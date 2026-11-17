München (ots) -"Es will einfach nicht", stöhnte MagentaSport-Reporter Basti Ulrich fast verzweifelt auf. Weil der Krimi in Kaunas nicht mit einem Happy End für einen guten FC Bayern ("Beste Saisonleistung") endete, sondern mit der 9. Niederlage in der EuroLeague.Bitter 1: mit 114:117 in der Overtime!Bitter 2: trotz einer 4 Punkte-Führung Sekunden vor Ablauf der normalen Spielzeit.Bitter 3: Und einer herausragenden Performance von Johannes Thiemann (33 Punkte).Bitter 4: die Münchner werden ausgerechnet von ihrem Ex-Spieler Carsen Edwards (32 Punkte) geschlagen, der Kaunas 0,6 Sekunden vor Schluss in die Overtime rettet. "Wir haben großartige Shooter in unserem Team. Wir konnten einige Stops bekommen und haben zusammengehalten, was am allerwichtigsten war. Wir haben zusammengehalten und haben die Stops bekommen als es am Wichtigsten war", freut sich Edwards. Bayerns Trainer Anton Gavel kritisiert: "Wir haben einige Rebounds in der Offensive und 1-gegen-1-Situationen verloren. Das ist alles, was ich sagen kann." Anders formuliert: die Bayern leisten sich zur Unzeit erneut blöde Fehler.Besser lief es für die DBB-Frauen, die ihr Qualifikationsspiel in Portugal souverän 73:52 gewinnen konnten. Bundestrainer Olaf Lange bilanziert nach 3 Partien mit nun 2 Siegen: "Wir haben uns nochmal einen Schritt weiterentwickelt, auch in der Verteidigung. Und dann haben wir verdient die Grundlage gelegt, im Februar die Qualifikation für die EuroBasket umsetzen zu können. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, vor allem auf die Verteidigung. Wir haben sehr gut verteidigt. Aber wir entwickeln uns auch offensiv weiter. Uns haben sehr viele gefehlt. Aber insgesamt eine sehr gute Leistung von allen." In der Tabelle führt Ungarn vor den deutschen Frauen.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom XXL Basketball-Dienstag bei MagentaSport, mit dem 12. Spieltag der EuroLeague, unter anderem dem Auswärtsspiel des FC Bayern bei Zalgiris Kaunas. Dazu Ulm und Rostock am 8. Spieltag des EuroCups und die DBB-Frauen in der Qualifikation in Portugal. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht es mit Basketball bei MagentaSport am Mittwoch. Ab 18.45 Uhr empfangen die NINERS Chemnitz im EuroCup Tofas Bursa. Der FC Bayern hofft auf ein Happyend am Donnerstag: ab 19.30 Uhr gegen den Letzten Kaunas.EM-Qualifikation Frauen | 3. Spieltag: Portugal - Deutschland 52:73 | Bühner mit 15 Punkten: DBB-Frauen lassen gegen Portugal nichts anbrennenSouverän! Schon im 1. Viertel legen die DBB-Frauen einen 12:0-Run hin und sichern sich am Ende problemlos den Sieg! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=N0xMNmZOT3hDdmRrMEVJbmQ3bEJ2MDVXc0xCNzQrRW95TWNtZFdVN1Bhdz0=Olaf Lange, Bundestrainer: "Wir haben uns nach dem verunglückten Start gegen Ungarn und den Verletzungssorgen, die uns während dieser Maßnahme geplagt haben, gegen Dänemark als Mannschaft sehr, sehr gut gespielt und uns heute nochmal einen Schritt weiterentwickelt, auch in der Verteidigung. Und dann haben wir verdient die Grundlage gelegt, im Februar die Qualifikation für die EuroBasket umsetzen zu können. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, vor allem auf die Verteidigung. Wir haben sehr gut verteidigt. Aber wir entwickeln uns auch offensiv weiter. Uns haben sehr viele gefehlt. Aber insgesamt eine sehr gute Leistung von allen."Emma Eichmeyer, 14 Punkte, 4 Rebounds und 3 Assists gegen Portugal: "In der kurzen Vorbereitungszeit, die wir für Portugal hatten, haben wir den Fokus gut auf deren Main Player gesetzt und unseren Gameplan umsetzen können. In der 1. Halbzeit haben wir Portugal zwar zurückkommen lassen. Aber vor allem als Team war es wichtig, dass wir in diesen Phasen bei unseren Sachen geblieben sind und das Spiel am Ende dann am Ende doch deutlich gewinnen konnten."EuroLeague | 11. Spieltag: Zalgiris Kaunas - FC Bayern München 117:114 (OT) | Topleistung reicht Bayern nicht zum Sieg - weil Carsen Edwards aufdreht: "Mein Team hat mich gesucht. Und wir waren dann in der Lage, zu gewinnen"Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=c3p6aTNJRE9ZNG8ydDY4eFN3b2RUQ3N1c3FtbzZEQnJUSzZwSGtVcllIND0=Ist das der Sieg? Duane Washington mit dem Dreier 19,1 Sekunden vor Schluss zur 4-Punkte-Führung für Bayern! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=WWZ3bk1IeFg1VnB2V1RSakttOTBkVzd0Z09xakhHenUzTU5qbEFIVEdQRT0=Natürlich Carsen Edwards! Mit 0,6 Sekunden auf der Uhr versenkt der Ex-Münchner den Buzzer Beater zur Overtime für Zalgiris! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=K205RldBd3lacFU3ak5xNUVhRG5ReHpxTzBsWlFWV0Y2cWNoQTNpWkRDdz0=Riesenspiel von Johannes Thiemann! Mit 33 Punkten, 3 Rebounds und 2 Assists wird der Welt- und Europameister bester Werfer des Spiels! Der Clip zu seinem Abend: clipro.tv/player?publishJobID=b2dDSG9oTE5UVGFFdEFDR1JtTmluVFcvSk5sMHNyQnJkTTJrVGNrbTR3Zz0=Bayerns Spielverderber heißt Carsen Edwards! Mit 32 Punkten, darunter 17 im 4. Viertel und der Overtime ist der Ex-Münchner der Matchwinner für Zalgiris! Der Clip zu seinem Abend: clipro.tv/player?publishJobID=OVhCcnpxTFhRQUpmMnR1TFNIT3BobVZCRDdoS1dzdzJxRWtrUXhuMUhTaz0="Das wildeste Ding des Abends!": Johannes Thiemann krönt seinen Abend mit einem wunderbaren Wurf im 4. Viertel. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=dnNrQ29YTzNwRWJ5bUQxeFVOaXhLU3JMcmZodkhnTksveEdWZDIxTUdkND0=Carsen Edwards, 32 Punkte, 2 Rebounds und 4 Assists gegen Ex-Klub Bayern: "Wir haben es während des Spiels rausgefunden. Wir haben großartige Shooter in unserem Team. Wir konnten einige Stops bekommen und haben zusammengehalten, was am allerwichtigsten war. Wir haben zusammengehalten und haben die Stops bekommen, als es am Wichtigsten war."...zu seinen 32 Punkten: "Ich wollte einfach das Spiel gewinnen. Heute sind einige Würfe gut für mich gefallen. Aber wir sind über weiter Teile gut zusammengeblieben. Mein Team hat mich gesucht. Und wir waren dann in der Lage, zu gewinnen."Anton Gavel, Trainer FC Bayern: "Die Emotionen bei uns sind gerade nicht wirklich gut, weil wir das Spiel verloren haben. Wir waren in einer guten Position, das Spiel zu holen. Aber es gab einige Gründe, warum wir den Sieg nicht geholt haben."...warum man nicht gewinnen konnte: "Wir haben einige Rebounds in der Offensive und 1-gegen-1-Situationen verloren. Das ist alles, was ich sagen kann."Maccabi Tel Aviv - Olympiakos Piräus 95:97 (OT) | Irrer Vezenkov-Dreier zur Overtime: Titelverteidiger Olympiakos entreißt Maccabi und Theis den Sieg: "Mit der BasketballLink zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=ZHRPRUFsN1ZVclB2cU5zWlYzZ1Vsa2pWZUhkMlQrTXNkdnFaYzkyVEo0UT0=Starker Auftritt trotz Niederlage: Daniel Theis mit 10 Punkten für Maccabi. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=Mko0QTB5SFdjRUJhMVBWOTlTUG55dTd2bnRieW1RNVdCMGhZeWFPS3NsMD0=Das wird teuer! Nach einem relativ uninspirierten Wurf von Ex-Münchner Yam Madar mit 1,4 Sekunden auf der Uhr bekommt Olympiakos eine letzte Chance - und Sasha Vezenkov versenkt von ganz weit draußen noch zur Overtime. Die MagentaSport-Kommentatoren Lukas Schönmüller und Per Günther können es in der Konferenz kaum glauben: "Mit der Basketballgöttin darf man nicht spielen" Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=anV6ajVZeml0WW1qRmtLcTdSdDZ3dmlrVFRxalJZaW1jNnZNUmw0Nk8wOD0=Und der nächste Schocker für Daniel Theis und Maccabi! Cory Joseph mit dem Buzzer-Beater-Dreier zum Sieg für Olympiakos in der Overtime! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=QStNSXBObHNPaGk4VW44NjBmTFdOZktIS0FYNUo2L2Z5dy80d2NNeVF2RT0=EuroCup | 8. Spieltag:Rostock Seawolves - Hapoel Jerusalem 80:91 | "Reality-Check" für RostockLink zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=MTV5dWJOZHIyVFEvN24yTTEvaFFHcTJobTBWa3NNblgrd2tzRVFldUJiWT0=Jens Hakanowitz, Vorstand Sport Rostock, in der Halbzeitpause über die verschiedenen Welten zwischen Rostock und Jerusalem: "Das Geld ist das eine. Die Geschichte und Erfahrung eine andere. In der Mannschaft gibt es Spieler, von denen einige mehr netto bekommen als unser gesamter Kader. Aber das spornt auch an. Da wollen wir auch hin. Ich bin auch der, der sagt, wir müssen politisch 1-2 Sachen ändern. Wir könnten auch in Deutschland solche Talente haben. Aber dafür müssten wir an ein paar Schrauben drehen."...an welchen Schrauben man drehen müsste: "Warum besteuern wir unsere Jungs so stark? Warum müssen wir in Deutschland so viele Steuern bezahlen und in anderen Ländern müssen die Sportler deutlich weniger bezahlen? Wir konkurrieren auf zwei verschiedenen Levels. Wir können gar nicht mit dem gleichen Brutto das Gleiche aufs Parkett bringen wie andere Vereine in Europa. Und das nervt auf Dauer. Das ist aber nichts, was wir heute lösen können, sondern etwas, was hoffentlich irgendwann mal Gehör findet."...was am meisten an der Rostocker Basketballentwicklung hervorsticht: "Die Kontinuität im Verein. André [Jürgens, Vorstandsvorsitzender, Anm. d. Red.] hat letzte Woche hier ein sehr tolles Interview gegeben, in dem er unsere DNA nahegelegt und gesagt hat: Wir kommen aus den Kinderhänden und wir wollen den Basketball in Kinderhände legen. Da haben wir mittlerweile große Ziele und einen sehr, sehr großen Verein. Aber wir haben es geschafft, über viele Jahre Kontinuität in der Führung, Kontinuität im Office, in den Strukturen einzubauen und uns immer wieder in den Strukturen neu zu erfinden und weiterzuentwickeln. Während wir sprechen, sitzen da drüben 50 Handwerker, die wir eingeladen haben, die gerade draußen ein Riesen-Trainingszentrum aufbauen. Dieser Hunger, immer größer werden zu wollen, immer mehr zu wollen, nie zufrieden zu sein, immer den nächsten Schritt machen zu wollen, der zündet auch bei unseren Sponsoren, die diese Reise mit uns in den letzten Jahren mit uns mitgegangen sind. Das ermöglicht genau diese Sachen, sich diese Spieler leisten zu können, an den Wettbewerben teilnehmen zu können, die uns dahin bringen, wo wir heute sind und hoffentlich eines Tages an die Spitze der Bundesliga." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eFJweFFyQWN4Z2Yxb3JwUXc3L3V3L1paeVRJbTRGR3pabW5ZdElmMlhwND0=Przemyslaw Frasunkiewicz, Trainer Rostock: "Das ist ein Reality-Check. Du spielst gegeneinander. Wir sind in einigen Momenten auf diesem Level nicht erfahren genug und auch kleiner. Wir hatten das ganze Spiel über große Probleme unterm Korb. Die besten Teams können in den letzten 3-4 Minuten executen. Genau das ist passiert." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bjRDNFV4aTR4VUFrODZDRWk2VUlpa2FiTnZTRTk1cWJZMk8yU3A0UlMrQT0=Balkan Botevgrad - ratiopharm Ulm 86:78 | "Haben in der Crunchtime viele Fehler gemacht": Ulm unterliegt BotevgradLink zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=NUJFSDd1endKVlNFazAyZTFRUVQ2ME9EMkhPZHJFTEZ3R3pWSm9MMmZrRT0=Ty Harrelson. Trainer Ulm: "Wir haben ein bisschen Rhythmus im 4. Viertel gefunden. In der Crunchtime haben wir dann viele Fehler gemacht und viele Turnovers, schwache Entscheidungen in der Defensive und der Rotation. Wenn man auswärts spielt, muss man besser als das Heimteam sein. Das waren wir heute nicht."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cGZ2V2YwdnRZNFNIVVkwQ3NPMFh5MVBNSGRxK24wVmFQYTZxaXpQejNGdz0=Basketball Champions League (BCL) | 4. Spieltag: Bnei Herzliya - Telekom Baskets Bonn 79:85 | Bonn zieht im 2. Viertel davon: Souveräner Sieg in HerzliyaLink zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=Z0N6eTFKOVZuNGxmUkd0Nlc1WW1GTTAvLzUxcEo1a0JyY3FPRTh4VjNNUT0=BasketballDeutschland, der Basketball-Podcast von MagentaSport, liefern die Hosts Per Günther, Benni Zander und Basti Ulrich jede Woche mittwochs alles, was die Fans zur EuroLeague wissen müssen - und natürlich auch zur BBL, zu den deutschen Nationalmannschaften der Männer und Frauen und ein bisschen NBA und WNBA dürfen auch nicht fehlen. Kurz gesagt: alles Wichtige sowie jede Menge Unwichtiges und Humorvolles rund um den laut Eigenwerbung "einzig wahren Hallensport". Verfügbar u.a. über Podigee (abteilungbasketball.podigee.io), den MagentaSport YouTube-Kanal und Podcatcher wie Spotify oder Apple Podcasts.Basketball bei MagentaSport und MagentaTVEuropas bester Basketball mit allen Spielen der EuroLeague. Dazu der BKT EuroCup und die Basketball Welt- und Europameisterschaften der Herren, Frauen sowie die U19 und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3x3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3x3 Top-Events der FIBA World Tour live.Basketball live bei MagentaSport und MagentaTV im ÜberblickEuroLeague | 12. SpieltagMittwoch, 18.11.2026ab 17.45 Uhr: Besiktas Istanbul - Real MadridEuroLeague | 13. SpieltagDonnerstag, 19.11.2026ab 18.15 Uhr: Maccabi Tel Aviv - Dubai Basketballab 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - Panathinaikos Athenab 19.30 Uhr: FC Bayern München - Baskonia Vitoria-Gasteizab 20.15 Uhr: Armani Olimpia Mailand - Fenerbahce Istanbulab 20.30 Uhr: Paris Basketball - Hapoel Tel Avivab 20.45 Uhr: Valencia Basket - Virtus BolognaFreitag, 20.11.2026ab 18.15 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - ASVEL Villeurbanneab 20.00 Uhr: Olympiakos Piräus - Real Madridab 20.15 Uhr: FC Barcelona - Roter Stern Belgradab 20.30 Uhr: Partizan Belgrad - Besiktas IstanbulEuroCup | 8. SpieltagMittwoch, 18.11.2026ab 18.45 Uhr: NINERS Chemnitz - Tofas Bursaab 19.15 Uhr: Skyliners Frankfurt - Reyer VeniceWM-Qualifikation Männer | 9. SpieltagFreitag, 27.11.2026ab 18.15 Uhr: Lettland - DeutschlandWM-Qualifikation Männer | 10. SpieltagMontag, 30.11.2026ab 19.00 Uhr: Deutschland - PolenPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6392638