Die Studie wird Betriebsdaten der NGP-Pilotanlage einbeziehen, den Normen ISO 14040/14044 entsprechen und einer kritischen Überprüfung durch drei unabhängige Ökobilanz-Experten unterzogen werden, um die Umweltleistung der Hydrochemolytic-Technologie im Vergleich zur Pyrolyse zu bewerten

LONDON, Ontario, Nov. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen im Bereich sauberer Technologien, das mithilfe chemischer Verfahren minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, hat heute bekannt gegeben, dass es Delphi, ein kanadisches Beratungsunternehmen für Nachhaltigkeit, beauftragt hat, die nächste Phase seines Programms zur Ökobilanz ("LCA") für die Hydrochemolytic-Technologie ("HCT") voranzutreiben. Aufbauend auf der im Juli 2025 abgeschlossenen ersten Screening-Bewertung wird sich diese Phase auf die Entwicklung eines umfassenderen Ökobilanzmodells konzentrieren, um die Umweltleistung von HCT unter verschiedenen Betriebsbedingungen und Konfigurationen zu bewerten. Das Modell wird die Grundlage für einen Vergleichsbericht bilden, in dem Betriebsdaten aus der Pilotanlage "Next Generation Process" ("NGP") von Aduro herangezogen werden, um das HCT-Verfahren im Vergleich zur Pyrolyse zu bewerten; die Ergebnisse werden einer unabhängigen kritischen Überprüfung unterzogen.

Im Rahmen der ersten Screening-Bewertung wurden die Treibhausgasemissionen und der Energieverbrauch für verschiedene Betriebsszenarien des HCT untersucht, wobei Leistungsdaten aus der R2-Technologie-Demonstrationsanlage von Aduro aus der Vorpilotphase sowie Annahmen zur Prozessauslegung herangezogen wurden. In der nächsten Phase wird der Umfang erweitert, um die Betriebsdaten der NGP-Pilotanlage zusammen mit modellierten vor- und nachgelagerten Aktivitäten einzubeziehen, darunter die Sammlung, Sortierung, der Transport und die Vorbehandlung von Kunststoffabfällen sowie gegebenenfalls die Veredelung der Produkte. Im Rahmen der Studie wird untersucht, inwiefern Energiebedarf, Prozessausbeuten, Emissionen, Produktqualität und Anforderungen an die nachgelagerte Verarbeitung die Umweltleistung beeinflussen. Durch die Anwendung einheitlicher Systemgrenzen und Messkriterien auf HCT und Pyrolyse wird die Studie einen Vergleich ihrer jeweiligen Umweltauswirkungen ermöglichen.

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Phase wird die Einbeziehung repräsentativer Betriebsdaten aus längeren, im stationären Zustand durchgeführten Betriebsläufen der NGP-Pilotanlage sein, während Aduro seine geplanten Test- und Prozessoptimierungsmaßnahmen fortsetzt. Das LCA-Programm wird parallel zu diesen Aktivitäten voranschreiten und dabei auf gemessene Prozessleistungen zurückgreifen, um die in der ersten Screening-Bewertung verwendeten Annahmen zu ergänzen und eine solidere Grundlage für die Bewertung des ökologischen Fußabdrucks von HCT zu schaffen.

Die vergleichende Bewertung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die chemische Recyclingbranche zunehmend Wert auf eine einheitliche und transparente Umweltbewertung legt. Im Mai 2025 schlossen Chemical Recycling Europe und Sphera eine Initiative zur Entwicklung harmonisierter Ökobilanz-Leitlinien für chemische Recyclingtechnologien ab, womit die Bedeutung vergleichbarer Methoden bei der Bewertung verschiedener Recyclingwege zum Ausdruck gebracht wurde. Die Aduro-Studie wird gemäß den Normen ISO 14040 und ISO 14044 durchgeführt; dabei ist eine kritische Überprüfung durch ein Gremium aus drei unabhängigen Ökobilanz-Experten vorgesehen, um eine transparente öffentliche Kommunikation der Vergleichsergebnisse zu gewährleisten. Delphi wird den Überprüfungsprozess unterstützen und die Ergebnisse des Gremiums in die abschließende Bewertung einfließen lassen. Aduro strebt an, den vergleichenden Ökobilanzbericht, einschließlich einer unabhängigen kritischen Überprüfung, im dritten Quartal 2027 fertigzustellen.

"Wir treten in eine wichtige Phase der Entwicklung von HCT ein, da unsere NGP-Pilotanlage auf längere Betriebsphasen zusteuert, die die für diese nächste Bewertungsphase erforderlichen repräsentativen Daten liefern werden", so Ofer Vicus, Chief Executive Officer bei Aduro. "Wir haben großes Vertrauen in das betriebliche und ökologische Potenzial unserer Technologie, und der Vergleich mit der Pyrolyse wird es uns ermöglichen zu untersuchen, wie sich Prozessleistung, Produktqualität, Energiebedarf, Rohstoffaufbereitung und Anforderungen an die nachgelagerte Verarbeitung - einschließlich einer gegebenenfalls erforderlichen Hydrierung - auf den gesamten ökologischen Fußabdruck auswirken. Unsere fortgesetzte Zusammenarbeit mit Delphi ist Teil einer längerfristigen Initiative zur Etablierung eines anpassungsfähigen Ökobilanzmodells, das mit der NGP-Pilotanlage beginnt und es uns ermöglicht, zukünftige Betriebskonfigurationen zu bewerten, während sich HCT auf den industriellen Einsatz zubewegt. Die unabhängig geprüften Ergebnisse werden dazu beitragen, potenziellen Kunden und Industriepartnern überzeugendere technische und wirtschaftliche Argumente für HCT zu liefern."

"Vergleichende Lebenszyklusanalysen sind besonders wertvoll, wenn neue Technologien auf dem Weg zur industriellen Anwendung sind", sagt Stephan Wehr, Chief Operating Officer bei Delphi. "Die Festlegung einheitlicher Systemgrenzen, die Einbeziehung zuverlässiger Betriebsdaten und die Berücksichtigung von Unterschieden bei den Prozessausbeuten sind für aussagekräftige Vergleiche unerlässlich. Unsere Zusammenarbeit mit Aduro wird sich auf die Entwicklung einer transparenten, unabhängig geprüften Bewertung von HCT und Pyrolyse konzentrieren, die die Faktoren ermittelt, welche die Umweltleistung beeinflussen, und gleichzeitig die zugrunde liegenden Annahmen und Unsicherheiten klar darlegt."

Die vergleichende Ökobilanz soll das laufende NGP-Pilotanlagenprogramm von Aduro sowie die "First-of-a-Kind" ("FOAK")-Entwicklungsaktivitäten am Standort Chemelot in den Niederlanden ergänzen. Die unabhängig geprüfte Bewertung soll Informationen zur Umweltleistung liefern, um die Zusammenarbeit mit potenziellen Kunden und Industriepartnern zu unterstützen. Das zugrunde liegende Ökobilanzmodell wird zudem einen Rahmen für künftige Umweltbewertungen bilden, in die Betriebsdaten und projektspezifische Bedingungen einfließen, während HCT auf den industriellen Einsatz zusteuert.

Über Delphi

Delphi ist ein kanadisches Beratungsunternehmen für Nachhaltigkeit und Klimaschutz mit fast vier Jahrzehnten Erfahrung darin, Organisationen dabei zu unterstützen, Klima- und Nachhaltigkeitsrisiken zu bewältigen, nachhaltige Investitionsentscheidungen zu treffen, Nachhaltigkeit in ihre Geschäftstätigkeit zu integrieren und langfristigen Wert zu schaffen. Delphi verfügt über fundiertes Fachwissen in den Bereichen Lebenszyklusbewertung und Treibhausgasbilanzierung, was sich in ein umfassenderes Dienstleistungsangebot einfügt, das den gesamten Nachhaltigkeitslebenszyklus abdeckt: Strategie und Rechenschaftspflicht, Messung und Analyse, Klimarisiken und -wende sowie Berichterstattung und Compliance. Weitere Informationen finden Sie unter www.delphi.ca.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development and Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zum Umfang, zur Methodik, zum Zeitplan und zu den erwarteten Ergebnissen der vergleichenden Ökobilanz (LCA); zur Einbeziehung der Betriebsdaten der NGP-Pilotanlage; zur Entwicklung und zu potenziellen zukünftigen Anwendungsmöglichkeiten des LCA-Modells; zur angestrebten Fertigstellung des Berichts zur vergleichenden Ökobilanz, einschließlich einer unabhängigen kritischen Überprüfung, im dritten Quartal 2027; die mögliche Veröffentlichung der Ergebnisse; sowie die mögliche Anwendung der Ergebnisse auf die Technologieentwicklung, Prozessoptimierung, die Entwicklung des FOAK-Projekts und Kommerzialisierungsmaßnahmen.

Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, darunter die Verfügbarkeit und Qualität von Betriebs- und Vergleichsdaten, methodische Einschränkungen, Änderungen des Projektumfangs oder des Zeitplans, das Ergebnis einer unabhängigen kritischen Überprüfung sowie Risiken im Zusammenhang mit der Technologieentwicklung und der industriellen Skalierung. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen, und die Bewertung wird möglicherweise keinen Umweltvorteil für HCT nachweisen. Weitere Risiken sind in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf SEC EDGAR unter www.sec.gov eingesehen werden können.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht nach geltendem Recht erforderlich ist.

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