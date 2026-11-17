Meta hat mit Direct eine neue Messenger-App auf Basis der Instagram-Direktnachrichten gestartet. Ein Instagram-Konto ist dafür nicht notwendig. Direct könnte dadurch auf längere Sicht sogar dem ebenfalls zu Meta gehörenden Whatsapp Konkurrenz machen. Direktnachrichten (DM) auf Instagram erfreuen sich bei Nutzer:innen offenbar großer Beliebtheit. In den vergangenen Jahren haben einige Entwickler:innen versucht, per DM zu kommunizieren, ohne ablenkende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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