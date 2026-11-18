BERLIN (dpa-AFX) - Nach mehr als acht Stunden haben die Spitzen von Union und SPD ihre Verhandlungen im Koalitionsausschuss beendet. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen. Über die Ergebnisse solle erst am frühen Morgen informiert werden, hieß es gegen 2.00 Uhr nachts. Unter Leitung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) und CSU-Chef Markus Söder hatten die Koalitionäre seit 17.30 Uhr im Kanzleramt vor allem nach einer Lösung gesucht, wie die 5,4 Milliarden Euro für die Stromsteuersenkung für alle aufgebracht werden können. Ob es eine Einigung gibt, blieb in der Nacht zunächst offen./mfi/had/tam/DP/zb