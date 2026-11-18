Die Vereinbarung treibt die Entwicklung der superheißen Geothermie im kommerziellen Maßstab voran und wird Gemeinden in Oregon bereits ab 2030 mit CO2-freier Energie versorgen

Quaise Energy, ein führender Entwickler von geothermischer Energie aus superheißen Quellen im Versorgungsmaßstab, hat heute bekannt gegeben, dass Google einen Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement, PPA) über 50 Megawatt (MW) geothermischen Stroms aus superheißen Quellen aus dem Projekt Obsidian, dem Vorzeigeprojekt von Quaise in Zentral-Oregon, unterzeichnet hat. Sobald die Anlage in Betrieb geht, soll diese stets verfügbare, CO2-freie Energie den bestehenden Rechenzentrumsbetrieb von Google in The Dalles, Oregon, sowie die Gemeinden der Region versorgen. Die Vereinbarung wird dazu beitragen, die kommerzielle Entwicklung der Geothermie mit superheißen Temperaturen zu fördern, was Vorteile für die Stromkunden mit sich bringt und zum Schutz der Umwelt beiträgt.

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Google wird bereits ab 2030 50 MW Strom aus dem Projekt Obsidian beziehen. In der ersten Entwicklungsphase wird konventionelle Bohrtechnik zum Einsatz kommen, um im kommerziellen Maßstab Zugang zu superheißen geothermischen Bedingungen zu erhalten. Die superheiße Geothermie ist eine praktisch unbegrenzte Energiequelle, die die natürliche Wärme der Erde nutzt, um pro Bohrloch bis zu zehnmal mehr sauberen Strom zu erzeugen als herkömmliche geothermische Systeme. Die zweite Entwicklungsphase des Projekts Obsidian wird voraussichtlich weltweit die erste sein, bei der Millimeterwellenbohrungen zum Einsatz kommen, eine Technologie, die speziell dafür entwickelt wurde, weltweit Zugang zu superheißen geothermischen Bedingungen zu ermöglichen.

"Wir haben Quaise ins Leben gerufen, um die weltweit am häufigsten vorkommende Energiequelle der Erde für alle zugänglich zu machen und diese Vereinbarung markiert nicht nur für Quaise, sondern für den gesamten Sektor der sauberen Energien einen entscheidenden nächsten Schritt", so Carlos Araque, CEO und President von Quaise Energy. "Gemeinsam mit Google schaffen wir die kommerziellen Grundlagen für die Nutzung von superheißer Geothermie und festigen die Position der Vereinigten Staaten als weltweit führende Nation im Bereich der Geothermie."

Im Gegensatz zur herkömmlichen Geothermie, die sich auf Regionen mit natürlich vorkommenden Heißwasserreservoirs beschränkt und selten Temperaturen von mehr als 400 °F erreicht, entwickelt Quaise Enhanced Geothermal Systems (EGS) unter superheißen Temperaturen, die es voraussichtlich ermöglichen werden, dass Projekte im industriellen Maßstab mit den derzeit effizientesten Kraftwerken konkurrieren können. Parallel dazu treibt Quaise die Entwicklung der Millimeterwellenbohrung voran einer Technologie, die an bestehende Bohranlagen angeschlossen werden kann, um auf wirtschaftliche Weise superheiße geothermische Temperaturen zu erreichen.

Die Vereinbarung baut auf Googles Clean-Energy-Portfolio und seinem wegweisenden Engagement für Geothermie auf. Zwischen 2010 und 2025 hat Google mehr als 240 Vereinbarungen zum Bezug von fast 35 GW neuer sauberer Energie unterzeichnet, darunter mehr als 29 GW in Nordamerika im Rahmen von 148 Projekten. Angesichts des kontinuierlich steigenden Strombedarfs im ganzen Land engagiert sich Google weiter dafür, dass Energie für Familien und Unternehmen erschwinglich, zuverlässig und zugänglich bleibt.

Google trägt 100 der Kosten für den Stromverbrauch seiner Rechenzentren, und wenn das Unternehmen neue Rechenzentren errichtet, deckt Google den Infrastrukturbedarf, der direkt durch sein Wachstum bedingt ist. In Oregon beziehen die drei Rechenzentrumsstandorte des Unternehmens bereits zu 83 CO2-freie Energie und die Einwohner des Versorgungsgebiets des Northern Wasco County People's Utility District profitieren von den drittniedrigsten Stromtarifen im Bundesstaat. Die heute geschlossene Partnerschaft baut Googles Führungsrolle im Bereich saubere Energie und Geothermie weiter aus und treibt gleichzeitig die Entwicklung der superheißen Geothermie als kostengünstige, saubere Energiequelle für die Einwohner und Unternehmen in Oregon voran.

"Die Rechenzentren von Google sind langfristige Investitionen in die Gemeinden, in denen wir zu Hause sind", so Lucia Tian, Head of Advanced Energy Technologies bei Google. "Diese Zusammenarbeit mit Quaise im Bereich der superheißen Geothermie wird das lokale Wirtschaftswachstum ankurbeln und gleichzeitig dazu beitragen, eine stabilere und erschwinglichere Energiezukunft für Oregon zu gestalten."

Diese neue Investition ist ein weiterer Nachweis für Googles führende Rolle als Motor des Wirtschaftswachstums in Oregon. Google ist stolz darauf, Oregon seit 2006 als Heimat zu bezeichnen, als das Unternehmen sein erstes eigenes und selbst betriebenes Rechenzentrum in The Dalles errichtete. Im Laufe der letzten 20 Jahre hat Google mehr als 7 Milliarden US-Dollar in den Bundesstaat investiert, zählt seit einigen Jahren zu den größten Steuerzahlern im Wasco County und trug im Jahr 2025 dazu bei, eine Wirtschaftsleistung in Höhe von 9,3 Milliarden US-Dollar für Zehntausende von Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen, Verlagen, Kreativen und Entwicklern in Oregon zu generieren.

Die Vereinbarung zwischen Quaise und Google ist der jüngste Meilenstein in einer für das Unternehmen von großer Dynamik geprägten Phase. Im August 2026 schloss das Unternehmen eine Finanzierungsrunde der Serie B in Höhe von 180 Millionen US-Dollar ab, einschließlich einer Investition von 35 Millionen US-Dollar durch Nabors Industries.

Das Projekt Obsidian bietet eine bedeutende wirtschaftliche Chance für Zentral-Oregon. Es soll während der Bauphase 200 bis 400 Arbeitsplätze schaffen, mehr als 50 dauerhafte, hochqualifizierte Stellen in den Bereichen Ingenieurwesen und Betrieb sichern und die Region als Drehscheibe für die Erschließung von superheißer Geothermie etablieren. Die mit dem Projekt verbundenen Netzausbauten werden die Versorgungssicherheit für die lokalen Verbraucher stärken und die Lizenzgebühren aus dem Stromverkauf werden der Region dauerhafte wirtschaftliche Vorteile verschaffen.

Die Technologie, die sich im Obsidian-Projekt bewährt hat, dürfte die Entwicklungskosten für künftige superheiße Geothermieprojekte überall in den Vereinigten Staaten senken, wo reichlich vorhandene unterirdische Wärme mit herkömmlichen Methoden nach wie vor nicht nutzbar ist.

Über Quaise Energy

Quaise Energy erschließt die Erdwärme, um nahezu überall auf der Welt saubere, zuverlässige Grundlastenergie in großem Maßstab bereitzustellen. Als Technologie-Innovator und Projektentwickler baut und betreibt Quaise Lösungen, die superheiße geothermische Energie aus großen Tiefen unter der Erdoberfläche nutzen und so eine Stromerzeugung ermöglichen, die mit der Leistung der derzeit effizientesten Kraftwerke für fossile Brennstoffe oder Kernenergie mithalten kann. Mit seiner Millimeterwellen-Bohrtechnologie, die nach mehr als einem Jahrzehnt Forschung am Massachusetts Institute of Technology (MIT) entwickelt wurde, hat sich Quaise zum Ziel gesetzt, die Nutzung von superheißer Geothermie zum Rückgrat des modernen Energiesystems zu machen und so erschwinglichen, CO2-freien Strom sowie echte Energieunabhängigkeit für Gemeinden und Nationen weltweit zu ermöglichen.

Über Google in Oregon

Google ist seit 2006, als das Unternehmen sein erstes US-Rechenzentrum in The Dalles eröffnete, in Oregon zu Hause. Heute betreibt Google drei Rechenzentrumskomplexe in The Dalles, eine Google Cloud-Region in Oregon sowie eine Niederlassung in der Innenstadt von Portland. Google setzt seine Investitionen in die Infrastruktur, lokale Organisationen und Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung fort, um die Wirtschaft und die Gemeinden in Oregon zu unterstützen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zur künftigen Geschäftsentwicklung, zu den Plänen und Erwartungen von Quaise und Google. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die Quaise und Google zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als angemessen erachteten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren erheblich von den hierin ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben und auf den oben genannten Annahmen beruhen. Weder Quaise noch Google übernehmen die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

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