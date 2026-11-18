DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 18. November

=== *** 00:50 JP/Handelsbilanz Oktober *** 03:45 SG/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Policymakers' Dialogue zu "The Next Chapter in Financial Innovation" *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September *** 08:00 GB/Erzeugerpreise Oktober Output-Basis PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,7% gg Vm/+4,6% gg Vj *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,6% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,5% gg Vj Kern PROGNOSE: k.A. /+2,8% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj 08:00 DE/Baugenehmigungen September 10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Kapitalmarkttag *** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung Finanzstabilitätsbericht *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+4,0% gg Vj Vorabschätzung: +0,4% gg Vm/+4,0% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj Vorabschätzung: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit November 2033 im Volumen von 3 Mrd EUR 13:00 CN/Tencent Holdings Ltd, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober Baubeginne PROGNOSE: +2,4% gg Vm zuvor: -5,2% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -1,4% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm *** 15:25 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Gespräch mit Andrew Ross Sorkin bei DealBook Summit *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 19:35 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede bei der Federal Reserve Bank of New York *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 27./28. Oktober 20:30 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede 22:15 US/Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari, Rede *** - US/Anthropic Pbc, Bekanntgabe Ausgabepreis - NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 9 Monate - CN/Treffen der Apec-Wirtschaftsführer (bis 19.11.) ===

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November 18, 2026 00:09 ET (05:09 GMT)

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