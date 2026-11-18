Hannover (ots) -Der niedersächsische CDU-Chef Sebastian Lechner lädt seine Parteifreunde Hendrik Wüst, Daniel Günther und Gordon Schnieder zum Landtagswahlkampf nach Niedersachsen ein. "Alle drei sind erfolgreiche Ministerpräsidenten, an deren Regierungsstil ich mich orientieren möchte", sagte der CDU-Spitzenkandidat im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz)."Ich will niemanden aus unserer Parteienfamilie verstecken, sondern ich bin dankbar über alle, die uns im Wahlkampf unterstützen", sagte Lechner noz auf die Frage, ob er sich auch die Unterstützung von Bundeskanzler Friedrich Merz im Landtagswahlkampf wünsche. Die Ergebnisse seiner Partei seien in Niedersachsen eng an das Abschneiden im Bund gekoppelt, so Lechner gegenüber noz. "Derzeit liegen wir leicht zurück, aber das beeindruckt uns nicht. Wir haben einen klaren Plan für Niedersachsen und für den werben wir in den nächsten Monaten. Ich bin mir sicher, wir werden uns ein Stück unabhängig von der großen Wetterlage machen."Landeschef Lechner war am vergangenen Wochenende auf einem Parteitag in Hannover mit 100 Prozent der Stimmen zum Spitzenkandidaten der CDU für die niedersächsische Landtagswahl im kommenden Jahr gewählt worden.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6392648