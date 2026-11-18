Hannover (ots) -Der niedersächsische CDU-Chef Sebastian Lechner weist die Kritik von Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) an seiner umstrittenen Aussage zur Clankriminalität zurück. "Das fand ich reichlich übertrieben, das habe ich ihr auch geschrieben", sagte Lechner im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz).Er halte sich "grundsätzlich für einen Mann des verträglichen und überlegten Tons", habe sich aber bei seiner Forderung zu einem härteren Vorgehen der Polizei gegen Clankriminalität "bewusst dazu entschieden", so Lechner gegenüber noz. "Manchmal kommt man nicht daran vorbei, die Dinge klar beim Namen zu benennen. Und die überwiegende Mehrheit der Rückmeldungen war sehr positiv."Auf einem Parteitag der Jungen Union hatte Lechner vor zwei Wochen in Bezug auf einen Autoanschlag aus dem Clanmilieu in seiner Heimatstadt Neustadt am Rübenberge gesagt, "Ich möchte diese Brüder nicht auf meiner Straße stehen, sondern am Boden liegen und einen niedersächsischen Polizisten darüber knien sehen". Kultusministerin Hamburg hatte ihm daraufhin "Gewaltfantasien" vorgeworfen."Dass das manche das irritiert hat, kann ich verstehen", sagte Lechner noz."Natürlich ist nicht gemeint, dass die Polizei bei Polizeikontrollen einfach normale Bürger zu Boden bringt. Aber bei Gewalttätern und Angriffen auf Polizeibeamte ist das die übliche Einsatztaktik", so der CDU-Spitzenkandidat für die niedersächsische Landtagswahl im kommenden Jahr. "Genau das habe ich in Bezug auf die Tat in Neustadt am Rübenberge gemeint, die ja unbestreitbar eine Gewalttat war. Und das nehme ich auch nicht zurück."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6392649