NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat International Airlines Group (IAG) nach einer hauseigenen Konferenz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Die Aussagen aus dem Management der Airline-Holding deckten sich mit der früheren Kommunikation, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. IAG liefere den Anlegern attraktive Barmittelerträge, welche durch im Branchenvergleich überdurchschnittliche Margen gestützt würden./rob/gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 16:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 16:01 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: ES0177542018

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