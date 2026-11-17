PacketLight Networks, ein Anbieter von optischen DWDM- und OTN-Transportlösungen, hat heute bekannt gegeben, dass Oasis Networks sich für die 800G-Transport- und OLS-Optikverstärkungsplattformen des Unternehmens entschieden hat, um die Entwicklung von Wellenlängendienste mit Burst-Option in Portugal voranzutreiben. Die offene Transportarchitektur von PacketLight unterstützt die Pläne von Oasis, optische Kapazitäten je nach sich ändernden Kundenanforderungen per Software zuzuweisen.

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PacketLight's 800G DWDM transport and OLS optical amplification support Oasis Networks' Lisbon-Sines connection and the development of burstable wavelength services.

Die Verbindung zwischen Lissabon und Sines mit Endpunkt am Start Campus in Sines ist nun hergestellt. Im Rahmen eines Proof-of-Concept auf dem Betriebsnetz von Oasis wurde der softwaregesteuerte Aufbau und die Neukonfiguration von optischen Pfaden demonstriert. Darüber hinaus hat PacketLight die Planung für künftige Standortverbindungen rund um den Lissabonner U-Bahn-Ring abgeschlossen.

Das Service-Design von Oasis kombiniert eine dauerhaft aktive 100G-Basisverbindung mit zusätzlicher 100G- und 400G-Kapazität auf Abruf sowie 800G-Kapazität für geplante Anforderungen. Es eignet sich für umfangreiche Datenübertragungen, Backup- und Replikationsfenster sowie für die Anbindung an die Cloud und neue verteilte KI-Workloads. Das Ziel dahinter: die Bandbreitenverpflichtungen der Kunden besser an den tatsächlichen Bedarf anzupassen und gleichzeitig die verfügbaren Transportressourcen von Oasis effizienter zu nutzen.

"Ihr Team hat schnell reagiert und das Design gemeinsam mit uns ausgearbeitet, einschließlich der künftigen Ringverbindungen. Wir konnten so in das investieren, was wir für den Start benötigten, und hatten einen klaren Plan sowie ein klares Budget für unsere nächste Erweiterung", so Andre Folgado, Mitbegründer von Oasis Networks.

PacketLight liefert PL-8000M-Muxponder und PL-1000IL/GIL-EDFA-Optikverstärker für das Backbone. Der PL-8000M unterstützt 100-GbE-, 400-GbE- und 800-GbE-Dienste über zwei 800-G-DWDM-Wellenlängen und liefert bis zu 1,6 Tbit/s pro Plattform. Die Verstärker gleichen optische Verluste entlang der Glasfaserstrecken aus und sichern so die Verbindungen zwischen den Standorten.

Auf Kundenseite verbinden die optischen Schaltgeräte iPronics ONE-32 die kundenseitigen Anschlüsse mit den verfügbaren Transportressourcen, während Oasis deren Zuweisung steuert. Dank der offenen Architektur von PacketLight kann Oasis diese Technologien in sein eigenes Netzwerkdesign integrieren. Verwaltungsschnittstellen, darunter REST-APIs, bieten Integrationsmöglichkeiten, während Oasis seinen Controller weiterentwickelt, um das Switching und den Transport zu koordinieren.

Die erweiterbaren, disaggregierten Plattformen von PacketLight unterstützen zudem schrittweise Investitionen, während Oasis weitere Standorte und Kapazitäten hinzufügt. Mit Hilfe der Hochkapazitäts-Aggregation kann Oasis seine bestehende Glasfaserinfrastruktur besser nutzen, während der Verzicht auf Lizenzgebühren für die Aktivierung von Funktionen für vorhersehbare Betriebskosten sorgt. Das fertiggestellte Ring-Verbindungsdesign bietet Oasis einen klar definierten Plan für die nächste Erweiterungsphase.

"Oasis wünschte sich die Freiheit, neue optische Dienste zu entwickeln und zugleich Eigentümer und Betreiber seines Netzwerks zu bleiben", so Michal Naor, VP Business Development bei PacketLight Networks. "Wir haben zusammen mit dem Team von Oasis daran gearbeitet, das 100G-, 400G- und 800G-Dienstmodell zu unterstützen und die nächsten Netzwerkverbindungen zu konzipieren. Unsere offene Transportarchitektur bietet Oasis die Flexibilität, die von ihm gewählte Switching-Technologie zu integrieren und die Kapazität schrittweise zu erweitern, sobald die Nachfrage steigt."

Über PacketLight Networks

PacketLight Networks liefert seit 26 Jahren optische Transportlösungen für Telekommunikationsanbieter, Betreiber von Rechenzentren, Cloud-Anbieter und Unternehmen. Das DWDM- und OTN-Portfolio des Unternehmens unterstützt Verbindungen mit hoher Kapazität, optische OLS-Verstärkung und Layer-1-Verschlüsselung sowie offene Architekturen, die Kunden dabei unterstützen, ihre Netzwerke zu erweitern und Technologien verschiedener Anbieter zu integrieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.packetlight.com.

Über Oasis Networks

Oasis Networks ist ein Telekommunikationsanbieter der nächsten Generation, der das autonome optische und IP-Netzwerk für das Zeitalter der KI aufbaut. Oasis wurde entwickelt, um weltweit Workloads mit hoher Kapazität zu bedienen, und betreibt eine softwaredefinierte photonische Struktur, die optischen Layer-1-Transport auf Abruf, IP-Transit auf Carrier-Niveau sowie zeitliche Präzision auf Messtechnik-Niveau bereitstellt. Mit nativer Post-Quanten-Kryptografie und automatisierter, API-gesteuerter Bereitstellung verknüpft Oasis führende, netzbetreiberneutrale Rechenzentren, KI-Gigawatt-Campus und globale Anlandungsstellen von Unterseekabeln mit der physischen Reichweite eines Telekommunikations-Backbones und der Elastizität einer Cloud-Infrastruktur.

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