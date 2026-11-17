OpenAI hat mit GPT-6.2 Astra und Sol zwei neue KI-Modelle für den Einsatz in ChatGPT Work, Codex und der OpenAI-API veröffentlicht. Astra soll dabei komplexe Projekte unterstützen und Sol als günstigere Alltagsvariante dienenÂ - bei gesunkenen Kosten. Nur zwei Tage vor dem geplanten Börsengang des Rivalen Anthropic hat OpenAI mit GPT-6.2 Astra und Sol zwei neue KI-Modelle an den Start gebracht. Nach der Ankündigung des aktuellen Top-Modells Anfang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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