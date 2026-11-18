Baar - Der Warenprüfkonzern SGS hat sich neue mittelfristige Ziele gesetzt. Bis 2030 will das Unternehmen seine Profitabilität weiter verbessern und insbesondere das Geschäft mit Cybersicherheit und Nachhaltigkeitsdienstleistungen ausbauen. «Wir sind heute stärker denn je», sagte Konzernchefin Géraldine Picaud am Dienstag an einem Medienbriefing im Vorfeld des Kapitalmarkttags in Berlin. SGS habe seine Position als Branchenführer gefestigt. «Mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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