Dank der neuen Integration können Claude-Nutzer über Infobip Nachrichten per SMS, RCS, MMS und Viber versenden und deren Status verfolgen.

Die globale AI-first-Cloud-Kommunikationsplattform Infobip hat ihre Zusammenarbeit mit Anthropic durch die Einführung des Infobip Message Connectors im Claude Marketplace ausgebaut. Mit dem von Anthropic verifizierten Connector können Entwickler, Unternehmen und Programmierer, die Claude nutzen, KI-Agenten um globale Messaging-Funktionen erweitern, ohne separate Integrationen für einzelne Kommunikationskanäle erstellen zu müssen.

Die Integration verbindet Claude mit der globalen Kommunikationsinfrastruktur von Infobip und ermöglicht es KI-Agenten, Nachrichten über SMS, RCS, MMS und Viber über einen einzigen Connector zu versenden. Mithilfe der Tools von Infobip zum Versenden und Überprüfen des Status können Agenten ausgehende Nachrichten triggern und deren Zustellstatus verfolgen, wodurch sie reale Kommunikation in automatisierte Arbeitsabläufe einbinden können.

Für Unternehmen, die agentenbasierte KI-Anwendungen entwickeln, kann der Connector Use Cases wie Auftragsbestätigungen, Lieferaktualisierungen und Terminerinnerungen unterstützen. Anstatt einzelne Messaging-Integrationen zu entwickeln und zu unterhalten, können Nutzer die Kommunikationsfunktionen von Infobip direkt in ihre Claude-Workflows einbinden.

"KI-Agenten können mittlerweile weit mehr als nur Fragen beantworten sie leiten im Namen von Unternehmen und deren Kunden sinnvolle Maßnahmen ein. Damit dies in großem Maßstab funktioniert, bedarf es einer zuverlässigen Möglichkeit, Menschen über die Kanäle zu erreichen, die sie ohnehin bereits nutzen. Indem wir die globalen Messaging-Funktionen von Infobip direkt in Claude integrieren, erleichtern wir es Entwicklern und Unternehmen erheblich, intelligente KI-Workflows in konkrete Kundeninteraktionen umzusetzen", sagte Adrian Benic, Chief Product Officer bei Infobip

Die Integration ging im September 2026 im Claude Marketplace live und baut auf der übergeordneten Strategie von Infobip auf, mit KI-nativen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um die Kommunikationsinfrastruktur bereitzustellen, die KI-Agenten weltweit mit Kunden verbindet.

Der Infobip Message Connector ist über den Claude Marketplace als von Anthropic verifizierter Connector verfügbar.

Infobip ist darüber hinaus Mitglied der Agentic AI Foundation (AAIF) und unterstützt die Entwicklung offener Standards sowie die Zusammenarbeit im Bereich der agentischen KI.

Über Infobip

Die globale AI-first-Cloud-Kommunikationsplattform Infobip ermöglicht es Unternehmen, vernetzte Erlebnisse in allen Phasen der Customer Journey zu gestalten. KI dient dabei als treibende Kraft für Innovationen.

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