Kreuzlingen am Bodensee (ots) -Weniger Bürokratie, schnellere Entscheidungen, mehr Digitalisierung: Die öffentliche Verwaltung soll moderner und effizienter werden. Doch was, wenn Innovation in Behörden zum Karriererisiko wird - während Regeltreue und Fehlervermeidung belohnt werden?Für den Wachstumsexperten Dr. Axel Jockwer liegt darin ein grundlegendes Problem der Verwaltungsmodernisierung. Neue Technologien allein könnten die Schwierigkeiten nicht lösen, solange bestehende Strukturen, Zuständigkeiten und Verhaltensweisen unangetastet blieben. Jockwer fordert deshalb, Organisationen grundsätzlicher zu hinterfragen - und notfalls noch einmal ganz von vorn zu denken.Wenn Organisationen an sich selbst erstickenDas Organigramm ist über die Zeit sehr eindrucksvoll gewachsen. Mehr Menschen, mehr Ausdifferenzierung, mehr Prozesse und eine gewaltige Menge an Regeln. Meist sind die Strukturen nicht selten stärker gewachsen als die Umsätze. Abteilungen mauern sich ein, man spricht mehr übereinander als miteinander. Einfache Lösungen? Das war früher. Heute wird politisch kommuniziert und noch politischer entschieden. Probleme werden mit neuen Prozessen gelöst, mit noch mehr Menschen und noch komplexeren Regeln.Eine solche Bestandsaufnahme zeigt für Dr. Axel Jockwer ein grundlegendes Problem vieler gewachsener Organisationen: Sie entwickeln sich weiter, ohne ihre Strukturen grundsätzlich zu hinterfragen. Märkte und Menschen verändern sich, Kundenbedürfnisse wechseln, neue Anforderungen entstehen. Doch die Organisation arbeitet häufig noch nach den Prinzipien von gestern. Jockwer setzt deshalb an einer anderen Stelle an. Statt bestehende Abläufe weiter zu verbessern, stellt er eine grundlegende Frage: Wenn es die Organisation heute noch nicht gäbe - wie würden wir sie aufbauen? Welche Menschen, Strukturen und Prozesse bräuchte es, um das Problem der Kunden optimal zu lösen?Diese Perspektive kann, wie er sagt, überraschende Antworten hervorbringen. Denn manchmal reichen neue Prozesse nicht aus. Es braucht eine komplette Revolution mit anderen Strukturen, anderen Menschen und einem anderen Denken. Der gedankliche Neustart soll den Blick auf das freimachen, was im Tagesgeschäft oft selbstverständlich geworden ist. Denn wer selbst in einer Organisation integriert ist, ist häufig an ihre bestehenden Abläufe und Zuständigkeiten gebunden und damit selbst Teil des Problems. Etwas zu verändern bedeutet auch, Gewohntes oder sogar sich selbst infrage zu stellen.Jockwer hält es deshalb oft für schwierig, wenn die notwendigen Veränderungen ausschließlich aus der Organisation selbst heraus entstehen sollen. Radikale Transformationen kämen selten von innen, da das Bestehende als gesetzt gilt und Veränderung bedrohlich und mühsam erscheint. Wenn ein vollständiger Neustart nicht möglich sei, müsse der Veränderungsprozess entsprechend begleitet werden.Warum neue Technik alte Probleme nicht löstBesonders deutlich wird das aus seiner Sicht beim Thema künstliche Intelligenz. Viele Organisationen schauen sich ihre bestehenden Prozesse an und überlegen, wie sie diese durch den Einsatz von KI effizienter gestalten können. Das könne technisch durchaus funktionieren, sei aber nicht zwangsläufig eine nachhaltige Lösung. Denn sehr häufig werde damit lediglich ein veralteter Prozess optimiert. Die eigentliche Frage, warum es diesen Ablauf überhaupt gibt und welches Problem er ursprünglich lösen sollte, bleibe unbeantwortet.Jockwer erklärt das mit einem einfachen Beispiel aus dem Alltag: Früher musste jemand Holz holen, Feuer machen, dann mit einem Eimer zum Dorfbrunnen laufen, Wasser holen, zurücklaufen, es zum Kochen bringen und anschließend darin Kartoffeln kochen. Heute kommt das Wasser aus der Leitung und der Herd ist elektrisch. Es wäre also wenig sinnvoll zu überlegen, wie man schneller zum Brunnen laufen könnte.Übertragen auf Unternehmen bedeutet das: Wer einen Prozess verändern will, sollte nicht nur fragen, wie er schneller oder kostengünstiger werden kann. Entscheidend ist zunächst, welches Ziel überhaupt erreicht werden soll. Erst daraus ergibt sich, wie der Prozess sinnvoll gestaltet werden kann.Wenn Innovation zum Karriererisiko werden kannBesonders schwierig ist das Experiment "Neustart" bei öffentlichen Verwaltungen. Und das, obwohl angesichts der komplexen Strukturen hier Revolution besonders nötig wäre. Dafür sieht Jockwer mehrere Gründe:Die Kultur einer öffentlichen Organisation ist meist von Risikovermeidung geprägt. "Innovation ist ein potentieller Karrierekiller, Konsistenz und Regeltreue werden belohnt", erklärt Dr. Axel Jockwer. Im Klartext: Wer keine Fehler macht und keine Beschwerden verursacht, hat unter Umständen bessere Chancen auf den nächsten Karriereschritt. Das belohne nicht unbedingt neue Ideen und Experimente, sondern eher das Bewahren bestehender Zustände. Eine öffentliche Verwaltung unterliegt keinem wirtschaftlichen Erfolgsdruck und der Verpflichtung gegenüber den Shareholdern, so dass Ineffizienz länger toleriert wird.Auch die über Jahre gewachsenen Anreizsysteme könnten Veränderung erschweren. Jockwer nennt das Beispiel nicht ausgeschöpfter Haushaltsmittel: Wenn eine Behörde im laufenden Jahr ihr Budget nicht vollständig ausgibt und deshalb im nächsten Jahr mit weniger Mitteln rechnen muss, kann das dazu führen, dass Gelder zum Jahresende noch ausgegeben werden. Hinzu komme, dass öffentlichen Organisationen häufig eine integrative Führungspersönlichkeit fehle, wie sie in einem Familienunternehmen der Gründer oder die Gründerfamilie darstelle. Dort gebe es oft eine Person, die Werte vorlebe, Orientierung gebe und den inneren Zusammenhalt stärke. Eine Behörde sei dagegen eine anonyme Organisation. Zudem gebe es selten eine exponierte Person, die Veränderungen anstoßen könne oder wolle.Zudem hat eine Organisation auf Staats-, Landes- oder Gemeindebene kaum die Chance, sich vollständig neu aufzustellen. Denn ihre zentralen Aufgaben müssen permanent zu 100 % erfüllt werden. Dieses Los teilt die Organisation mit vielen großen Unternehmen. So waren es in der Vergangenheit meist Krisen, Kriege oder Revolutionen, die einem Neuanfang vorausgehen. Jockwer hält eine "friedliche" Neuorganisation der öffentlichen Verwaltung dennoch für grundsätzlich möglich. Die Leistungen einer Verwaltung ließen sich letztlich ebenfalls auf den Bedarf ihrer Kunden und die Lösungen für deren Probleme zurückführen. Ein Mehr an Effizienz und Agilität sei deshalb nicht per se ausgeschlossen.Warum Veränderung bei der Kultur beginnen mussDas Hindernis sieht Jockwer vor allem in den bewahrenden Elementen einer Organisation. Diese bestünden zu einem großen Teil aus Menschen und Strukturen, die über Jahre entstanden und erhalten worden seien. Deshalb müsse Veränderung bei der Kultur beginnen. Kultur entstehe in den Köpfen, im Handeln und in der Kommunikation der Menschen innerhalb einer Organisation. Es brauche eine gemeinsame Vorstellung davon, wie die Organisation künftig denken, handeln und kommunizieren wolle, um ihre Ziele zu erreichen. Jockwer spricht von einer gemeinsamen Zielkultur.Die Neugestaltung von Kultur sei keine Aufgabe, die sich kurzfristig erledigen lasse. Es brauche eine permanente und zielgerichtete Arbeit. Individuelle und kollektive Widerstände gehörten dabei zum Veränderungsprozess.Wenn Bürger nicht als Kunden, sondern als mühsam geltenJockwers Kritik richtet sich damit nicht gegen einzelne Abläufe. Er fragt, welches Verhalten eine Organisation über Jahre fördert - und ob dieses Verhalten noch zu ihren eigentlichen Aufgaben passt. Ein besonderes Problem öffentlicher Verwaltungen sieht Jockwer im Verhältnis zu den Bürgerinnen und Bürgern. Seine Beobachtung: In Verwaltungen würden Menschen, die eine Leistung in Anspruch nehmen, häufig als eine mühsame Notwendigkeit wahrgenommen. Umgekehrt gingen viele Bürger bereits mit der Erwartung in eine Behörde, dass dort alles kompliziert werde. Dieses Verhältnis müsse sich verändern. Eine Verwaltung müsse stärker verstehen, welches Problem sie für ihre Bürger lösen soll. Und ein Bürger brauche Vertrauen in seine Verwaltung.Was eine Schweizer Verwaltung verändert hatDass ein solcher Kulturwandel möglich ist, hat Dr. Axel Jockwer bei der Begleitung einer öffentlichen Verwaltung in der Schweiz über mehr als ein Jahr erlebt. Ausgangspunkt waren die Ziele der jeweiligen Legislaturperiode. Die Stadt hatte festgelegt, welche Vorhaben sie umsetzen wollte. Gemeinsam wurde anschließend betrachtet, welche Organisationskultur notwendig ist, um diese Ziele zu erreichen.Die Herausforderung bestand auch darin, dass eine Verwaltung sehr unterschiedliche Bereiche umfasst: Grünflächen, Museen, Altenpflege, Schulen und Sport. Die Beschäftigten arbeiten in verschiedenen Aufgabenfeldern und haben entsprechend unterschiedliche Perspektiven. Umso wichtiger sei ein gemeinsames Verständnis von Werten und Zielen. Jockwer nennt dabei ein gemeinsames Commitment, eine Lernkultur und ein besseres Verständnis für die Bürger als Kunden. Die Organisation müsse sich darüber verständigen, wie sie zusammenarbeiten und ihre Aufgaben erfüllen wolle. Dabei dürfe sie sich nicht in Harmonie verlieren.Die Schweizer Verwaltung erlebt Jockwer als deutlich veränderungsfreudiger und kundenorientierter als viele deutsche Verwaltungen. Das ist seine Einschätzung aus der Zusammenarbeit. Entscheidend sei für ihn, dass die angestrebte Kultur nicht nur auf dem Papier stehe, sondern sich im täglichen Handeln der Beschäftigten wiederfinde.Der Mut, noch einmal von vorn zu denkenOb in einem Familienunternehmen oder einer Verwaltung: Jockwer geht es darum, gewachsene Strukturen nicht als unveränderlich hinzunehmen. Er möchte die Verantwortlichen dazu bringen, sich von den bestehenden Konstruktionen gedanklich zu lösen und zunächst den eigentlichen Zweck ihrer Organisation zu betrachten. Das kann bedeuten, Prozesse neu zu gestalten, Zuständigkeiten anders zu verteilen oder auch die Frage zu stellen, ob die bisherigen Menschen und Denkweisen noch zu den Anforderungen passen. Ein solcher Schritt ist unbequem. Denn er betrifft nicht nur Abläufe, sondern auch die Art, wie Menschen ihre Arbeit verstehen und miteinander umgehen. Eine Organisation kann nicht einfach alles Bestehende abschaffen und von heute auf morgen neu beginnen. Sie muss ihren Betrieb aufrechterhalten und gleichzeitig Veränderung ermöglichen. Genau darin liegt die Herausforderung.Die entscheidende Frage, die Jockwer den Verantwortlichen stellt, bleibt deshalb einfach - und weitreichend: Wenn wir heute noch einmal ganz von vorn anfangen könnten, wie würden wir unsere Organisation aufbauen?Pressekontakt:JOCKWER.COM / Dr. Axel JockwerBrückenstrasse 5fCH-8280 KreuzlingenEmail: axel@jockwer.comhttps://www.jockwer.com/Original-Content von: Dr. Axel Jockwer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183191/6392671