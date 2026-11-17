Luminor ist eine Partnerschaft mit dem Finanztechnologieunternehmen Plumery eingegangen und nutzt dessen Headless-Digitalplattform, um die Einführung ausgewählter digitaler Banking-Lösungen in Estland, Lettland und Litauen zu beschleunigen.

Die Wahl fiel auf Plumery, weil dessen Technologie und Ansatz gut zur Strategie von Luminor passen. Die Zusammenarbeit ist Teil der umfassenden Bemühungen von Luminor, seine Technologie zu modernisieren, seine Produkte zu vereinfachen und seine digitalen Kanäle zu stärken.

Im Rahmen dieser Partnerschaft nutzt Luminor die Headless- und API-First-Architektur von Plumery, um digitale Banking-Erlebnisse in Kombination mit den bankeneigenen Anwendungen, Customer Journeys und Integrationen zu gestalten und bereitzustellen. Auf diese Weise kann Luminor neue Funktionen effizienter entwickeln und einführen und behält gleichzeitig die Kontrolle darüber, wie seine digitalen Dienste gestaltet und integriert werden.

Luminor Bloom, das auf der neuen cloudbasierten Banking-Plattform von Luminor gehostet wird, ist die erste im Rahmen dieser Partnerschaft bereitgestellte Lösung. Plumery stellt die für Luminor Bloom verwendete Digital-Banking-Schnittstelle bereit, die Luminor mit seiner eigenen Technologie und seinen eigenen Kompetenzen kombiniert, um das gesamte Kundenerlebnis bereitzustellen. Dank der modularen Architektur kann Luminor seine digitalen Dienste entsprechend den sich wandelnden Kundenbedürfnissen anpassen.

Enkelejd Zotaj, Chief Information Officer bei Luminor, sagte: "Wir entwickeln eine skalierbare Cloud-Banking-Plattform und diese Zusammenarbeit hilft uns, den Weg von der Idee bis zum Mehrwert für unsere Kunden zu verkürzen."

Ben Goldin, Chief Executive Officer von Plumery, sagte: "Die Transformation des Digital Banking sollte nicht dazu führen, dass Banken Kompromisse bei der Kontrolle eingehen müssen. Der Ansatz von Luminor zeigt, wie Banken bewährte Digital-Banking-Technologie mit ihrer eigenen Technologie, ihrem Engineering-Know-how und ihrer Marktkompetenz kombinieren können, um auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnittene Kundenerlebnisse zu schaffen. Damit steht Luminor eine flexible Grundlage zur Verfügung, um seine digitalen Dienste entsprechend den sich wandelnden Kundenerwartungen kontinuierlich weiterzuentwickeln."

Über Plumery

Plumery hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und verfolgt die Mission, Finanzunternehmen jeder Größe weltweit die Möglichkeit zu geben, digitale und KI-gestützte Banking-Erlebnisse schnell einzuführen, ohne dabei die Kontrolle abzugeben, sodass sie sich als Banken, Neobanken, Fintech-Unternehmen und Kreditgenossenschaften frei an Veränderungen anpassen und ihre Vision weiterentwickeln können.

Plumery baut seit 2022 eine KI-Entwicklungsplattform auf, mit der Banken die Geschwindigkeit moderner Plattformen mit der Unabhängigkeit einer hauseigenen Entwicklung verbinden können. Diese Plattform hilft Finanzinstituten jetzt, ihre Abhängigkeit von Anbietern zu beenden und ihren Wettbewerbern strukturell einen Schritt voraus zu sein.

Das Plumery-Team setzt sich aus aufgeschlossenen Menschen zusammen, die jahrzehntelang digitale Banking-Plattformen entwickelt haben, die weltweit bei mehr als 300 Banken zum Einsatz kommen. Seit Plumery im Dezember 2022 ein unabhängiges Produktunternehmen wurde, wird es von führenden Risikokapitalgesellschaften unterstützt und wurde von Gartner als repräsentativer Anbieter für digitale Banking-Plattformen eingestuft.

Über Luminor

Luminor ist die führende unabhängige Bank im Baltikum und der drittgrößte Anbieter von Finanzdienstleistungen in unserer Region. Wir erfüllen die finanziellen Bedürfnisse von Privatpersonen, Familien und Unternehmen. Unser Ziel ist es, die finanzielle Situation unserer Kunden und unserer Heimatländer zu verbessern und deren Wachstum zu fördern. Weitere Informationen über uns erhalten Sie unter www.luminor.ee

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261117425186/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

Plumery

Emma Diver plumery@madebygiants.io