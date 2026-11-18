DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ÜBERNAHMERECHT - Deutschland will als Reaktion auf den Einstieg der italienischen Unicredit in die Commerzbank das Übernahmerecht verschärfen. Das Bundesfinanzministerium hat Regierungskreisen zufolge einen Referentenentwurf vorgelegt, der unter anderem vier weitere Anteilsschwellen vorsieht, an denen Bieter den übrigen Aktionären ein Pflichtangebot unterbreiten müssen. Bisher haben sie nach dem Überschreiten der 30-Prozent-Schwelle weitgehend freie Hand. Künftig soll dem Reuters vorliegenden Entwurf zufolge auch nach einer Aufstockung auf 35, 40, 45 und 50 Prozent ein Pflichtangebot fällig werden. Damit solle verhindert werden, dass sich Unternehmen allzu billig in andere Betriebe einkaufen. (FAZ)

SCHIENENAUSBAU - Der Bund investiert zusätzlich 125 Millionen Euro in den Ausbau des deutschen Schienennetzes mit grünem Stahl. Bundesverkehrsminister Steffen Bilger sagte dazu der Rheinischen Post: "Die Modernisierung der Schiene ist auch ein industriepolitisches Signal. Wir investieren Milliarden in Bahninfrastruktur und können damit zugleich einen Leitmarkt für klimafreundliche Technologien schaffen." Grüner Stahl werde in den kommenden Jahren "eine zentrale Rolle für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Industriestandorts" spielen, sagte der CDU-Politiker. An diesem Mittwoch soll Bilger den Entwurf dieser Leistungsvereinbarung offiziell vorstellen. Die Mittel in Höhe von insgesamt 125 Millionen Euro sollen über einen Zeitraum von fünf Jahren verteilt werden. (Rheinische Post)

EU-NGO-FÖRDERUNG - Die Europäische Kommission hat mehrere Jahre lang Umweltverbände für Klimalobbyismus bezahlt und dabei den Eindruck einer "hoch symbiotischen Beziehung" mit den Nichtregierungsorganisationen (NGOs) erweckt. Das schreibt eine Arbeitsgruppe des EU-Parlaments in einem noch unveröffentlichten Bericht, der Welt vorliegt. Die Lobbyaktivitäten der Verbände seien "Jahr für Jahr nahezu deckungsgleich" mit den Zielen der Kommission unter Präsidentin Ursula von der Leyen gewesen, vor allem mit jenen der Generaldirektionen für Umwelt und Klima, so die Autoren. Es handelt sich um die EU-Abgeordnete Dirk Gotink von der Europäischen Volkspartei (EVP) und Carlo Fidanza von der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR). (Welt)

WERO - Der neue europäische Bezahldienst Wero kommt mit der Anbindung an Onlineshops nur mühsam voran. Ein Jahr nach dem Start als Bezahlmethode im E-Commerce ist Wero in keinem der zehn größten deutschen Onlineshops verfügbar. Das hat eine Umfrage des Handelsblatts ergeben. Hinter Wero stehen 18 Banken und Zahlungsfirmen aus sechs EU-Ländern. Zwar zählt Wero nach eigener Angabe 75 Millionen private Registrierte, davon 11,5 Millionen in Deutschland. Zu Transaktionszahlen schweigt das Unternehmen aber. Weros schleppender Start im E-Commerce hat mehrere Gründe. Das Handelsblatt hat mit Handelsvertretern, Beratern, Anteilseignern und Wero selbst gesprochen. Dabei ist ein Dilemma deutlich geworden: Der Bezahldienst benötigt Zeit, um sich zu etablieren. Doch zugleich festigen sich die Nutzungsgewohnheiten der Verbraucher, und die Konkurrenz wächst. (Handelsblatt)

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November 18, 2026 00:27 ET (05:27 GMT)

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