Frankfurt am Main (ots) -Angesichts der Aussicht auf eine höhere Inflation schließt Bundesbankpräsident Joachim Nagel weitere Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht aus und beglückwünscht die Verbraucher beim Thema Nikolaus.In einem Interview für das ARD-Wirtschaftsmagazin "Plusminus" (Mittwoch, 18. November, um 21.45 Uhr im Ersten) sagte Nagel, der EZB-Rat habe die Zinsen bereits zweimal angehoben. "Möglicherweise müssen wir da nochmal was tun und an der Zinsschraube drehen. Damit geben wir ein klares Preissignal, indem wir Kredite teurer machen", so Nagel gegenüber dem Hessischen Rundfunk (hr). Ziel bleibe es, so schnell wie möglich zum EZB-Inflationsziel von zwei Prozent zurückzukehren. Als Präsident der Bundesbank sitzt Nagel im Rat der EZB, der die Zinshöhe im Euroraum festlegt.Als Hauptgrund für den erneuten Preisauftrieb nannte Nagel die stark gestiegenen Energiepreise infolge des Kriegs am Golf. Man werde mit Inflationsraten von rund drei Prozent in Deutschland und etwa vier Prozent im Euroraum ins neue Jahr starten. Gleichzeitig relativierte der Bundesbankpräsident die Inflationsgefahr: Die Lage sei "bei weitem nicht so schlecht wie nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine mit dem Gaspreisschock".Auch wenn die IG Metall aktuell in den laufenden Verhandlungen eine Tariferhöhung von fünf Prozent fordert, erwartet Nagel keine Lohn-Preis-Spirale. Bei einer Inflationsrate von drei Prozent sei das Risiko sogenannter Zweitrundeneffekte deutlich niedriger als noch vor vier Jahren, als die Monatsraten zeitweise bei bis zu zehn Prozent lagen. Für den weiteren Ausblick zeigte sich Nagel zuversichtlich, dass sich die Teuerung wieder schrittweise in Richtung der Zwei-Prozent-Marke bewegen werde.Lob für Verbraucher bei Schoko-NikoläusenZugleich betonte Nagel die Macht der Konsumenten bei der Preisbildung - am Beispiel von Schokoladen-Nikoläusen, deren Preise aktuell entgegen dem Trend teilweise sogar sinken. Nach den starken Preissteigerungen der Vorjahre sei offensichtlich der Schmerzpunkt der Kunden überschritten worden. "Die Hersteller können eben auch nicht jeden Preis durchsetzen. Ich kann die Verbraucher an dieser Stelle nur beglückwünschen. Sie haben durch ihr geändertes Nachfrageverhalten dazu beigetragen, dass Preise auch mal wieder sinken", so Nagel.Das vollständige Interview erscheint am Mittwoch, 18. November, ab 5 Uhr auf tagesschau.de. Das ARD-Wirtschaftsmagazin "Plusminus" berichtet am Mittwoch, 18. November, um 21.45 Uhr im Ersten.Pressekontakt:HERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6392610