Unternehmen können nun die Person hinter jedem KI-Agenten, der im Namen ihrer Kunden handelt, verifizieren und erhalten Zugriff, Kontrolle und Transparenz über alle dessen Aktivitäten

Incode, die Identitätsplattform, der mehr als 800 Organisationen vertrauen darunter neun der zehn größten US-Banken, acht der neun größten US-Telekommunikationsunternehmen und vier der fünf weltweit führenden Marktplätze -, hat heute "Incode Know Your Agent" eingeführt, das jeden KI-Agenten mit einer verifizierten Person und dem von dieser Person festgelegten Mandat verknüpft. Mit "Incode Know Your Agent" erhalten Unternehmen Zugriff, Kontrolle und Transparenz über jeden Agenten, der im Namen ihrer Kunden handelt.

KI-Agenten agieren bereits im Namen von Menschen im Bankwesen, im Handel und bei alltäglichen Dienstleistungen. Der Agent eines Betrügers kann mit denselben gültigen Zugangsdaten wie die eines Kunden auftreten, sodass es für ein Unternehmen unmöglich ist, sie voneinander zu unterscheiden.

KI-Agenten schaffen eine neue Art von Wirtschaft, und darin nimmt der Betrug zu. Fast sieben von zehn Amerikanern (69 %) geben an, dass sie einem KI-Assistenten einer Bank erlauben würden, mindestens eine finanzielle Aufgabe für sie zu erledigen,¹ und McKinsey schätzt, dass KI-Agenten bis 2030 den US-Einzelhandelsumsatz in Höhe von 900 Milliarden bis 1 Billion US-Dollar steuern könnten.² Unterdessen geben 81 der Unternehmen an, dass sie bereits mit versuchten oder erfolgreichen Betrugsfällen durch Agenten konfrontiert waren.³ Blockiert man jeden Agenten, kann das Unternehmen seine Kunden verlieren. Lässt man jeden Agenten herein, kann Betrug mit ihm Einzug halten. In diesem Herbst haben sich einige der größten US-Unternehmen dafür entschieden, Agenten zu blockieren. Jeder blockierte Agent ist ein abgewiesener Kunde, der frei ist, sein Geschäft zu einem Wettbewerber zu verlagern, der den Agenten zulässt.

In einem durchgängigen Prozess zeigt "Incode Know Your Agent" einem Unternehmen, wer hinter jedem KI-Agenten steht, was dieser tun könnte und was er bereits getan hat. Es erkennt die Agenten im Datenverkehr eines Unternehmens, einschließlich derer, die sich nie zu erkennen geben, überprüft anschließend die hinter jedem Agenten stehende Person mittels einer Live-Gesichtsüberprüfung anhand der behördlichen Register und verknüpft beide miteinander. Diese Person legt das Mandat des Agenten fest: welche Aufgaben er ausführen darf, wie viel er ausgeben darf und für welchen Zeitraum. Jede Aktion wird anhand dieses Mandats überprüft und unter dem Namen der Person protokolliert, die sie autorisiert hat. Ein Agent, hinter dem keine verifizierte Person steht, wird gestoppt, bevor er aktiv wird. "Incode Know Your Agent" funktioniert über alle Zahlungskanäle und KI-Agentenanbieter hinweg. Da Incode keinen dieser Anbieter betreibt, kann jede Partei den von Incode geführten Aufzeichnungen vertrauen.

"Ein Agent, hinter dem kein Mensch steht, ist ein Fremder mit dem Passwort Ihres Kunden", sagte Ricardo Amper, Gründer und CEO von Incode. "Stellen Sie hinter jeden Agenten eine verifizierte Person, und ein Unternehmen kann die Tür öffnen, anstatt sie zu verschließen. Das ist das Fundament, das die Agentenwirtschaft benötigt, und wir sind stolz darauf, es heute bereitstellen zu können."

Incode beantwortet bereits drei Fragen zu jeder Person, die es verifiziert: ob sie real ist, ob sie die Person ist, für die sie sich ausgibt, und ob sie vertrauenswürdig ist. Incode Know Your Agent fügt für jeden KI-Agenten eine vierte Frage hinzu: Wer antwortet für ihn? Die Antwort basiert auf Incode GovFaceMatch, das ein Live-Gesicht mit dem Foto in den staatlichen Kfz-Zulassungsunterlagen der Person vergleicht und 1.000-mal weniger Fehlakzeptanzen erzeugt als Überprüfungen anhand der Sozialversicherungsnummer. Ein Agent kann über eine Berechtigung, ein Gerät und sogar ein generiertes Gesicht verfügen, doch nur eine lebende Person kann diese Überprüfung bestehen. Zu den Organisationen, die mit Incode Vertrauen in Agenten aufbauen, zählen Banken, Marktplätze, Telekommunikationsunternehmen und staatliche Programme.

"Incode Know Your Agent" ist ab sofort verfügbar. Fordern Sie eine Demo unter incode.com/platform/know-your-agent an.

Über Incode

Incode bestätigt, dass die Person hinter jedem Konto, jeder Transaktion und jedem KI-Agenten echt ist, die Person ist, für die sie sich ausgibt, und vertrauenswürdig ist. Mehr als 800 Unternehmen vertrauen auf Incode, darunter neun der zehn größten US-Banken, acht der neun größten US-Telekommunikationsunternehmen und vier der fünf weltweit führenden Marktplätze. Incode entwickelt seine KI vollständig intern, gleicht ein echtes Gesicht direkt mit den Daten der staatlichen Kraftfahrzeugämter ab und betreibt TrustGraph, das legitime Kunden erkennt und wiederkehrende Betrugsfälle unternehmensübergreifend aufdeckt, ohne deren Daten offenzulegen. Erfahren Sie mehr unter incode.com.

1 TD Bank, Verbraucherumfrage zu KI und Finanzgeschäften, Oktober 2026.

2 McKinsey, The agentic commerce opportunity, Oktober 2025.

3 KPMG, Fraud in the Age of AI, März 2026.

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