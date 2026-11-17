Parks boomen, Streaming holt auf!

Rückblick

Der Kurs zeigt eine ausgeprägte Aufwärtsdynamik. Die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte EMA 20 und der EMA 50 verlaufen klar steigend und unterstützen den Kurs von unten. Der Abstand zur schnelleren 20-Tagelinie verdeutlicht das starke Momentum der letzten Wochen.

Walt Disney-Aktie: Chart vom 17.11.2026, Kürzel: DIS, Kurs: 120.27 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Im oberen Bereich um 120.45 USD bildet sich eine markante horizontale bis leicht fallende Widerstandszone (im Chart orange markiert). Der Kurs drängt kraftvoll gegen diese Barriere. Gelingt der Aktie ein nachhaltiger Tagesschlusskurs über der Widerstandsmarke, ist der Weg laut charttechnischen Projektionen in Richtung 125 USD und höher frei.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt die Aktie per Tagesschlusskurs unter die im Chart eingezeichnete blaue Unterstützungslinie bei rund 117.50 USD, trübt sich das kurzfristige Momentum spürbar ein. Das nächste logische Kursziel auf der Unterseite wäre der EMA 20, der aktuell im Bereich von 115.50 USD verläuft. Hält auch diese dynamische Unterstützung nicht, rückt das Anfang November gerissene Aufwärts-Gap in den Fokus.

Meinung

Disney profitiert massiv von stabilen Fortschritten im Bereich Cost-Cutting sowie starken Leistungen im Segment Disney Experiences (Themenparks und Resorts), das Rekordergebnisse bei Umsatz und operativem Ergebnis liefert. Auch der Streaming-Bereich zeigt sich zunehmend optimierungsfähig. Mit einem moderaten Forward-KGV bewegt sich die Aktie im historischen Vergleich auf einem attraktiven Bewertungsniveau, was institutionelles Kaufinteresse anzieht.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 204.96 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 955.55 Mio. USD

Meine Meinung zu Walt Disney ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 17.11.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.