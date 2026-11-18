Die SAP-Aktie ist um -5,58% auf 201,50 € gefallen und testet damit erneut eine wichtige Unterstützungszone. Gleichzeitig liefern RSI und MACD bärische Signale, während in beiden Indikatoren negative Divergenzen zum Kursverlauf entstanden sind. Droht der Aktie nun eine größere Korrektur? Chartanalyse zu SAP Die SAP-Aktie ist nach dem Ausbruch aus dem langfristigen Abwärtstrendkanal bis über 220,00 € gestiegen. Zuletzt scheiterte der Kurs jedoch mehrfach ...

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