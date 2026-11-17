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Clapp Finance führt Krypto-Kreditlinien für Unternehmen ein: Kryptokredite für Unternehmen ab 1 % effektivem Jahreszins



17.11.2026 / 20:55 CET/CEST

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PRAG, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Clapp Finance kündigte heute Corporate Crypto Credit Lines an, eine neue Möglichkeit für Unternehmen, Betriebskapital gegen ihre digitalen Vermögenswerte anstatt gegen deren Verkauf zu beschaffen. Clapps Krypto-Kreditvergabe für Unternehmen wird individuell auf jeden Kunden zugeschnitten, mit Zinssätzen ab 1 % effektivem Jahreszins, verhandelbarem Beleihungswert, Sicherheiten in Form von Multi-Asset-Besicherung und ohne Vorfälligkeitsentschädigung. Es wurde für Krypto-Treasury-Unternehmen, Krypto-native Unternehmen, Fonds und vermögende Privatpersonen entwickelt, die digitale Vermögenswerte halten, aber Gehälter, Steuern und Infrastruktur in Fiatgeld bezahlen. Für Bilanzen, nicht für Einzelhandelssegmente Laut Bitcoin Treasuries halten fast 200 börsennotierte Unternehmen und mehr als 70 private Firmen Bitcoin in ihren Bilanzen. Der Verkauf von Kernbeteiligungen zur Deckung kurzfristiger Bedürfnisse kann bedeuten, dass man eine langfristige Position zum falschen Zeitpunkt verlässt. Die Aufnahme von Krediten gegen Bitcoin erhält diese Position aufrecht, aber feste Einzelhandelsraten passen selten zum Cashflow-Zyklus eines Unternehmens. Der Kreditbereich von Clapp strukturiert jede Kreditlinie stattdessen anhand der Sicherheiten, des Liquiditätsbedarfs und des Risikoprofils des Kunden und unterbreitet innerhalb von 24 Stunden ein Term Sheet für eine kryptogedeckte Kreditfazilität. Anstelle eines festen Rückzahlungsplans passt sich die Kreditlinie dem Cashflow-Zyklus des Unternehmens an und stellt somit eine Alternative zu einem herkömmlichen Krypto-Unternehmenskredit dar. "Noch nie war das Geschäft so unberechenbar wie heute. Die Märkte verändern sich, Rechnungen verzögern sich und Chancen ergeben sich über Nacht, und Finanzteams brauchen Spielraum, um reagieren zu können, ohne ihre langfristigen Positionen aufzugeben", sagte Ilya Stadnik, CEO von Clapp. "Unternehmenskreditlinien sind genau auf dieses Bedürfnis nach Flexibilität zugeschnitten." Hauptmerkmale Zinssätze ab 1 % effektivem Jahreszins. Die Preisgestaltung berücksichtigt die Sicherheiten und den Beleihungswert (LTV), wobei die niedrigsten Zinssätze für liquide, konservative Positionen gelten.

Die Preisgestaltung berücksichtigt die Sicherheiten und den Beleihungswert (LTV), wobei die niedrigsten Zinssätze für liquide, konservative Positionen gelten. Multi-Asset-Sicherheiten. Gesichert durch mehr als 20 unterstützte Assets, darunter Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC, PAXG und ausgewählte Altcoins.

Gesichert durch mehr als 20 unterstützte Assets, darunter Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC, PAXG und ausgewählte Altcoins. Verhandelbarer Beleihungswert. Vereinbart pro Kunde, bis zu 90% für Stablecoin-Sicherheiten.

Vereinbart pro Kunde, bis zu 90% für Stablecoin-Sicherheiten. Liquidität am selben Tag. Sobald die Bedingungen vereinbart und KYB abgeschlossen ist, treffen die Gelder in der Regel noch am selben Werktag per SEPA Instant oder Stablecoin-Überweisung ein.

Sobald die Bedingungen vereinbart und KYB abgeschlossen ist, treffen die Gelder in der Regel noch am selben Werktag per SEPA Instant oder Stablecoin-Überweisung ein. Keine Vorfälligkeitsentschädigung. Teilweise oder vollständig zurückzahlen, sobald der Cashflow dies zulässt.

Teilweise oder vollständig zurückzahlen, sobald der Cashflow dies zulässt. Persönliche Betreuung durch engagierte Mitarbeiter. Ein namentlich genannter Ansprechpartner am Kreditschalter.

Ein namentlich genannter Ansprechpartner am Kreditschalter. Unternehmensausgaben. Kreditlinien werden mit Clapp-Firmenkarten für Software, Reisen und tägliche Ausgaben verknüpft (in Kürze verfügbar).

Kreditlinien werden mit Clapp-Firmenkarten für Software, Reisen und tägliche Ausgaben verknüpft (in Kürze verfügbar). Zugriff auf Multichain-Reserven. Ein Sicherheitenpool ermöglicht die Freigabe von Geldern in jedem unterstützten Netzwerk über eine API, ohne dass jede einzelne Kette vorfinanziert werden muss (demnächst verfügbar). Sicherheit und Verfügbarkeit Die Sicherheiten des Unternehmens werden in separaten Wallets verwahrt, getrennt von den operativen Geldern von Clapp, und mit der Fireblocks MPC-Technologie gesichert. Firmenkreditlinien für Kryptowährungen stehen ab sofort für berechtigte Unternehmen zur Verfügung, vorbehaltlich der KYB-Prüfung und Kreditgenehmigung. Fordern Sie ein Term Sheet unter clapp.finance/corporate-credit-line an. Über Clapp Clapp ist eine Krypto-Finanzplattform, die 2025 gegründet wurde und Nutzern in über 130 Ländern eine Wallet, eine Börse, Sparmöglichkeiten, Krypto-Kredite über flexible Kreditlinien und eine Zahlungskarte anbietet. Clapp for Business bietet Firmenkredite an, Kreditkarten und Multichain-Liquidität folgen in Kürze. Folgen Sie Clapp auf X und LinkedIn . Medienkontakt Alicia Ktorides

Manager für PR und Kommunikation

aktorides@clapp.finance

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