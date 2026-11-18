DJ PTA-DD: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Planegg / Martinsried (pta000/17.11.2026/23:30 UTC+1) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Hsiao-Hsuan"Leo" Wang 2 Grund der Meldung a) Position/Status Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Leo International Precision Health Aktiengesellschaft b) LEI 529900R5095181VD8H48 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Kennung DE0005490601 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) Volumen 0,0107 EUR 85.318,1657 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 0,0107 EUR 85.318,1657 EUR e) Datum des Geschäfts 16.11.2026 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

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Aussender: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft Am Klopferspitz 19 82152 Planegg / Martinsried Deutschland Ansprechpartner: Phillip Campbell E-Mail: phillip.campbell@liphag.com ISIN(s): DE0005490601 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1794954600529 ]

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November 17, 2026 17:30 ET (22:30 GMT)