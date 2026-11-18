Berlin (ots) -Die schweren Regenfälle und Überschwemmungen im Gazastreifen haben die ohnehin katastrophale Lage für Zehntausende vertriebene Familien weiter verschärft. Die Hilfsorganisation Handicap International (HI) unterstreicht, dass Menschen mit Behinderungen und die vielen Schwerverletzten besonders stark betroffen sind. Überflutete Wege, Schlamm und zerstörte Infrastruktur erschweren ihnen den Zugang in sichere Unterkünfte und zu dringend benötigter Hilfe. Zudem drohen Rollstühle, Krücken oder Prothesen beschädigt oder unbrauchbar zu werden.Für Menschen mit Behinderungen bedeutet die Flut weit mehr als ein durchnässtes Zelt oder den Verlust weniger Habseligkeiten. Schlamm, stehendes Wasser und unpassierbare Wege können sie von medizinischer Versorgung, Hilfsgütern und wichtigen Unterstützungsangeboten abschneiden. Auch Rehabilitation, Physiotherapie und psychosoziale Betreuung sind beeinträchtigt, weil Gesundheitsdienste und mobile Hilfsteams nur eingeschränkt arbeiten können. Mitarbeitende von Handicap International mussten in mehreren Reha-Zelten zunächst Wasser und Schlamm beseitigen, bevor die Betreuung der Betroffenen wieder aufgenommen werden konnte.Zugleich steigt das Risiko für Infektionen und schwere Komplikationen, insbesondere bei Menschen mit Amputationen, offenen Wunden oder chronischen Erkrankungen. Ohne zusätzliche Unterstützung droht sich ihre ohnehin prekäre Situation weiter zu verschlimmern.Dringend mehr Mittel und Hilfsgüter für inklusive NothilfeDa in den kommenden Wochen weitere Unwetter erwartet werden, könnte sich die Lage noch mehr zuspitzen. Handicap International fordert daher zusätzliche Mittel für eine inklusive Nothilfe sowie einen verlässlichen Zugang zu Rehabilitationsangeboten. Dringend benötigt werden wetterfeste Unterkünfte, Hilfsmittel wie Rollstühle und Prothesen, Treibstoff für mobile Einsätze sowie Materialien für die Gesundheitsversorgung und Rehabilitation.Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation haben seit Oktober 2023 mehr als 172.000 Menschen Verletzungen erlitten, über 43.000 davon mit dauerhaft lebensverändernden Folgen. Mehr als 5.000 Menschen verloren Gliedmaßen, jedes fünfte Opfer ist ein Kind.Mehr Informationen finden Sie im Bericht von Handicap International: Flooding in Gaza: The heightened impact on persons with disabilities and people with injuriesÜber Handicap International e.V.Handicap International / Humanity & Inclusion (HI) ist eine gemeinnützige Organisation für Nothilfe und Entwicklungszusammenarbeit, die in rund 60 Ländern aktiv ist. Wir setzen uns für eine solidarische und inklusive Welt ein. Wir verbessern langfristig die Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderung und unterstützen diejenigen, die besonderen Schutz benötigen. Außerdem arbeiten wir für eine Welt ohne Minen und Streubomben sowie für den Schutz der Zivilbevölkerung im Krieg. HI ist Co-Preisträgerin des Friedensnobelpreises von 1997. Handicap International e.V. ist der deutsche Verein von HI.Pressekontakt:Huberta von RoedernLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitMail: h.vonroedern@hi.orgMobil: +49 151 73 02 32 06www.handicap-international.deOriginal-Content von: Handicap International e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16206/6392672