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Duck Creek ernennt Grant Hodgkinson zum Vizepräsidenten, Produkt - Underwriting



17.11.2026 / 22:20 CET/CEST

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Hodgkinson wird die Produktentwicklung von Send als führende Orchestrierungsplattform für komplexe Gewerbe- und Spezialversicherungen leiten. LONDON, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Duck Creek , der intelligente Kern der Versicherung, gab heute die Ernennung von Grant Hodgkinson zum Vice President, Product - Underwriting bekannt. Hodgkinson wird die Produktentwicklung von Send Technology Solutions (Send), einem Produkt von Duck Creek, als führende Orchestrierungsplattform für komplexe gewerbliche und Spezialversicherungen leiten. Hodgkinson verfügt über umfangreiche Erfahrung im Aufbau und der Skalierung von B2B-Softwareunternehmen, wobei seine Expertise die Bereiche Produktführung, internationales Wachstum und KI umfasst. Bei Faculty AI überarbeitete Grant die Produkt-Roadmap für die Enterprise-KI-Entscheidungsintelligenzplattform von Faculty, wodurch neue wiederkehrende Umsätze generiert und die Wertschöpfungszeit verkürzt wurden. Davor war er neun Jahre lang beim Anbieter von Cybersicherheitssoftware Mimecast tätig, wo er die globale Produktfunktion aufbaute und leitete, während das Unternehmen in die USA expandierte und vor dem Börsengang einen kundenorientierten Ansatz für die Produktentwicklung etablierte. In seiner neuen Funktion wird Hodgkinson die Produktstrategie und Roadmap für Send verantworten und dessen Orchestrierungsfähigkeiten für die komplexen Risiken stärken, die von kommerziellen und Spezialversicherern, MGAs und Rückversicherern gezeichnet werden. Er wird außerdem Sends weitere Expansion in Nordamerika unterstützen und sicherstellen, dass Duck Creeks KI-Investitionen im Underwriting praktische Vorteile für die Underwriter bringen. Er wird an Andy Moss, General Manager Underwriting bei Duck Creek, berichten. "Send hat sich als die Orchestrierungsplattform etabliert, auf die Versicherer angewiesen sind, um die Komplexität des gewerblichen und Spezialversicherungswesens zu bewältigen", sagte Andy Moss, General Manager Underwriting bei Duck Creek. "Grant versteht es, Softwareunternehmen zu skalieren und gleichzeitig die Produktentwicklung eng an den Kundenbedürfnissen auszurichten." In enger Zusammenarbeit mit dem Team wird er die nächste Phase der Produktentwicklung von Send leiten, die Führungsrolle des Unternehmens im Bereich der Orchestrierung ausbauen und sicherstellen, dass unsere KI-Investitionen einen echten Mehrwert für die Versicherer bieten. Seine Ernennung unterstreicht unser Engagement für Investitionen in Send Underwriting, sowohl als eigenständige Plattform als auch als integralen Bestandteil des Underwriting-to-Core-Angebots von Duck Creek." "Die Übernahme der Führungsposition bei Send war eine verlockende Gelegenheit", sagte Hodgkinson. "Send hat sich eine starke Position als führender Orchestrierungs-Engineer für komplexes Underwriting erarbeitet, und es besteht eine echte Chance, diese Führungsrolle weiter auszubauen." Ich habe es immer genossen, Softwareunternehmen beim Wachstum zu unterstützen, wo starke Technologie und tiefgreifendes Fachwissen zusammenkommen, und die Offenheit und der kollaborative Ansatz des Teams haben mich sehr angesprochen. Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten und die nächste Phase der Entwicklung von Send zu gestalten." Informationen zu Duck Creek Duck Creek ist der intelligente Kern, auf den führende Versicherer bauen. Speziell für Sach- und Unfallversicherung (P&C) sowie allgemeine Versicherungen entwickelt, führt Duck Creek den gesamten Versicherungslebenszyklus auf einer einzigen Plattform mit einer gemeinsamen Datengrundlage zusammen. Als agentenbasierte Plattform vernetzt sie die Informationsflüsse in den Arbeitsabläufen der Risikoprüfung, der Policenerstellung, der Rechnungsstellung, der Schadenbearbeitung, der Rückversicherung und des Zahlungsverkehrs - Bereiche, in denen Entscheidungen getroffen werden und die Einhaltung von Vorschriften unabdingbar ist. Duck Creek ermöglicht Versicherern, Produkte schneller einzuführen, sich rasch an Veränderungen anzupassen und zielgenau sowie sicher zu wachsen. Die Lösungen sind einzeln oder als komplette Suite über Duck Creek OnDemand erhältlich. Besuchen Sie www.duckcreek.com und folgen Sie Duck Creek auf LinkedIn und X . Über Senden Send, ein Produkt von Duck Creek, ist die führende Underwriting-Orchestrierungsplattform, der Versicherer, MGAs und Rückversicherer vertrauen, um komplexe Risiken zu bewältigen. Die Plattform verbindet Menschen, Daten, KI und Arbeitsabläufe, um die Underwriting-Abläufe von der Antragstellung bis zum Vertragsabschluss und darüber hinaus zu optimieren. Mit Kunden in Nordamerika, Großbritannien, auf den Bermudas und anderen globalen Versicherungsmärkten unterstützt Send Versicherer dabei, ihre Underwriting-Leistung zu verbessern, Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und profitables Wachstum voranzutreiben. Besuchen Sie www.send.technology , um mehr zu erfahren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Kirsty Plank, Geschäftsführerin, Full Circle Communications kplank@fullcirclecomms.co.uk View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/duck-creek-ernennt-grant-hodgkinson-zum-vizeprasidenten-produkt--underwriting-302942868.html



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