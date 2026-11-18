Mit diesen Ernennungen gewinnt das Unternehmen jahrzehntelange Führungserfahrung in den Bereichen Supercomputing, Kommerzialisierung von Halbleitern und Skalierung von Geschäften im Bereich Advanced Computing

Sparxity, ein führender Anbieter im Bereich Sparse-Native Computing, gab heute bekannt, dass Peter Ungaro, ehemaliger President und CEO der Cray, Inc. und Daniel Armbrust, ehemaliger President und CEO von SEMATECH und Mitbegründer von Silicon Catalyst als unabhängige Mitglieder in den Unternehmensbeirat eingetreten sind. Daniel Armbrust wurde zum Vorsitzenden des Beirats und Peter Ungaro zum stellvertretenden Vorsitzenden von ihren Vorstandskollegen gewählt. Die Ernennungen stärken die Führung des Unternehmens, während es seine Sparse-Native-Computing-Technologie für KI-Systeme der nächsten Generation und High-Performance-Computing (HPC) skaliert.

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From left to right, Daniel Armbrust, former President and CEO of SEMATECH and co-founder of Silicon Catalyst, and Peter Ungaro, former President and CEO of Cray, Inc.

Peter Ungaro bereichert das Team mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Supercomputing. Im Verlauf seiner 16-jährigen Amtszeit als President und CEO von Cray entwickelte sich das Unternehmen unter seiner Führung zu einem bedeutenden Anbieter von Supercomputing-Systemen, was schließlich im Jahr 2019 zur Übernahme durch Hewlett Packard Enterprise führte. In der Folge hatte er eine Führungsposition im Bereich HPC und KI von HPE inne.

Bei Cray haben wir Computersysteme gebaut, die die Grenzen des Machbaren erweitert haben und bahnbrechende Technologien in skalierbare Infrastrukturen im Einsatz bei einigen der weltweit führenden Institutionen verwandeln. Ich erkenne bei Sparxity ein ähnliches Bestreben. Da ich Hector Gonzalez und das Team über die letzten Jahre hinweg begleitet habe, bin ich beeindruckt von ihrer Umsetzungsstärke von ersten Silicon-Prototypen (PoCs) bis hin zur kommerziellen Markteinführung. Sparxity entwickelt etwas, von dem ich glaube, dass es die Zukunft des High-Performance Computings (HPC) und des KI-Computing beeinflussen wird", so Peter Ungaro.

Daniel Armbrust bringt umfassende Expertise in der Halbleiterfertigung, Kommerzialisierung und Skalierung in das Unternehmen ein. Zuvor war er President und CEO von SEMATECH im Anschluss an eine 25-jährige Tätigkeit bei IBM, wo er leitende Positionen im Bereich Halbleiter-Fertigung und -Betrieb innehatte. Als Mitbegründer und erster CEO von Silicon Catalyst trug er maßgeblich zum Aufbau eines der umfassendsten Ökosysteme bei, das Wachstum und Kommerzialisierung aufstrebender Halbleiter-Unternehmen, einschließlich Ayar Labs fördert.

"Die Markteinführung neuer Halbleitertechnologien erfordert nicht nur spezialisierte Prozessoren, sondern darüber hinaus die Möglichkeit, ein skalierbares Geschäft darauf aufzubauen. Sparxity hat in einem schnell wachsenden Markt sowohl technische Innovation als auch kommerzielle Dynamik unter Beweis gestellt. Ich freue mich darauf, das Team beim Ausbau seiner Technologie und Partnerschaften sowie der globalen Präsenz zu unterstützen", so Daniel Armbrust.

"Der Aufbau der nächsten Generation von Rechen- und IT-Infrastrukturen erfordert fundierte Fachkenntnisse sowohl im kommerziellen als auch technologischen Bereich", so Hector Gonzalez, Mitbegründer und CEO von Sparxity. "Peter Ungaro und Daniel Armbrust bringen außergewöhnliche und sich ergänzende Fachkenntnisse in genau diese Bereiche ein. Ihre Beratung war bereits maßgeblich dafür, dass wir Sparxity in die nächste Wachstumsphase führen können.

Die Neubesetzungen folgen auf eine Reihe wegweisender Meilensteine für Sparxity. Im November 2026 gab das Unternehmen den Abschluss seiner Serie-A-Finanzierungsrunde bekannt, wodurch sich die Gesamtfinanzierung auf 90 Millionen US-Dollar erhöhte, unter Beteiligung strategischer Investoren, einschließlich GlobalFoundries und Lockheed Martin. Darüber hinaus gab Sparxity einen Einsatz im Wert von mehreren Millionen Dollar im Jülich Supercomputing Centre (JSC), der Heimat von Europas erstem Exascale-Supercomputer bekannt und sicherte eine strategische Partnerschaft mit der Deutsche Telekom, um Sparse-native Rechentechnologie in die Infrastruktur des Rechenzentrums von T-Systems einzubringen.

Mit erfahrener Führungskompetenz im Bereich der Halbleiter-Kommerzialisierung und leistungsstarker Computersysteme stärkt Sparxity seine Fähigkeit, Innovationen im Bereich des Sparse-Native-Computings in kommerziell nutzbare KI- und HPC-Infrastrukturen zu überführen.

Um mehr über Sparxity und seine Sparse-Native-Computing-Systeme zu erfahren, besuchen Sie bitte sparxity.ai.

Über Sparxity

Sparxity entwickelt "sparse-native" Rechenlösungen für KI. Unser Prinzip ist einfach: Nur das berechnen, was wirklich wichtig ist. Seit Jahren werden Modelle von der "dichten" Hardware geprägt, auf der sie laufen. Sparxity entwickelt die Hardware, die ihnen neue Möglichkeiten eröffnet: Full-Stack-Systeme von maßgeschneiderten Chips bis hin zur Software -, die auf feinkörnige, dynamische Sparsamkeit ausgelegt sind und bei denen sich die Intelligenz skalieren lässt, ohne dass dabei Abstriche bei Geschwindigkeit oder Effizienz gemacht werden müssen. Sparxity wird in Systemen im Rack- und Supercomputer-Maßstab in ganz Europa und den USA eingesetzt und eröffnet den Entwicklern, die die Zukunft gestalten, eine neue Welt der Rechenleistung. Erfahren Sie mehr unter: sparxity.ai.

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