BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund möchte in Zukunft besser kontrollieren und steuern können, wie die Deutsche Bahn die Steuermilliarden für die Schieneninfrastruktur ausgibt. Verkehrsminister Steffen Bilger (CDU) möchte eine Trendwende bei der kriselnden Bahn mit historisch unpünktlichen Fernzügen einleiten.

Dazu will er am Mittwoch (12.00 Uhr) in Berlin den Entwurf einer sogenannten Leistungsvereinbarung zwischen der Bundesregierung und der Bahn-Infrastruktursparte InfraGo vorlegen.

"Mit der Leistungsvereinbarung holen wir uns das Heft des Handelns zurück. Wir machen klare Vorgaben, definieren konkrete Ziele und kontrollieren konsequent, ob die Bahn sie erreicht", sagte der Minister kürzlich der "Bild"-Zeitung. Auch die Boni-Höhe der Bahn-Manager, die sogenannte variable Vergütung, soll künftig davon abhängen, ob bestimmte Zielvorgaben erreicht werden./wim/DP/jha