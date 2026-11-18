DUBAI, United Arab Emirates, Nov. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geekvape hat am 10. November 2026 seine neue Verdampfungstechnologie-Plattform VPU 2.0 vorgestellt. Die Plattform basiert auf Verbesserungen bei Dochtmaterialien, Mesh-Coils und der Gerätesteuerung. Sie vereint Materialwissenschaft, präzise Heiztechnik und intelligente Steuerung, um die Liquidzufuhr, die gleichmäßige Wärmeverteilung und das Ansprechverhalten zu Beginn jedes Zuges zu optimieren.





Die Weiterentwicklung des Dochtmaterials konzentriert sich auf eine zentrale Herausforderung bei wiederholter Nutzung: die kontinuierliche Liquidversorgung der Heizfläche zwischen den Zügen. Glattere Fasern und eine optimierte Porenstruktur verringern den Strömungswiderstand. Laut internen Forschungs- und Entwicklungstests von Geekvape ermöglicht das neue Material im Vergleich zur Vorgängerversion eine um 25 % schnellere Liquidzufuhr, eine um 31 % größere benetzte Fläche und eine um 17,1 % höhere Aufnahmekapazität bei gleichem Volumen. Dadurch wird die Mesh-Coil auch bei kontinuierlicher Nutzung gleichmäßiger mit Liquid versorgt.





Die überarbeitete Mesh-Coil soll eine ungleichmäßige Wärmeverteilung reduzieren, die die Verdampfungseffizienz sowie die Dampf- und Geschmacksentwicklung beeinträchtigen kann. Durch die gezielte Anpassung der Materialstärke und des elektrischen Widerstands einzelner Mesh-Bereiche wird die Wärme gleichmäßiger verteilt. Interne Tests ergaben eine um 28,2 % größere effektive Verdampfungsfläche gegenüber dem bisherigen Mesh. Die Dampfproduktion lag zudem 29 % über derjenigen der getesteten Vergleichsprodukte. Dadurch kann ein größerer Teil der Heizfläche zur Verdampfung beitragen und eine intensivere Dampf- und Geschmacksentwicklung unterstützen.





Auf Geräteebene stimmen eine KI-optimierte Anlaufsteuerung und eine verbesserte Luftführung die Liquidzufuhr, Heizleistung und Luftströmung aufeinander ab. Bei ausgewählten kompatiblen Geräten wird laut internen Tests eine Geschmacksentfaltung innerhalb von 0,01 Sekunden erreicht. Diese Verbesserungen sollen ein schnelleres Ansprechverhalten zu Beginn jedes Zuges ermöglichen.





Die drei Weiterentwicklungen greifen ineinander und machen die Verdampfung zu einem abgestimmten Gesamtprozess, der auch bei wiederholten Zügen eine gleichbleibende Leistung unterstützen soll.

Zu den auf der Veranstaltung vorgestellten Produkten gehörten die SONDER Q MAX von Geekvape sowie die Modelle BURJ, PCE40000 und ICE MASTER 60K von Geekbar. Alle sind mit VPU 2.0 ausgestattet. Die Produktpalette zeigt, wie sich die Plattform in unterschiedliche Marken und Gerätedesigns integrieren lässt.

Die VPU-Technologie kommt bereits in mehreren OEM-Projekten (Original Equipment Manufacturing) zum Einsatz, bei denen Verdampfungstechnologie, Gerätedesign und Fertigungsprozesse miteinander verbunden werden. Künftige Forschungsarbeiten konzentrieren sich auf intelligente Schutzfunktionen für Mesh-Coils, die Vermeidung von Leckagen und weiterentwickelte Gerätekonzepte. Damit soll die Plattform über die Optimierung einzelner Komponenten hinaus weiterentwickelt werden.





Mit kontinuierlichen Innovationen in grundlegenden Technologien verfolgt Geekvape das Ziel, VPU als zentrale technologische Grundlage der nächsten Generation von Vaping-Produkten zu etablieren und neue Maßstäbe für technische Leistung und Nutzererlebnis in der Branche zu setzen.

Kontakt: Lucia YING, Lucia.ying@geekvape.com