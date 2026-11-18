Klarna Group plc (NYSE: KLAR), das Netzwerk für Alltagsfinanzen, hat heute seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 vorgelegt. Das Bruttowarenvolumen (GMV) stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 10 Prozent auf 36,1 Mrd. USD, der Umsatz um 12 Prozent auf 1,0 Mrd. USD. Die Transaction Margin Dollars (TMD) erhöhten sich um 32 Prozent auf 371 Mio. USD, das bereinigte operative Ergebnis verbesserte sich um 35 Mio. USD auf 21 Mio. USD.

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"Im dritten Quartal haben wir zum vierten Mal in Folge mehr als 1 Mrd. USD Umsatz erzielt und ein positives bereinigtes operatives Ergebnis ausgewiesen. Von jedem Dollar, der über unser Netzwerk für Alltagsfinanzen abgewickelt wird, bleibt uns ein größerer Anteil. Die TMD-Marge ist innerhalb eines Jahres von 31 auf 37 Prozent des Umsatzes gestiegen. Wir sind auf Kurs, das Jahr mit einem starken Ergebnis abzuschließen. Bei sämtlichen Zielen unserer Jahresprognose liegen wir im Plan oder darüber."

Sebastian Siemiatkowski, CEO und Mitgründer bei Klarna

Die vollständige Ergebnismitteilung von Klarna finden Sie im Bereich "Quarterly Results" der Unternehmenswebsite unter https://investors.klarna.com/financials/quarterly-results/.

Finanz-Highlights im dritten Quartal 2026

Die wichtigsten Finanzkennzahlen im dritten Quartal 2026

Bruttowarenvolumen (GMV): 36,1 Mrd. USD (+10 Prozent im Jahresvergleich, in den USA +24 Prozent)

Umsatz: 1.009 Mio. USD (+12 Prozent im Jahresvergleich)

Transaction Margin Dollars (TMD): 371 Mio. USD (+32 Prozent im Jahresvergleich)

Bereinigtes operatives Ergebnis: 21 Mio. USD (+35 Mio. USD im Jahresvergleich)

Nettoergebnis: -65 Mio. USD, eine Verbesserung um 30 Mio. USD gegenüber dem dritten Quartal 2025

Risikovorsorge für Kreditausfälle: 0,56 Prozent des GMV gegenüber 0,72 Prozent im dritten Quartal 2025

Aktive Verbraucher: 122 Mio. (+7 Prozent im Jahresvergleich)

Händler: 1,35 Mio. (+59 Prozent im Jahresvergleich)

Ergebnis je Aktie: -0,19 USD, eine Verbesserung um 0,06 USD gegenüber dem dritten Quartal 2025

Mehr Verbraucher, intensivere Nutzung, größere Einkäufe

Im Jahresvergleich haben wir 8 Millionen aktive Verbraucher hinzugewonnen und kommen nun auf 122 Millionen. Sie nutzen Klarna auch intensiver: Der durchschnittliche Umsatz pro aktivem Verbraucher stieg um 21 Prozent auf 34,0 USD. Im dritten Quartal verdoppelte sich das Volumen der Klarna Card, und die Abonnementumsätze stiegen um 530 Prozent. Pay Later, unser Pendant zur Charge Card, bleibt für Verbraucher der Einstieg. Für größere Anschaffungen wechseln sie zunehmend zu Fair Financing. In den USA stieg das über Fair Financing abgewickelte Volumen um 73 Prozent auf 3,6 Mrd. USD. Zudem nutzen die Verbraucher Klarna für ein breiteres Spektrum an Einkäufen: Der Anteil von Veranstaltungen und Dienstleistungen am GMV stieg von 9 auf 14 Prozent, der von Haushalt und Elektronik von 21 auf 22 Prozent. Der Anteil von Bekleidung und Accessoires sank dagegen von 36 auf 32 Prozent.

Mehr Händler, mehr Kategorien, ein stärkeres Netzwerk

Neukunden gewinnen wir vor allem über unser Händlernetzwerk. Die Zahl der Händler stieg im Jahresvergleich um 59 Prozent auf 1,35 Millionen. Grund dafür sind Integrationen mit den weltweit größten Zahlungsdienstleistern, bei denen Klarna standardmäßig aktiviert ist. Im Oktober wurde Clover, die Plattform von Fiserv für kleine Unternehmen, an 100.000 Verkaufsstellen in den USA eingeführt. Außerdem haben wir die Partnerschaft auf den Commerce Hub von Fiserv ausgeweitet. In Europa haben wir unsere Vereinbarung mit Mollie aktualisiert, das 350.000 Unternehmen betreut. Auch bei bestehenden Händlern bauen wir das Angebot an Zahlungsmethoden aus. Fair Financing ist inzwischen bei 283.000 Händlern verfügbar, das entspricht 21 Prozent. Vor einem Jahr waren es noch 150.000. In den USA ist Klarna jetzt auch bei Southwest Airlines und J.Crew verfügbar. Seit dem Start bei Marks Spencer bieten alle großen Kaufhäuser in Großbritannien Klarna an. Jeder zusätzliche Händler gibt Verbrauchern mehr Gründe, Klarna zu nutzen. Umgekehrt macht jeder zusätzliche Verbraucher Klarna für Händler wertvoller.

Niedrigere Kosten, höhere Margen, mehr Ertrag aus jedem Dollar

Mit dem Wachstum unseres Netzwerks verbessert sich auch unsere Wirtschaftlichkeit. Wir steuern Klarna mit dem Ziel, die Transaction Margin Dollars (TMD) zu optimieren. Das ist der Umsatz nach Abzug der Kosten für Zahlungsabwicklung, Kreditausfälle und Finanzierung. Die TMD stiegen um 32 Prozent auf 371 Mio. USD und damit deutlich stärker als der Umsatz. Der Grund: Obwohl das GMV um 10 Prozent zulegte, erhöhten sich die Transaktionskosten nur um 3 Prozent. Die Risikovorsorge für Kreditausfälle sank von 0,72 Prozent des GMV im Vorjahr auf 0,56 Prozent. Darin spiegeln sich die weiter verbesserte Kreditprüfung und ein größerer Anteil an Krediten wider, die an Dritte abgegeben wurden.

Die TMD-Marge beträgt inzwischen 36,8 Prozent des Umsatzes und liegt damit 5,7 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Den größten Beitrag dazu leisten die USA: Dort stieg die TMD-Marge in den vergangenen 12 Monaten von 6 auf 18 Prozent. Damit entwickeln sich die USA ähnlich wie unsere etablierten Märkte, in denen die TMD-Marge bei annähernd 60 Prozent liegt.

Ausblick

Wir bestätigen unseren Ausblick für das Gesamtjahr:

GMV von 149 bis 151 Mrd. USD

Umsatz von 4,08 bis 4,16 Mrd. USD bzw. 2,74 bis 2,75 Prozent des GMV

TMD von 1,62 bis 1,65 Mrd. USD bzw. 1,09 Prozent des GMV

Bereinigtes operatives Ergebnis von 280 bis 300 Mio. USD bzw. 6,9 bis 7,2 Prozent des Umsatzes

Für das vierte Quartal ergeben sich daraus ein GMV von 42,6 bis 44,6 Mrd. USD, ein Umsatz von 1.017 bis 1.097 Mio. USD, TMD von 414 bis 444 Mio. USD und ein bereinigtes operatives Ergebnis von 100 bis 120 Mio. USD.

Gesamtjahr bestätigt (Untergrenze) Gesamtjahr bestätigt (Obergrenze) GMV $149,0 Mrd. $151,0 Mrd. Umsatz, des GMV 2,74% 2,75% in $4,08 Mrd. $4,16 Mrd. TMD, des GMV 1,09% 1,09% in $1,62 Mrd. $1,65 Mrd. Bereinigtes operatives Ergebnis, des Umsatzes 6,90% 7,20% in $280 Mio. $300 Mio.

Bei unserer Prognose und unserem Ausblick handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen (wichtige Hinweise dazu finden Sie unter "Zukunftsgerichtete Aussagen").

HINWEISE

Nicht-IFRS-Kennzahlen und Überleitungsrechnungen

Transaction Margin Dollars und das bereinigte operative Ergebnis sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Unser Management beurteilt damit, inwieweit es uns gelingt, Effizienz und Skaleneffekte zu erzielen. Transaction Margin Dollars sind definiert als Gesamtumsatz abzüglich der gesamten Transaktionskosten. Dazu zählen die Kosten für Abwicklung und Verwaltung, die Rückstellungen für Kreditausfälle sowie die Finanzierungskosten. Weitere Informationen finden Sie in der zugehörigen Ergebnismitteilung.

Wir verzichten darauf, die prognostizierten Transaction Margin Dollars und das prognostizierte bereinigte operative Ergebnis auf die jeweils vergleichbare IFRS-Kennzahl überzuleiten. Bestimmte mögliche Aufwendungen oder Erträge fließen nicht in die Berechnung unserer Transaction Margin Dollars ein. Ihre Auswirkungen und ihr zeitlicher Eintritt sind naturgemäß unsicher und schwer vorherzusagen und lassen sich nicht ohne unzumutbaren Aufwand ermitteln. Zudem würden solche Überleitungen nach unserer Einschätzung eine Genauigkeit und Sicherheit suggerieren, die Anleger verwirren könnte. Diese Posten könnten sich erheblich auf unsere finanzielle Entwicklung auswirken.

Ergänzende Angaben zum dritten Quartal 2026

Überleitung vom Betriebsergebnis auf die Transaction Margin Dollars (TMD) Beträge in Mio. USD Q3'26 Q3'25 Betriebsergebnis (53) (83) Technologie und Produktentwicklung 138 123 Vertriebs- und Marketingkosten 127 102 Kundenservice und Betrieb 54 53 Allgemeine Verwaltungskosten 99 77 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (ohne Software) sowie Wertminderungen 6 8 Transaction Margin Dollars 371 281

Überleitung vom bereinigten operativen Ergebnis auf das Betriebsergebnis Beträge in Mio. USD Q3'26 Q3'25 Bereinigtes operatives Ergebnis 21 (14) Abschreibungen und Wertminderungen (22) (25) Anteilsbasierte Vergütungen (54) (39) Restrukturierung und Sonstiges 2 (5) Betriebsergebnis (53) (83)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unserer künftigen finanziellen Entwicklung, unserer Geschäftsstrategie, unseren Wachstumszielen und unseren Marktchancen. Wörter wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "werden", "können", "könnten", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln unsere Einschätzung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wider und basieren auf den uns derzeit vorliegenden Informationen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Anleger sollten sich nicht in unverhältnismäßiger Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen und die Risikofaktoren in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen einsehen, um eine umfassendere Darstellung der Risiken zu erhalten.

Über Klarna

Klarna ist eine weltweit tätige Digitalbank und ein Anbieter flexibler Zahlungslösungen. Klarna zählt weltweit 122 Millionen aktive Nutzer und wickelt täglich 3,8 Millionen Transaktionen ab. Über das KI-gestützte Zahlungs- und Handelsnetzwerk des Unternehmens können Menschen intelligenter bezahlen. Klarna will überall und für alles verfügbar sein. Verbraucher können mit Klarna online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay bezahlen. Mehr als 1,3 Millionen Händler vertrauen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um ihr Wachstum und die Kundenbindung zu fördern. Dazu zählen Apple, Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New York Stock Exchange (NYSE: KLAR) notiert. Weitere Informationen auf Klarna.com.

Kategorie: Nachrichten für Investoren

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