Iconic hat in einer von Peak Capital angeführten Seed-Finanzierungsrunde unter Beteiligung von Bridford Group, Common Magic, Graduate Ventures, NP-Hard und Tiny VC 10 Millionen US-Dollar eingeworben.

Seit seiner Gründung Mitte 2025 hat Iconic Verträge mit fünf Kunden aus den Bereichen Energie, Infrastruktur und KI-Infrastruktur abgeschlossen: einem weltweit tätigen Energiekonzern, einem führenden europäischen Energieversorger, einem großen europäischen Flughafen, einem europäischen Betreiber von Eisenbahninfrastruktur sowie einem globalen Bauunternehmen, das Halbleiterfabriken und Rechenzentren errichtet. Jeder dieser Kunden steckt jährlich über 1 Milliarde US-Dollar in Investitionsprojekte.

Jährlich werden schätzungsweise 15 Billionen US-Dollar für Investitionsprojekte aufgewendet, doch weniger als 3 davon werden termingerecht, im Rahmen des Budgets und planmäßig fertiggestellt. Der Grund für das Scheitern von Investitionsprojekten liegt selten in der technischen Komplexität, sondern darin, dass Entscheidungen getroffen werden, ohne das Projekt vollständig zu verstehen. Die Informationen sind über Dokumente und Systeme verstreut, die von Bauherren, Auftragnehmern und Ingenieurbüros gemeinsam genutzt werden. Entscheidungen lassen sich nur schwer rückgängig machen und haben oft jahrelange Folgen in Form von Verzögerungen, Schadensersatzansprüchen und Kostenüberschreitungen.

"Software hat schon immer die Dokumente organisiert, sie hat aber nie das Projekt verstanden. Investitionsprojekte scheitern auf vorhersehbare Weise, dennoch wird jedes neue Projekt als einzigartig behandelt, und das, was ein Team gelernt hat, geht mit seinen Mitarbeitern verloren. Wir entwickeln Software, die jedes Projekt versteht und sich an die vorherigen Projekte erinnert", so Krijn de Nood, CEO und Mitbegründer von Iconic.

Die firmeneigene KI-Software von Iconic verknüpft Informationen aus den Bereichen Design, Engineering, Vertrieb und Auftragswesen, um Widersprüche, fehlende Angaben, Konstruktionsfehler und Einschränkungen zu erkennen, bevor diese zu Nacharbeiten oder Schadensersatzansprüchen führen. Bei einer Überprüfung stellte Iconic fest, dass gemäß dem Lageplan für eine neue Industrieanlage ein Teil der Anlage innerhalb der Sicherheitszone des Geländes lag, in der Bauarbeiten verboten waren. Da dieser Fehler bereits in der Planungsphase entdeckt wurde, konnte er noch vor Baubeginn behoben werden, wodurch eine Neukonzeption und monatelange Verzögerungen vermieden wurden.

"Iconic spielt mittlerweile eine wichtige Rolle dabei, wie wir Ausschreibungen für unsere Projekte durchführen", so Sander Tensen, Manager Engineering Technology bei Eneco. "Die meisten Ausschreibungen, die wir aussenden, werden jetzt zuerst von Iconic geprüft. Dabei finden wir immer Dinge, die wir verbessern müssen und unsere Ingenieure verbringen weniger Zeit mit der Gegenprüfung von Dokumenten und mehr Zeit mit den technischen Aufgaben, die nur sie erledigen können."

Die Kundennachfrage wächst schneller, als das Team von Iconic ihr nachkommen kann. Die Finanzmittel werden dazu dienen, die Vertriebs- und Auslieferungsteams in Amsterdam zu vergrößern, die Expansion nach Deutschland, in das Vereinigte Königreich und in die USA zu unterstützen sowie die Plattform über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg mit Blaupausen für jeden Projekttyp zu erweitern, sodass jedes Projekt das nächste verbessert.

"Investitionsprojekte gehören zu den größten Vorhaben in der Realwirtschaft, und doch werden viel zu wenige termingerecht, im Rahmen des Budgets und im vereinbarten Umfang abgeschlossen. Der Grund dafür liegt in der Qualität der Entscheidungen, nicht im Aufwand", so Tea Elezi, Partnerin bei Peak Capital. "Iconic stellt die konkrete Umsetzung unseres Konzepts der 'Blue-Collar-Renaissance' dar: KI-native Software, die Einzug in die gebaute Welt hält. Wir sind stolz darauf, mit außergewöhnlichen Gründern und erstklassigen Kunden vom ersten Tag an diese Finanzierungsrunde anzuführen."

Iconic wurde von den Seriengründern Krijn de Nood und Richard Stronkman ins Leben gerufen. Krijn leitete bei McKinsey Prüfungen von Megaprojekten im Wert von bis zu 15 Milliarden US-Dollar, bevor er Meatable mitbegründete. Richard hat PublicSonar gegründet und das Unternehmen später verkauft, ein KI-Unternehmen, das sich auf die Extraktion von Frühwarnsignalen aus unstrukturierten Daten spezialisiert hat genau jene Kernkompetenz, auf der auch Iconic basiert.

Über Iconic

Anlagenbetreiber und Auftragnehmer in den Bereichen Energie, Infrastruktur und KI setzen auf Iconic, um Dokumente zu prüfen, gewonnene Erkenntnisse und Standards anzuwenden sowie fundiertere Projektentscheidungen zu treffen. Iconic ist nach ISO 27001 zertifiziert, entspricht SOC 2 Typ II und erfüllt die Anforderungen der DSGVO. Das im Jahr 2025 in Amsterdam gegründete Unternehmen Iconic wird von Peak Capital, der Bridford Group, Common Magic, Graduate Ventures, NP-Hard und Tiny VC unterstützt.

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