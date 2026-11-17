EQS-News: Clapp Finance
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PRAG, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Clapp Finance kündigte heute Corporate Crypto Credit Lines an, eine neue Möglichkeit für Unternehmen, Betriebskapital gegen ihre digitalen Vermögenswerte anstatt gegen deren Verkauf zu beschaffen. Clapps Krypto-Kreditvergabe für Unternehmen wird individuell auf jeden Kunden zugeschnitten, mit Zinssätzen ab 1 % effektivem Jahreszins, verhandelbarem Beleihungswert, Sicherheiten in Form von Multi-Asset-Besicherung und ohne Vorfälligkeitsentschädigung.
Es wurde für Krypto-Treasury-Unternehmen, Krypto-native Unternehmen, Fonds und vermögende Privatpersonen entwickelt, die digitale Vermögenswerte halten, aber Gehälter, Steuern und Infrastruktur in Fiatgeld bezahlen.
Für Bilanzen, nicht für Einzelhandelssegmente
Laut Bitcoin Treasuries halten fast 200 börsennotierte Unternehmen und mehr als 70 private Firmen Bitcoin in ihren Bilanzen. Der Verkauf von Kernbeteiligungen zur Deckung kurzfristiger Bedürfnisse kann bedeuten, dass man eine langfristige Position zum falschen Zeitpunkt verlässt. Die Aufnahme von Krediten gegen Bitcoin erhält diese Position aufrecht, aber feste Einzelhandelsraten passen selten zum Cashflow-Zyklus eines Unternehmens.
Der Kreditbereich von Clapp strukturiert jede Kreditlinie stattdessen anhand der Sicherheiten, des Liquiditätsbedarfs und des Risikoprofils des Kunden und unterbreitet innerhalb von 24 Stunden ein Term Sheet für eine kryptogedeckte Kreditfazilität. Anstelle eines festen Rückzahlungsplans passt sich die Kreditlinie dem Cashflow-Zyklus des Unternehmens an und stellt somit eine Alternative zu einem herkömmlichen Krypto-Unternehmenskredit dar.
"Noch nie war das Geschäft so unberechenbar wie heute. Die Märkte verändern sich, Rechnungen verzögern sich und Chancen ergeben sich über Nacht, und Finanzteams brauchen Spielraum, um reagieren zu können, ohne ihre langfristigen Positionen aufzugeben", sagte Ilya Stadnik, CEO von Clapp. "Unternehmenskreditlinien sind genau auf dieses Bedürfnis nach Flexibilität zugeschnitten."
Hauptmerkmale
Sicherheit und Verfügbarkeit
Die Sicherheiten des Unternehmens werden in separaten Wallets verwahrt, getrennt von den operativen Geldern von Clapp, und mit der Fireblocks MPC-Technologie gesichert. Firmenkreditlinien für Kryptowährungen stehen ab sofort für berechtigte Unternehmen zur Verfügung, vorbehaltlich der KYB-Prüfung und Kreditgenehmigung. Fordern Sie ein Term Sheet unter clapp.finance/corporate-credit-line an.
Über Clapp
Clapp ist eine Krypto-Finanzplattform, die 2025 gegründet wurde und Nutzern in über 130 Ländern eine Wallet, eine Börse, Sparmöglichkeiten, Krypto-Kredite über flexible Kreditlinien und eine Zahlungskarte anbietet. Clapp for Business bietet Firmenkredite an, Kreditkarten und Multichain-Liquidität folgen in Kürze. Folgen Sie Clapp auf X und LinkedIn.
Medienkontakt
Alicia Ktorides
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17.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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