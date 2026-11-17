Sechs neue Beleuchtungsprodukte bieten eine lebendige Beleuchtung im Innen- und Außenbereich, nahtlose Kompatibilität mit Apple Home, eine Verbindung über zwei Protokolle sowie personalisierte Automatisierungsfunktionen, die auf dem umfangreichen Aqara-Portfolio basieren.

Aqara, ein weltweit führender Anbieter und Pionier im Bereich IoT, gab heute die weltweite Markteinführung von sechs neuen Smart-Lighting-Produkten bekannt, die auf der IFA 2026 vorgestellt wurden: die Stehlampe T1, das LED-Einbauleuchte T2, der LED-Streifen T2, die LED-Glühbirne T2 E12/E14, die Lichterkette für den Außenbereich H1 und die fest installierten Außenleuchten H1. Das erweiterte Portfolio deckt Bereiche wie Alltagsbeleuchtung, immersives Entertainment und Außendekoration ab und verbindet fortschrittliche Beleuchtungstechnologie und flexible Konnektivität mit Aqaras umfangreichem Angebot an Smart-Home-Geräten, um reaktionsschnelle, personalisierte Wohnräume zu schaffen. Gemeinsam verwirklichen sie Aqaras Vision von "Spatial Intelligence" im eigenen Zuhause. Darüber hinaus lassen sich alle sechs Produkte nahtlos in das Apple Home-Ökosystem integrieren und bieten so ein reibungsloses, plattformübergreifendes Nutzungserlebnis.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261117490694/de/

Aqara Expands Smart Lighting Portfolio, Showing The Spatial Intelligence Control with The Lighting Transfer

Durch die Kombination von intelligenter Sensorik, KI-gestützter Personalisierung und ausdrucksstarker Beleuchtung bringt Aqara räumliche Intelligenz in den täglichen Beleuchtungsalltag und macht die Smart-Home-Automatisierung greifbarer. Die Stehlampe T1, der LED-Streifen T2, die Außenlichterkette H1 und die fest installierten Außenleuchten H1 unterstützen KI-gestützte Beleuchtungserlebnisse und erleichtern so die Erstellung personalisierter Beleuchtungsszenen für unterschiedliche Stimmungen und Anlässe.

Smart Indoor Lighting für das tägliche Leben und Entertainment

Das richtige Licht kann Ihnen helfen, morgens sanft in den Tag zu starten und abends zur Ruhe zu kommen. Dank eines breiten einstellbaren Weißbereichs von 2000-9000 K können Nutzer für Aktivitäten am Tag klare, kühle Weißtöne wählen und für eine entspannte Atmosphäre vor dem Schlafengehen warme, behagliche Farbtöne. Ein CRI von =90 im Weißlichtmodus bringt die natürlichen Farben Ihres Zuhauses zur Geltung. Und dank Apple Adaptive Lighting passt sich die Farbtemperatur des Weißlichts im Laufe des Tages automatisch an. All dies verleiht modernen Wohnräumen sowohl Funktionalität als auch Kreativität.

Die Floor Lamp T1 verfügt über ein 1.420 mm großes, seitlich strahlendes Design, das einen breiten, gleichmäßig verteilten Wall-Washing-Effekt erzeugt. Seine 18 individuell ansteuerbaren Beleuchtungszonen und der hochpräzise 16-Bit-Treiber, der über 65.000 Helligkeitsstufen pro Kanal unterstützt, ermöglichen außergewöhnlich sanfte Farbverläufe und fließende Farbanimationen. Die Leuchte eignet sich ideal für Filmabende, Gaming und Entspannung und verleiht Wohnräumen Tiefe und Atmosphäre, während sie gleichzeitig bis zu 1.000 Lumen an zusätzlicher Beleuchtung liefert.

Der LED Strip T2 bietet flexible Stimmungsbeleuchtung für eine Vielzahl von Anwendungen im Innenbereich, von architektonischen Akzenten bis hin zu Unterhaltungskonfigurationen. Mit 108 LEDs pro Meter und 18 unabhängig voneinander steuerbaren Zonen pro drei Metern erzeugt er nahtlose Farbverläufe, dynamische, fließende Effekte und musikgesteuerte Beleuchtung. Angetrieben von einem 16-Bit-Chip mit 5 Kanälen liefert das Band sanfte, ausdrucksstarke Lichteffekte und bietet gleichzeitig eine Helligkeit von bis zu 1.750 Lumen für dekorative und funktionale Beleuchtung.

Die LED Bulb T2 (E12/E14) bringt intelligente Beleuchtung in dekorative Leuchten mit kleineren Schraubsockeln, darunter Kronleuchter, Wandleuchten und Tischlampen. Erhältlich in den Ausführungen RGB-CCT und CCT bietet sie ein einstellbares weißes Licht und bis zu 16 Millionen Farben (RGB-CCT-Ausführung), sodass Nutzer die Alltags- und die Stimmungsbeleuchtung ganz einfach individuell anpassen können. Dank der Matter-Kompatibilität lässt sich die Glühbirne zudem in Smart-Home-Systeme integrieren und ermöglicht so eine bequeme Steuerung sowie abgestimmte Beleuchtungsszenarien.

Das LED Downlight T2 ist ein ultradünnes Einbau-Downlight, das für moderne Wohnräume konzipiert wurde, darunter auch Räume mit begrenzter Deckenhöhe. Es ist sowohl in den Ausführungen RGB-CCT als auch CCT erhältlich und liefert eine Lichtleistung von bis zu 1.200 Lumen bei einem hohen Farbwiedergabeindex (CRI 90). Die RGB-CCT-Version unterstützt 16 Millionen Farben und einen einstellbaren Weißbereich von 2.000 K bis 9.000 K, während die CCT-Version einstellbare Weißtöne von 2.700 K bis 6.500 K bietet und so eine flexible Beleuchtung für alltägliche Aktivitäten und unterschiedliche Stimmungen ermöglicht.

Intelligente Außenbeleuchtung für das ganze Jahr

Die neuen Außenbeleuchtungslösungen von Aqara erweitern die individuelle Beleuchtung über das eigene Zuhause hinaus und kombinieren lebendige RGB-Lichteffekte, hochwertiges, einstellbares weißes Licht sowie wetterfeste Designs. Beide Produkte unterstützen einen breiten Farbtemperaturbereich von 2000 K bis 9000 K sowie individuell anpassbare Lichtszenen, sodass Nutzer ihre Außenbereiche für die tägliche Entspannung, gesellige Zusammenkünfte und saisonale Feierlichkeiten gestalten können. Mit den Aqara Home-Automatisierungen kann die Außenbeleuchtung zudem auf Zeitpläne und kompatible Smart-Home-Geräte reagieren und so für komfortablere und ansprechendere Erlebnisse im Freien sorgen.

Die Outdoor String Lights H1 sorgt mit ihrer Schutzart IP65 das ganze Jahr über für eine farbenfrohe, individuell anpassbare Beleuchtung auf Terrassen, in Innenhöfen und in Unterhaltungsbereichen im Freien. Mit RGBWIIC-Lichteffekten und unabhängig voneinander steuerbaren Zonen erzeugt die Lichterkette sanfte Farbverläufe, fließende Animationen und festliche Lichtinszenierungen für Mahlzeiten im Freien, Partys und Zusammenkünfte. Das Produkt verfügt außerdem über die KI-gestützte Funktion "Gen-Scene" zur Erstellung personalisierter Lichtstimmungen und bietet so eine intuitivere Möglichkeit, Lichterlebnisse für verschiedene Anlässe zu gestalten.

Die Permanent Outdoor Lights H1 wurden für die dauerhafte Installation entlang von Dachlinien und Traufen von Wohngebäuden entwickelt und sorgen das ganze Jahr über für architektonische und dekorative Beleuchtung. Dank der individuell steuerbaren RGBCWIC-Leuchten können Nutzer zwischen dezenter Alltagsbeleuchtung und dynamischen Lichtinszenierungen für Feiertage und besondere Anlässe wechseln. Durch ihr ausziehbares und zuschneidbares Design, flexible Befestigungsmöglichkeiten sowie die Wetterbeständigkeit der Schutzklasse IP65 und einen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 40 °C passen sie sich unterschiedlichen Dachlinien an und ersparen den Aufwand wiederholter saisonaler Montage und Demontage.

Flexible Konnektivität und nahtlose Integration in Apple Home

Aqara ist eine der wenigen Marken, die Dual-Protokoll-Unterstützung bieten. Alle sechs neuen Beleuchtungsprodukte unterstützen sowohl das Thread- als auch das Zigbee-Protokoll und bieten den Nutzern so Flexibilität beim Aufbau und der Erweiterung ihres Smart Home.

Im Thread-Modus unterstützen die Leuchten Matter und ermöglichen so die Integration in kompatible Smart-Home-Plattformen, darunter Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings, Home Assistant und Homey. Alle diese sechs Produkte lassen sich nahtlos in das Apple-Home-Ökosystem integrieren und bieten ein reibungsloses plattformübergreifendes Nutzungserlebnis. Darüber hinaus können Apple-Nutzer kompatible Aqara-Leuchten zur Home-App hinzufügen. Dank der adaptiven Beleuchtung passen sich diese Leuchten ohne zusätzliche Konfiguration an die täglichen Nutzungsgewohnheiten an.

Durch die Kombination von plattformübergreifender Kompatibilität mit einem umfassenden Portfolio an Smart-Home-Geräten bietet Aqara den Nutzern die Freiheit, Beleuchtungskonzepte zu gestalten, die zu ihrem bevorzugten Ökosystem und ihren Alltagsabläufen passen.

Preise und Verfügbarkeit

Mehr Informationen über die Aqara Smart Lighting-Serie finden Sie auf der Website von Aqara.

Diese Produkte sind nun weltweit erhältlich und können über die offizielle Website von Aqara sowie über große E-Commerce-Plattformen wie Amazon erworben werden Belgien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Irland, Niederlande, Polen, Spanien, Vereinigtes Königreich, USA sowie autorisierte Fachhändler.

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