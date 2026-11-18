FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 18. November
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: Drägerwerk, Capital Markets Day
13:00 SWE: Alfa Laval, Capital Markets Day
16:00 USA: Oracle, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2026
ITA: Generali Group, Investor Day
ITA: Saipem, Q3-Zahlen
USA: Target, Q3-Zahlen
USA: Anthropic, Ende der Zeichnungsphase - Bekanntgabe Ausgabepreis
voraussichtlich NLD: Mediaforeurope, 9Monatszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Handelsbilanz 10/26
08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/26
08:00 GBR: Erzeugerpreise 10/26
09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/26
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/26
16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 28.10.26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Pk Europäische Zentralbank (EZB): Finanzstabilitätsbericht (hybrid), Frankfurt/M.
15:00 DEU: Hybrid-Mediengespräch Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) zum BDI-Papier «Resilienzpolitik neu denken», Berlin
18:00 DEU: Verleihung des Deutschen Zukunftspreises 2026 u.a. mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Berlin
DEU: Deutscher Handelskongress, u.a. mit Bundesdigitalisierungsminister Karsten Wildberger (CDU), Berlin
CHN: Gipfelbeginn der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec), Shenzhen
TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya °
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