SCHROBENHAUSEN/BERLIN (dpa-AFX) - Waffen im Weltraum: Der deutsche Rüstungskonzern MBDA und die Atmos Space Cargo GmbH wollen militärische Nutzlasten in die Erdumlaufbahn bringen können. Dazu haben die Unternehmen aus dem bayerischen Schrobenhausen und Lichtenau in Baden-Württemberg eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, wie MBDA mitteilte. Ziel sind Design, Entwicklung und Demonstration einer "Precision Orbital Deep Strike"-Fähigkeit, wie es hieß. Die englische Bezeichnung "deep strike" bezeichnet eigentlich weitreichende Präzisionsangriffe tief im Hinterland eines Gegners.

Dafür entwickelt das auf hochmoderne Lenkflugkörper und Gefechtsköpfe spezialisierte Unternehmen derzeit neue Waffen. MBDA ist ein Gemeinschaftsunternehmen multinationaler Konzerne aus dem Rüstungsbereich: Airbus, BAE Systems und Leonardo.

Die Stationierung von Militärgerät und Waffen im Weltall ist heftig umstritten und wird von Warnungen vor den Folgen begleitet. Im September hatten die USA bestätigt, Waffen im Weltraum stationiert zu haben. Schlagzeilen machten in den vergangenen Wochen auch Berichte, ein russischer Satellit habe einen amerikanischen Radarsatelliten verfolgt und sei diesem gefährlich nahe gekommen.

MBDA baut derzeit aber auch an neuen Hyperschallwaffen. So entwickelt das Unternehmen zusammen mit Großbritannien ein Hyperschallgleitvehikel ("hypersonic glide vehicle"), das mehr als 2.500 Kilometer Reichweite haben und mehr als zehnfache Schallgeschwindigkeit erreichen soll.

Raumfahrt und Verteidigungstechnologien bündeln



Die Vereinbarung mit Atmos Space Cargo schaffe den Rahmen für gemeinsame Machbarkeitsstudien, teilte MBDA mit. Die Unternehmen wollen untersuchen, wie Militärgüter in den Orbit transportiert und wieder zurückgebracht werden können. Ergänzende Kenntnisse in den Bereichen Raumfahrt und Verteidigungstechnologie sollen dazu gebündelt werden.

Die Kooperationsvereinbarung mit Atmos zeige den gemeinsamen Innovationswillen, erklärte MBDA-Geschäftsführer Thomas Gottschild. "Unser Ziel ist es, unseren Streitkräften eine hochinnovative, souveräne europäische Fähigkeit zur Verfügung zu stellen."

Amos-Chef Sebastian Klaus teilte mit: "Europa muss in der Lage sein, seine entscheidenden Verteidigungsfähigkeiten durch die eigene Industrie zu entwickeln, zu bauen und zu betreiben - das beginnt bei der Infrastruktur." Der Transport in den Orbit und der Wiedereintritt bildeten eine neue Ebene strategischer Infrastruktur. "Und diese Infrastruktur bestimmt, was Europa zu seinen eigenen Bedingungen erreichen kann."

Militarisierung des Weltalls ist umstritten



Konkrete Entwicklungsaktivitäten und spätere Projekte unterlägen einer weiteren Bewertung sowie separaten Vereinbarungen. "Alle Aktivitäten unterliegen geltenden rechtlichen und regulatorischen Anforderungen und bedürfen, soweit erforderlich, der Genehmigungen der zuständigen Behörden", heißt es in der Mitteilung.

Bundesregierung gibt 35 Milliarden Euro für Weltraumtechnik

Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte im vergangenen Jahr mitgeteilt, die Bundesregierung wolle binnen fünf Jahren 35 Milliarden Euro für Weltraumprojekte und eine Sicherheitsarchitektur im All bereitstellen. Der SPD-Politiker kündigte ein Gesamtpaket an, "das Schutz und Wirkung gleichermaßen gewährleistet".

Zu dem Thema, ob Waffen in den Weltraum gebracht oder auch nur die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen werden könnten, gab es damals keine verbindliche Aussage.

Der Minister sprach sich aber dafür aus, dass über Offensivfähigkeiten gesprochen werden müsse. Der Begriff beschreibt Systeme, um im Weltall notfalls auch militärisch wirksam zu sein oder angreifen zu können. Pistorius sagte: "Auch im Weltraum müssen wir abschrecken können, um verteidigungsfähig zu sein."

Das Weltall beginnt gemeinhin ab einer Höhe von 100 Kilometern. Ab etwa 200 Kilometern Höhe beginnt die erdnahe Umlaufbahn. Der sogenannte Geostationärer Orbit liegt 35.786 Kilometer über dem Äquator./cn/DP/mis