Studie demonstriert Potential für Zephyr Ventilbehandlung bei ausgewählten Patienten mit schwerer COPD/Emphysem, die zuvor aufgrund von Kollateralventilation untauglich waren

REDWOOD CITY, Kalifornien, Nov. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pulmonx Corporation (Nasdaq: LUNG) ("Pulmonx" oder das "Unternehmen"), weltweit führend bei minimalinvasiven Behandlungen bei chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD), gab heute die Online-Veröffentlichung der Ergebnisse der CONVERT-Studie zur Evaluierung des AeriSeal Systems bei Patienten mit schwerem Emphysem und Kollateralventilation in Respiration: International Journal of Thoracic Medicine bekannt.

Bronchoskopische Lungenvolumenreduktion mit Zephyr Endobronchialventilen erzielt Erfolge bei Patienten mit geringer bis nicht existenter Kollateralventilation (CV-) im betroffenen Lungenflügel. Kollateralventilation (CV+) ermöglicht den Luftstrom durch Öffnungen in den Fissuren zwischen den Lungenflügeln und kann die Volumenreduzierung eines betroffenen Lungenflügels infolge einer Ventileinsetzung verhindern. Im Rahmen der CONVERT-Studie wurde geprüft, ob eine gezielte Behandlung mit dem AeriSeal-System diese Kollateralkanäle schließen und Lungenflügel von CV+ auf CV- umwandeln und somit gegebenenfalls die Folgebehandlung mit Zephyr Ventilen ermöglichen könnte. Die CONVERT-Studie wurde an 14 Forschungsstandorten in Europa und Australien durchgeführt umfasst 101 Patienten in der Intent-to-treat-Population.

In der the prospektiven, multizentralen CONVERT-Studie konnte bei 75,8 % der auswertbaren Patienten (75 von 99) infolge einer AeriSeal-Behandlung ein Lungenflügel von CV+-Status auf CV--Status umgewandelt werden.

Patienten mit erfolgreicher Umwandlung wurden daraufhin mit Zephyr Ventilen behandelt. Die Ergebnisse entsprachen den für native CV--Flügel veröffentlichten. 45 Tage nach der Ventileinsetzung zeigte sich bei 88,9 % der auswertbaren Patienten eine klinisch signifikante Reduzierung des Volumens des betroffenen Lungenflügels, welche 12 Monate anhielt.

Patienten erfuhren nach der Behandlung mit Zephyr Ventilen auch Verbesserungen in Bezug auf Hyperinflation, Lungenfunktion, Lebensqualität und Kurzatmigkeit.

"Die CONVERT-Ergebnisse sind sehr ermutigend, da sie das Potential zur Überwindung einer der wichtigsten Hürden erfolgreicher Behandlungen von Patienten mit schwerem Emphysem durch bronchoskopische Lungenvolumenreduzierung zeigen," erklärt Michela Bezzi, Director Interventional Pulmonology - ASST Spedali Civili, University Hospital, Brescia, Italien. "Durch die Wandlung des Kollateralventilationsstatus und die anschließende Behandlung dieser Patienten mit Zephyr Ventilen könnten wir einer zusätzlichen Gruppe Patienten mit aktuell begrenzten Behandlungsmöglichkeiten eine minimalinvasive Behandlungsoption anbieten."

"Die Veröffentlichung der CONVERT-Ergebnisse ist ein wichtiger Meilenstein unseres Bestrebens, mehr Patienten mit schwerem Emphysem zu helfen, bei denen eine Zephyr Ventil-Behandlung erfolgreich sein könnte," so Glen French, Präsident und Chief Executive Officer bei Pulmonx. "CONVERT hat gezeigt, dass bei etwa drei von vier auswertbaren Patienten eine Umwandlung der Lungenflügel von positiver zu negativer Kollateralventilation erzielt werden könnte. Auf diesen ermutigenden Ergebnissen baut CONVERT II auf, unsere multinationale, zulassungsrelevante Studie mit Ausnahmestatus für Forschungszwecke (IDE), im Rahmen unseres Bestrebens, AeriSeal für Patienten in den USA zugänglich zu machen."

Zulassungsrelevante CONVERT II-Studie

Pulmonx rekrutiert derzeit Patienten für die zulassungsrelevante entscheidende CONVERT II-Studie, eine multizentrale, internationale Studie zur Auswertung der Sicherheit und Wirksamkeit des AeriSeal-Systems zur Behandlung von Defekten von Fissuren, die für die Kollateralventilation bei Patienten mit schwerer COPD/Emphysem verantwortlich sind. Patienten mit erfolgreicher Umwandlung auf CV--Status werden anschließend mit Zephyr Ventilen behandelt. Klinische Ergebnisse in Bezug auf Lungenvolumenreduzierung, Lungenfunktion, Lebensqualität und körperliche Belastbarkeit werden nach der Ventilbehandlung geprüft.

Über die CONVERT-Studie

Die CONVERT-Studie (NCT04559464) war eine prospektive, offene Einarm-Studie, die an 14 Standorten in Europa und Australien durchgeführt wurde. Die Studie diente der Beurteilung von Sicherheit und Wirksamkeit des AeriSeal-Systems zur Umwandlung des Kollateralventilationsstatus bei ausgewählten Patienten mit schwerem Emphysem mit anschließender bronchoskopischer Lungenvolumenreduzierung mit Zephyr Ventilen bei Patienten mit erfolgreicher Umwandlung.

Über die zulassungsrelevante CONVERT II-Studie

Die zulassungsrelevante CONVERT II-Studie (NCT06035120) ist eine multinationale Studie zur Auswertung der Sicherheit und Wirksamkeit des AeriSeal-Systems bei Patienten mit schwerer COPD/Emphysem und Kollateralventilation. Die Studie soll international und in den USA etwa 200 Patienten umfassen, wobei sechs-Monats-Ergebnisse einen Antrag auf Zulassung vor der Markteinführung für das AeriSeal-System bei der amerikanischen Food and Drug Administration untermauern sollen. Die Studie wird mit Ausnahmestatus für Forschungszwecke (IDE) durchgeführt und soll einen Antrag auf Zulassung vor der Markteinführung für das AeriSeal-System bei der amerikanischen Food and Drug Administration untermauern.

Über die Pulmonx Corporation

Pulmonx Corporation (Nasdaq: LUNG) ist weltweit führend bei minimalinvasiven Behandlungen bei chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD). Pulmonx Zephyr Endobronchialventile, Chartis Lungenprüfsystem, LungTraX Plattform und StratX Lungenanalyseberichte sind auf Messungen und Behandlung bei Patienten mit schwerem Emphysem/COPD ausgelegt, die trotz medizinischer Behandlung nach wie vor starke Symptome aufweisen. Pulmonx hat von der amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) die Zulassung vor der Markteinführung für Zephyr Endobronchialventile nach Erteilung des Status als "bahnbrechendes Gerät" erhalten. Das Zephyr Ventil ist in mehr als 25 Ländern kommerziell verfügbar, in globalen Behandlungsrichtlinien enthalten und gilt allgemein als eine Standardbehandlungsoption zur Verbesserung von Atmung, Aktivität und Lebensqualität für Patienten mit schwerem Emphysem. Weitere Informationen über die Zephyr Ventile und das Unternehmen siehe www.Pulmonx.com.

Pulmonx, AeriSeal, Chartis, LungTraX, StratX, und Zephyr sind eingetragene Marken von Pulmonx Corporation.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Trends, die unsere Strategie, Operationen oder finanzielle Performance beeinflussen oder beeinflussen können. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund zahlreicher Risiken und Ungewissheiten wesentlich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf Rekrutierung, Aufbau, Zeitplan, Durchführung, Ergebnisse und potentielle klinische oder regulatorische Auswirkungen der zulassungsrelevanten CONVERT II-Studie; die Pläne des Unternehmens, sechs-Monats-Ergebnisse aus CONVERT II zur Unterstützung einer Zulassung vor der Markteinführung für das AeriSeal-System zu nutzen; den Zeitplan, die Überarbeitung oder Ergebnisse jeglicher regulatorischer Einreichung; sowie das Potential des AeriSeal-Systems zur Ermöglichung einer Zephyr Ventil-Behandlung für zusätzliche Patienten mit schwerem Emphysem. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht vorhersehbar oder quantifizierbar sind. Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen führen könnten, sind im Abschnitt Risikofaktoren der von Pulmonx bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten öffentlichen Unterlagen unter www.sec.gov zu finden. Da zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß Risiken und Ungewissheiten unterliegen, sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen als Vorhersagen zukünftiger Ereignisse verlassen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, Schätzungen, Projektionen oder zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken und Ungewissheiten in unserem Geschäft von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen.

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Pulmonx Corporation

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