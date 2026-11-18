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Die Klimadebatte bekommt einen neuen Schwerpunkt und Zefiro könnte davon wirtschaftlich profitieren!

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von ZEFIRO Methane Corp.

Ein Milliardenproblem wird zum Wachstumsmotor

Das Problem ist allgegenwärtig und eingängig. Millionen verwaiste Öl- und Gasbohrungen machen die USA zu einem riesigen Sanierungsmarkt - und für Zefiro Methane könnte daraus ein ausgesprochen lukratives Geschäft entstehen. Denn viele dieser stillgelegten Anlagen setzen weiterhin Methan frei, ein Treibhausgas, dessen Klimawirkung über einen Zeitraum von 20 Jahren mehr als 80-mal so stark ist wie die von CO2. Allein der US-Kongress hat 4,7 Mrd. USD für die Stilllegung verwaister Bohrlöcher bereitgestellt; rund 4 Mrd. USD sollen bis 2031 in entsprechende Programme fließen. In Zefiros Kernregionen wurden bereits etwa 778 Mio. USD an Fördermitteln zugeteilt - ein gewaltiger öffentlicher Nachfragepool, aus dem sich das Unternehmen Aufträge sichern kann. Mit seiner Tochter Plants & Goodwin verfügt Zefiro über mehr als 50 Jahre operative Erfahrung und deckt von der Methanmessung über das fachgerechte Verschließen der Bohrlöcher bis zur Flächenrekultivierung die gesamte Sanierungskette ab. Das Besondere: Zefiro verdient nicht allein am Klimaschutz, sondern an einer konkreten, staatlich und privat finanzierten Dienstleistung mit erheblichem Nachholbedarf. Aus Millionen undichter Bohrlöcher wird ein langfristiger Milliardenmarkt - und Zefiro positioniert sich als spezialisierter Profiteur dieser Entwicklung.

Mehr Maschinen, mehr Märkte, mehr Umsatz: Zefiro schaltet einen Gang höher

Der operative Wachstumsmotor ist derzeit die Integration der übernommenen Ausrüstung von Viking Well Service. Die zusätzlichen fünf Bohranlagen erweitern die Kapazitäten erheblich und eröffnen nach Unternehmensangaben ein jährliches Umsatzpotenzial von bis zu 10 Mio. USD. Wie schnell sich diese Investition bezahlt machen kann, zeigen die ersten Zahlen: Bereits im August und September 2026 erwirtschaftete Viking rund 1,54 Mio. USD Umsatz. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 kamen die neuen Crews erstmals auch in Indiana und Michigan zum Einsatz - ein wichtiger Schritt über die bisherigen Kernmärkte hinaus. Sieben neue Master Service Agreements mit Unternehmenskunden, darunter zwei börsennotierte Rohstoffunternehmen, verbreitern zusätzlich den Zugang zum Privatmarkt; fünf dieser Vereinbarungen haben bereits erste Umsätze generiert.

Quelle: ZEFIRO - Unternehmenspräsentation Oktober 2026

Die Quartalszahlen zeigen eine operative Verbesserung

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 erzielte Zefiro einen Umsatz von 12,1 Mio. USD und lag damit 30,7% über dem Vorquartal. Gegenüber dem Vorjahresquartal blieb der Umsatz nahezu stabil; bereinigt um einen damaligen Verkauf von CO2-Zertifikaten ergibt sich allerdings ein Plus von 2,8%. Der Bruttogewinn erreichte 2,5 Mio. USD, die Bruttomarge verbesserte sich gegenüber dem Schlussquartal des Geschäftsjahres 2026 von 18,6 auf 20,4%. Besonders wichtig ist die Rückkehr des bereinigten EBITDA in den positiven Bereich: Nach einem Minus von 0,6 Mio. USD im Vorquartal standen nun 0,1 Mio. USD zu Buche. Der Nettoverlust verringerte sich zugleich von 2,8 auf 2,4 Mio. USD, eine sequenzielle Verbesserung, der wir nun in jedem Quartal begegnen werden.

Der Blick auf die Kosten zeigt, weshalb die Entwicklung noch nicht als abgeschlossene Trendwende interpretiert werden sollte. Die operativen Aufwendungen stiegen im Quartal auf 4,2 Mio. USD nach 2,8 Mio. USD im Vorjahreszeitraum, wobei rund 0,9 Mio. USD auf nicht zahlungswirksame Effekte wie aktienbasierte Vergütung und Abschreibungen entfielen. Auch der Ausbau der Feldmannschaften, höhere Treibstoffkosten und die Inbetriebnahme zusätzlicher Anlagen belasten zunächst die Kostenbasis. Gleichzeitig verbessert sich die Wirtschaftlichkeit, wenn mehr Bohrgeräte und Crews kontinuierlich im Einsatz sind und sich die fixen Kosten auf ein größeres Auftragsvolumen verteilen. Darin liegt der operative Hebel für die kommenden Quartale: Gelingt es, die Kapazitäten besser auszulasten und die Preisdisziplin beizubehalten, könnte der Bruttogewinn deutlich schneller wachsen als der Umsatz.

Auftragsbestand und Finanzierung schaffen Planungsspielraum

Eine wesentliche Grundlage für den aktuellen Ausbau ist der staatlich finanzierte Auftragsbestand von rund 40 Mio. USD, der sich über einen Zeitraum bis Juni 2029 erstreckt. Darin enthalten sind unter anderem ein Auftrag des Umweltministeriums von Ohio über 19,6 Mio. USD zur Sanierung von rund 200 Bohrlöchern sowie ein weiteres staatlich finanziertes Projekt über 11,5 Mio. USD. Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 erwartet das Unternehmen aus dem staatlichen Auftragsbestand zunächst rund 4,9 Mio. USD an auszuführenden Leistungen, der überwiegende Rest verteilt sich auf die Folgejahre. Hinzu kommen die neuen privaten Rahmenverträge, welche zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten eröffnen, allerdings keine garantierten Mindestumsätze darstellen. Zur Finanzierung des Wachstums schloss Zefiro im Oktober 2026 eine Privatplatzierung über 5 Mio. CAD ab - ein wichtiger Liquiditätspuffer für Personal, Betriebsmittel und die Abwicklung der umfangreichen Projektpipeline. Durch mögliche spätere Optionsausübungen bei höheren Kursen erhöht sich dieser Finanzierungsrahmen zusätzlich.

Doppelte Ertragschance: Bohrlochsanierung trifft auf den wachsenden CO2-Markt

Neben dem klassischen Sanierungsgeschäft könnte künftig ein zweites Erlösmodell an Bedeutung gewinnen: Die Generierung von Methan-Zertifikaten. Zefiro hat an der Entwicklung des neuen Isometric-Protokolls für die Stilllegung verwaister Bohrlöcher mitgewirkt, welches nach Abschluss des Prüfverfahrens eine erneute Zertifikategenerierung ermöglichen könnte. Voraussetzung ist unter anderem, dass die Methanemissionen vor der Sanierung direkt vor Ort gemessen und die dauerhafte Abdichtung später unabhängig überprüft werden. Das Modell soll insbesondere solche Bohrlöcher erfassen, deren Sanierung nicht bereits durch öffentliche Programme vorgesehen ist und ohne zusätzliche Finanzierung voraussichtlich unterbliebe. Damit könnte Zefiro vorhandene Messtechnik, Personal und Anlagen für eine zusätzliche Erlösquelle nutzen, ohne dafür ein völlig neues operatives Geschäft aufbauen zu müssen.

CEO Catherine Flax erklärte: "Zefiro hat gezeigt, dass institutionelle Käufer bereit sind, für Methanreduzierungen aus stillgelegten Bohrlöchern zu zahlen. Wir freuen uns daher, Isometrics Arbeit an einem Protokoll auf der Grundlage direkter Feldmessungen zu unterstützen. Für unsere Anteilseigner ist dies eine zusätzliche Gelegenheit. Carbon Finance wird es uns ermöglichen, verlassene Bohrlöcher zu schließen, die nicht im Rahmen öffentlicher Programme vorgesehen sind und dabei die gleichen Crews und Ausrüstung zu nutzen, die bereits unsere Regierung und unsere Privatkunden bedienen."

Investment Highlights

ZEFIRO METHANE (0,62 CAD | ZEFI | WKN: A3DVHU | ISIN: CA98926D1069)

Spezialist für die Stilllegung verwaister Öl- und Gasbohrlöcher in den USA - einem Markt mit einem geschätzten Volumen von 400 bis 600 Mrd. USD in derzeit 18 US-Bundesstaaten

Integriertes Geschäftsmodell kombiniert Bohrlochsanierung, Methanmessung, Umweltservices und die Generierung hochwertiger Carbon Credits

Mehr als 2 Mio. verlassene Öl- und Gasbohrlöcher in den USA schaffen einen langfristigen strukturellen Wachstumsmarkt

Dynamisches Umsatzwachstum mit Erlösen von 12,1 Mio. USD im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 (Plus 30,7%)

Positive EBITDA-Entwicklung zeigt, dass das operative Geschäft bereits profitabel skaliert werden kann

Strategische Übernahmen erweitern Flotte, Personal und regionale Präsenz und erhöhen die jährliche Umsatzbasis zusätzlich

Nachfrage kommt neben staatlichen Programmen zunehmend von Energie-, Erdgas- und HighTech-Infrastrukturkunden

Methanmessung und zertifizierte Emissionsgutschriften entwickeln sich zu margenstarken Ertragssäulen mit hohem Skalierungspotenzial

Strategische Partnerschaft mit der Well Done Foundation eröffnet Zugang zu Projekten in bis zu 18 US-Bundesstaaten und stärkt die Marktposition nachhaltig

Viking-Akquisition erweitert die Flotte um fünf Rigs und schafft rund 10 Mio. USD zusätzliche jährliche Umsatzkapazität

Neuer 11,5-Millionen-USD-Auftrag mit Laufzeit bis 2029 erhöht die Umsatzvisibilität

Umweltsanierung, Energieinfrastruktur, Methanvermeidung und Emissionsdaten in einem integrierten Geschäftsmodell

Börsenbewertung auf Micro-Cap-Niveau, aber mit Millionen USD im Umsatz

Der Zefiro Investor Day lädt ein

Im Rahmen des International Investment Forums gibt es am Donnerstag, den 19. November einen "ZEFIRO INVESTOR DAY". CEO Catherine Flax und Senior Vice President Luke Plants stellen sich den Fragen der Analysten und geben einen Ausblick auf 2027. Start ist um 17:00 Uhr CET.

HIER geht's zur Anmeldung

Ihre Fragen an Zefiro

Was möchten Sie Zefiro fragen? Senden Sie Ihre Frage bis zum 18. November 2026 an Markus Nellessen, Leiter Investor Relations bei Apaton Finance: m.nellessen@apaton.com. Wir sammeln alle Fragen und lassen sie während des Investorentags beantworten.

Analysten sehen erhebliches Potenzial

Die Analysten von GBC Research sehen bei Zefiro erhebliches Wachstumspotenzial und trauen dem Unternehmen in den kommenden Geschäftsjahren einen deutlichen Ergebnissprung zu. Ihre Prognosen zeichnen das Bild eines Dienstleisters, der mit zunehmender Flottenauslastung, steigenden Projektvolumina und einer verbesserten Kostenstruktur schrittweise in eine neue Ertragsdimension vorstoßen könnte. Für das Geschäftsjahr 2026/27 kalkuliert GBC mit einem Umsatz von rund 57,9 Mio. USD, einem EBITDA von etwa 10,0 Mio. USD und einem Nettogewinn von rund 4,2 Mio. USD. Damit erwarten die Analysten nicht nur eine Fortsetzung des Umsatzwachstums, sondern vor allem eine kräftige Verbesserung der operativen Profitabilität. Die mittelfristige Perspektive fällt ebenfalls ambitioniert aus: Bis zum Geschäftsjahr 2028/29 soll das EBITDA auf rund 15,0 Mio. USD anwachsen. Das von GBC ausgegebene Kursziel von 1,99 CAD beziehungsweise 1,42 USD unterstreicht diese positive Einschätzung. Ausgehend von dem im Ausgangsbericht zugrunde gelegten Aktienkurs von 0,67 CAD ergibt sich daraus ein beträchtliches rechnerisches Aufwärtspotenzial.

Allerdings sind diese Schätzungen an klare operative Voraussetzungen geknüpft: Zefiro muss den hohen Auftragsbestand planmäßig in Umsatz umwandeln, die zusätzlichen Viking-Kapazitäten konsequent auslasten und zugleich die Bruttomargen verbessern. Die Analysten setzen damit nicht allein auf einen wachsenden Markt, sondern auf den Übergang von einer kapazitätsintensiven Expansionsphase zu einem zunehmend profitablen Geschäftsmodell. Die Prognosen sind dabei als Einschätzung von GBC Research zu verstehen, nicht als gesicherte Unternehmensziele oder garantierte Ergebnisse.

Fazit: Zefiro vor dem Sprung zum skalierbaren Umwelt-Champion

Zefiro Methane gewinnt zunehmend an strategischer Breite und operativer Substanz. Die staatlichen Aufträge im Umfang von rund 40 Mio. USD schaffen eine belastbare Umsatzbasis bis 2029 und erleichtern die langfristige Planung von Personal und Maschinenkapazitäten. Parallel dazu entwickelt sich die Viking-Integration zu einem konkreten Wachstumstreiber: Die zusätzlichen Bohranlagen liefern bereits Erlöse, erschließen neue Regionen und öffnen über sieben Rahmenverträge weitere Türen zu privaten Industriekunden. Auch die finanzielle Entwicklung verdient Beachtung: Mit 12,1 Mio. USD Quartalsumsatz und einem wieder positiven bereinigten EBITDA von 0,1 Mio. USD zeigen sich erste Fortschritte auf dem Weg zur operativen Profitabilität. Darüber hinaus könnte Zefiro mit der geplanten Rückkehr in den Markt für Methan-Zertifikate eine zusätzliche Einnahmesäule etablieren, ohne dafür seine Infrastruktur grundlegend erweitern zu müssen. Die Mitwirkung am Isometric-Protokoll schafft hierfür eine wichtige Voraussetzung, doch stehen die endgültige Verabschiedung und die konkrete Zertifikategenerierung noch aus.

Peergroup-Vergleich seit Jahresanfang 2026. Quelle: LSEG Refinitiv vom 17.11.2026

Ein Vergleich mit großen Öl- und Gaskonzernen verdeutlicht, dass Zefiro sich in einem margenträchtigen Umfeld tummelt. Die Krux: Was andere an Altlasten und verwahrlosten Bohrstellen zurücklassen, füllt die Kassen des Sanierers. Im Renditevergleich 2026 ist die Aktie mit über 92% Zuwachs der Branchen-Champion. Die Bandbreite der Renditen reicht von 38% bis 92%. Insgesamt ist der Sektor im Vergleich zu den großen Indizes im laufenden Jahr herausragend gelaufen.

Nach einem langen Seitwärtstrend steht nun die Widerstandslinie bei 0,70 CAD im Raum. Die technischen Indikatoren setzen ihre Konsolidierung derweil noch fort, eine Wende nach oben könnte aber anstehen. Quelle: LSEG Refinitiv vom 17.11.2026

Zefiro hat mit steigenden Quartalsumsätzen, einem wieder positiven bereinigten EBITDA, zusätzlichen Kapazitäten und einem langfristigen Auftragsbestand wichtige Voraussetzungen für die nächste Wachstumsphase geschaffen. Die sequentielle Verbesserung zeigt, dass das Unternehmen die Flotte dauerhaft auslasten kann. Damit verbessert sich das Margenbild und aus der Auftragsfülle werden nachhaltig positive Cashflows entwickelt. Eine schnelle Fortsetzung des Aufwärtstrends seit Herbst 2025 ist wahrscheinlich, insbesondere wenn in Kanada Ende November die "Tax Loss Season" endet.

IIF-Moderatorin Lyndsay Malchuk im Gespräch mit CEO Catherine Flax über die steigende Bedrohung durch Methan-Emissionen und die weiteren Expansionspläne. Hier geht's zum Video.

Enthaltene Werte: CA98926D1069