird auch nach der Einführung der Systeme fortgesetzt, sodass bewährte Verbesserungen unter den teilnehmenden Verbündeten geteilt werden, anstatt dass jedes Land separat für die Entwicklung derselben Fähigkeit aufkommen muss.

Das Modell wird durch GRAIL ermöglicht, die KI-gestützte Plattform von Tiberius Aerospace, die Anforderungen, Engineering, Lieferanten, Compliance und Fertigung in einem geregelten Umfeld verbindet.

"Sceptre" ist das erste System, das auf diesem Modell basiert. Tiberius Aerospace wendet denselben Ansatz bei "Invictus" an, einem Präzisions-Langstreckenflugkörper, der für Geschwindigkeiten von über Mach 3 und Reichweiten von bis zu 200 Kilometern entwickelt wird.

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Alex Gee

agee@tiberius.com