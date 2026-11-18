Berlin (ots) -Die Ombudsstelle des Berliner Rechtshilfefonds Jugendhilfe verzeichnet einen massiven Anstieg an Beratungsfällen.Nach Informationen von rbb24 Recherche haben sich die Fälle seit 2021 nahezu verdreifacht. Vor fünf Jahren gab es noch 300 Fälle, in diesem Jahr sind es bereits 886 (Stand 12.November 2026), wie der Rechtshilfefond dem rbb auf Anfrage mitteilte.Der Berliner Rechtshilfefonds berät Jugendliche und Familien, die Hilfen zur Erziehung durch die Jugendämter erhalten. Dabei geht es häufig um Kinder und Jugendliche, die im Betreuten Wohnen oder in Pflegefamilie leben. Besonders junge Volljährige wenden sich zunehmend an die Beraterinnen und Berater, weil die bezirklichen Jugendämter die Hilfen zur Erziehung mit dem 18. Geburtstag gekürzt oder beendet haben.Die Ausgaben für die Jugendhilfe seien in den vergangen zehn Jahren von 473 Millionen auf 896 Millionen angestiegen, teilte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Finanzen mit. Doch gebe es keine Einsparvorgaben an die Bezirke. Die Jugendämter der Bezirke antworten auf die Anfrage von rbb24 Recherche, dass finanzielle Gründe bei der Gewährung von Hilfen für junge Volljährige keine Rolle spielen würden. Laut Gesetz haben Volljährige im Alter von 18 bis 21 Jahren einen individuellen Rechtsanspruch auf Unterstützung, wenn es weiterhin Bedarf gibt.Nach Informationen von rbb24 Recherche gibt es zunehmend Fälle, bei denen die Jugendämter die Hilfen beenden und die jungen Erwachsenen aus der stationären Jugendhilfe entlassen wollen, obwohl sie noch zur Schule gehen oder eine Ausbildung absolvieren.Diese Praxis sei rechtswidrig, kritisiert Michaela Heinrich-Rohr vom Vorstand des Berliner Rechtshilfefonds. Außerdem warnt sie vor den Folgen: "Die Kommunen haben kein Geld, trotz alledem wurde sehr viel Geld investiert in diese jungen Menschen. Und es ist doch absurd, zu einem Zeitpunkt diese Hilfen zu kürzen oder zu beenden, wenn diese jungen Menschen sich noch in einer kritischen Übergangsphase befinden." "Wir gehen das Risiko ein, dass diese jungen Menschen diese Abschlüsse vielleicht nicht schaffen", sagt Heinrich-Rohr im Interview mit dem rbb. Der Spardruck in den Bezirken dürfe nicht auf den Rücken der jungen Erwachsenen ausgetragen werden. "Da sind die Urteile auch immer ganz klar und auch die Rechtslage ist ganz klar, dass fiskalpolitische Rahmenbedingungen da überhaupt gar keine Rolle spielen dürfen."Der Berliner Rechtshilfe Fond Jugendhilfe e.V. wurde 2002 gegründet als eine Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern. Die Beraterinnen und Berater unterstützen bei der Durchsetzung der gesetzlichen Ansprüche in der Jugendhilfe.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 RechercheTel.: 030 - 97 993 - 30350Mail: rbb24recherche@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6392612