Impartner MCP ermöglicht Partnerprogramm-Teams den dialogbasierten Zugriff auf Echtzeitdaten zu Partner-Pipeline, Geschäftsregistrierung und Kundenkonten über unterstützte KI-Assistenten, wobei bestehende Benutzerberechtigungen und Datenzugriffskontrollen beibehalten werden.

Impartner,die weltweit führende Plattform zur Steuerung von Partnerumsätzen, gab heute die Einführung von Impartner MCP bekannt, das es Unternehmen ermöglicht, KI-Assistenten direkt mit Echtzeit-Daten aus dem Partner Relationship Management (PRM) zu verbinden. Basierend auf dem Model Context Protocol (MCP), einem offenen Standard zur Anbindung von KI-Assistenten an externe Systeme und Datenquellen, macht die Integration Impartner-PRM-Informationen in unterstützten KI-Umgebungen zugänglich, ohne dass Nutzer durch zahlreiche Berichte und Dashboards navigieren müssen.

Mit Impartner MCP können Teams Fragen in natürlicher Sprache zu Partner-Pipelines, Geschäftsregistrierungen, Kundenaktivitäten und Programmleistung stellen und erhalten Antworten, die auf operativen Echtzeitdaten basieren und durch ihre bestehenden Zugriffsberechtigungen geregelt werden.

Die Integration funktioniert mit unterstützten KI-Assistenten, darunter Claude, ChatGPT, Microsoft Copilot über Copilot Studio und Google Gemini Enterprise, sowie mit Entwicklertools wie Claude Code.

Durch Gespräche in natürlicher Sprache ermöglicht Impartner MCP Teams den Zugriff auf aktuelle PRM-Daten und Antworten auf Fragen zu ihren Partnerprogrammen. So können Nutzer beispielsweise fragen: "Was befindet sich in meiner offenen Partner-Pipeline, aufgeschlüsselt nach Phasen?" oder "Welche Partner haben sich seit 90 Tagen nicht mehr angemeldet, und welche haben noch offene Geschäfte?", um über einen verbundenen KI-Assistenten auf einfache Weise auf relevante Informationen zuzugreifen.

Der Zugriff unterliegt den bestehenden Impartner-PRM-Berechtigungen des jeweiligen Nutzers, sodass der Assistent nur Informationen abrufen kann, für deren Einsicht der Nutzer autorisiert ist. Nutzer authentifizieren sich über ihre individuellen Impartner-Konten, und sensible Felder werden vor KI-Assistenten verborgen.

Wichtigste Vorteile:

Schnellerer Einblick in den Status der Partner-Pipeline.

Weniger Zeitaufwand für die Navigation durch Berichte und Dashboards.

Einfachere Identifizierung inaktiver oder leistungsschwacher Partner.

Besser zugängliche Informationen für Partnermanager und die Vertriebsleitung.

Weniger Reibungsverluste beim Zugriff auf operative Partnerdaten.

Einbindung von Partnerdaten in KI-Workflows

Benutzer können je nach Konfiguration und Zugriffsberechtigungen ihrer Organisation Informationen zu Partnerkonten, Benutzeraktivitäten, Geschäftsregistrierungen, der Pipeline, Leads, Marktentwicklungsfonds und anderen in PRM erfassten Datensätzen abfragen.

Impartner MCP berücksichtigt zudem die individuellen Konfigurationen einzelner Partnerprogramme, indem es verfügbare Objekte und Felder, einschließlich benutzerdefinierter Objekte und Felder, ermittelt. Dadurch können KI-Assistenten Informationen entsprechend der Art und Weise abrufen, wie jede Organisation ihr Partnerprogramm strukturiert und verwaltet.

Fortschritte bei der KI im Partnermanagement

Die Einführung von Impartner MCP verdeutlicht das anhaltende Engagement des Unternehmens im Bereich der KI, um Partnerdaten zugänglicher und nutzbarer zu machen. Nach der kürzlich erfolgten Ankündigung von Aimi Analytics, das Fragen in natürlicher Sprache in Dashboards innerhalb von Impartner umwandelt, erweitert der MCP-Server die Möglichkeiten, wie Partnerteams mit ihren Programmdaten interagieren können. Zusammen bieten diese Funktionen ergänzende Möglichkeiten, auf Partnerinformationen zuzugreifen und diese zu analysieren: direkt in Impartner oder über die KI-Assistenten, die die Teams bereits nutzen.

"Um sich ein klares Bild von den Aktivitäten in der Pipeline oder dem Engagement der Partner zu verschaffen, sollte es nicht notwendig sein, sich durch zahlreiche Bildschirme und Berichte zu wühlen", sagte Robert Harris, Vice President of Product Management bei Impartner. "Der wahre Wert der KI liegt in ihrer Fähigkeit, die Lücke zwischen dem Vorhandensein von Informationen und dem Wissen, was damit zu tun ist, zu schließen. Indem wir Live-PRM-Daten über die KI-Tools zugänglich machen, die die Mitarbeiter bereits nutzen, helfen wir den Teams, schneller Antworten zu erhalten, und gewährleisten gleichzeitig die Berechtigungen und Kontrollmechanismen, auf die sich Unternehmen verlassen. Dies ist ein weiterer Schritt hin zu einer stärker vernetzten und reaktionsschnellen Art der Verwaltung von Partnerbeziehungen."

Erfahren Sie mehr über die Anbindung von KI-Assistenten an Ihre PRM-Daten mit Impartner MCP

Über Impartner

Impartner ist die weltweit führende Plattform zur Steuerung von Partnerumsätzen. Auf der Grundlage des Partner Relationship Managements (PRM) unterstützt Impartner Unternehmen dabei, das partnerorientierte Wachstum als zentralen Bestandteil ihres Geschäfts zu etablieren, indem es Partnermanagement, Partnermarketing, Geschäftsabwicklung, Markteinführung bei Hyperscalern, Automatisierung und Analytik auf einer einzigen Plattform vereint. Impartner wurde speziell für die heutigen Abläufe in Partnerprogrammen entwickelt und ermöglicht es Umsatz- und Partnerteams, die Markteinführung zu automatisieren, Marktplatzaktivitäten zu skalieren und genau zu erkennen, wie Partner zur Pipeline und zum Umsatz beitragen. Erfahren Sie mehr unter impartner.com.

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