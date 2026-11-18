Baden-Baden (ots) -In seiner Baden-Badener Manufaktur braucht Matthias Vickermann bis zu 40 Arbeitsstunden für ein Paar Maßschuhe. Gleichzeitig organisiert er über seine Plattform ShoeDoc jährlich bis zu 9.000 Schuhreparaturen. In den kommenden ein bis zwei Jahren soll die Anzahl verdoppelt werden. Während die Maßanfertigung auf individuelle Handarbeit setzt, entwickelt Vickermann mit ShoeDoc ein überregionales Geschäftsmodell, das zunehmend Händler und Hersteller einbindet. Entscheidend dafür ist nicht allein die Nachfrage nach Reparaturen. Auch die Abläufe müssen mitwachsen können.Vom Reparaturauftrag zur GeschäftsideeDie Idee zu ShoeDoc entstand aus einer konkreten Erfahrung: Kunden schickten Vickermann & Stoya nicht nur die Maßschuhe aus der eigenen Manufaktur zur Reparatur, sondern legten ihren Paketen zunehmend auch Konfektionsschuhe oder die Schuhe von Familienmitgliedern bei. Die Nachfrage stieg. Vickermann stellte zunächst ein PDF-Formular auf die Website, über das auch andere Kunden Reparaturen beauftragen konnten. Daraus entwickelte sich schrittweise ein eigenständiger digitaler Reparaturservice.Von Beginn an bezog Vickermann seine Kunden in die Entwicklung ein. Nach eigenen Angaben lud er 75 Personen zu einer kostenlosen Reparatur ein, um anschließend ihre Rückmeldungen auszuwerten. Die Ergebnisse führten zu Verbesserungen bei der Bedienung der Website, der mobilen Nutzung und der Preisgestaltung. Heute können Kunden über ShoeDoc ihren Reparaturbedarf angeben und ihre Schuhe zur Bearbeitung einschicken. Das Angebot reicht von klassischen Reparaturen über Pflege bis hin zu Änderungen. Je nach Aufwand liegen die Kosten für eine Reparatur häufig zwischen 40 und 50 Euro.Nachhaltigkeit war nach Vickermanns Angaben nicht der ursprüngliche Antrieb. Der Gedanke, Schuhe länger zu nutzen, ist für ihn aber ein wichtiger zusätzlicher Effekt. Denn viele Schuhe lassen sich mit handwerklicher Arbeit wieder instand setzen, statt sie zu ersetzen. Auch die Erfahrung aus dem eigenen Betrieb spielt dabei eine Rolle. Vickermann und sein Geschäftspartner Martin Stoya führen in Baden-Baden eine Maßschuhmanufaktur. Dort geht es um individuelle Anfertigung und hochwertige Handarbeit. ShoeDoc verfolgt einen anderen Ansatz: Reparaturen sollen so organisiert werden, dass sie auch außerhalb des eigenen Kundenkreises und überregional abgewickelt werden können.Vom Privatkunden zum B2B-GeschäftInzwischen richtet sich ShoeDoc nicht mehr nur an einzelne Kunden. Vor rund zwei Jahren begann Vickermann, das Angebot stärker auf Händler und Hersteller auszurichten. Sie können ihren Kunden Reparaturen unter der eigenen Marke anbieten. Die Plattform übernimmt im Hintergrund die Organisation und Abwicklung.Das sogenannte White-Label-Modell soll es Unternehmen ermöglichen, einen Reparaturservice anzubieten, ohne dafür selbst die gesamte Infrastruktur aufbauen zu müssen. Für Händler kann das eine Möglichkeit sein, auch nach dem Verkauf mit ihren Kunden in Kontakt zu bleiben. Hersteller wiederum können ihre Produkte über den Verkauf hinaus begleiten und Reparaturen als Teil ihres Angebots integrieren. Damit wird ShoeDoc nicht nur zum Reparaturservice für Endkunden, sondern zunehmend zu einem Geschäftspartner für den Handel und die Schuhindustrie. Das Unternehmen tritt nicht zwingend selbst gegenüber dem Endkunden in Erscheinung, sondern stellt anderen Unternehmen die digitale und organisatorische Struktur zur Verfügung. Aus einem Reparaturservice wird so zunehmend ein Geschäftsmodell für Geschäftspartner.Warum Maßarbeit nicht beliebig skalierbar istIn der Baden-Badener Manufaktur steht die individuelle Fertigung im Mittelpunkt. Jedes Paar wird nach den persönlichen Wünschen und Bedürfnissen der Kunden angefertigt. Ein Paar Maßschuhe kostet etwa 2.900 Euro. Hinzu kommen einmalig rund 900 Euro für die individuellen Leisten und Probeschuhe. Nach Vickermanns Angaben können die individuell gefertigten Schuhe bei entsprechender Pflege und regelmäßigen Reparaturen durchschnittlich rund 20 Jahre getragen werden. Für ihn gehört diese Langlebigkeit zum Grundgedanken des traditionellen Schuhmacherhandwerks.Die Manufaktur beschäftigt elf Mitarbeiter. Sie soll bewusst überschaubar bleiben. Denn individuelle Maßarbeit lässt sich nur begrenzt standardisieren und vervielfältigen. ShoeDoc folgt dagegen einer anderen Logik: Die digitale Organisation von Reparaturen und die Zusammenarbeit mit Handel und Herstellern eröffnen Wachstumsmöglichkeiten, ohne dass dafür jedes Mal eine neue Maßschuhwerkstatt entstehen muss. Gleichzeitig wird es für Handwerksbetriebe schwieriger, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im Juni 2025 rund 3,36 Millionen Menschen in Handwerksberufen beschäftigt. Die durchschnittliche Vakanzzeit für offene Stellen lag bei 242 Tagen - gegenüber 167 Tagen über alle Berufe hinweg. Vickermann bildet nach eigenen Angaben seit 18 Jahren Nachwuchskräfte aus.Seine eigene Verbindung zum Handwerk zeigt sich auch außerhalb der Manufaktur. Seit vielen Jahren ist er regelmäßig an Bord der "MS Europa" von Hapag-Lloyd Cruises. Vor 18 Jahren stellte er sich dort erstmals vor. Inzwischen verbringt er fast jedes Jahr zwei bis drei Wochen auf dem Schiff, hält Fachvorträge und gibt Schuhpflegekurse.Auf der Suche nach einer Alternative zu LederNeben der Digitalisierung treibt Vickermann eine weitere Zukunftsvision im Schuhhandwerk voran. Er arbeitet an der Entwicklung eines Materials für hochwertige Schuhe, das ohne tierisches Leder auskommt. Die Nachfrage nach veganen Produkten wächst, doch nach seiner Einschätzung erfüllen viele der bislang verfügbaren Materialien noch nicht die hohen Qualitätsanforderungen. Über einen Professor aus der Material- und Textilforschung kam Vickermann mit dem Thema in Kontakt. Vor rund drei Jahren bewarb er sich mit einem Forschungsansatz beim Bundesministerium für Forschung. Das Vorhaben wurde nach einem Auswahlverfahren gefördert. Die erste Forschungsphase ist inzwischen abgeschlossen.Ein Material ist entstanden, erfüllt aber noch nicht alle Anforderungen. Deshalb denkt Vickermann über ein Anschlussprojekt nach. Denkbar wären neben Schuhen auch Anwendungen in anderen Branchen, etwa bei Möbeln oder im Innenraum von Fahrzeugen. Bis daraus ein marktfähiges Produkt wird, ist allerdings noch Entwicklungsarbeit nötig.Nicht jede Geschäftsidee wird zum GeschäftsmodellDass aus einer technischen oder handwerklichen Idee nicht automatisch ein wirtschaftlich tragfähiges Angebot wird, hat Vickermann auch selbst erfahren. Vor rund 15 Jahren entwickelte er einen Online-Konfigurator für Gürtel. Das Projekt wurde jedoch eingestellt, weil sich der Aufwand für Personal und Produktion nicht rechnete. Auch ein weiteres Geschäftsfeld, bei dem Lederlösungen für Innenarchitektur- und Hotelprojekte angeboten wurden, entwickelte sich nicht wie erhofft. Solche Erfahrungen gehören für Vickermann zum Unternehmertum. Sie zeigen, dass eine gute Idee allein nicht ausreicht. Entscheidend ist, ob sich ein Angebot organisatorisch umsetzen und wirtschaftlich betreiben lässt.Bei ShoeDoc setzt er deshalb auf ein Modell, das vorhandene Strukturen nutzt und Partner einbindet. Die Maßschuhmanufaktur bleibt ein handwerklich geprägter Betrieb. Das Reparaturgeschäft soll dagegen über digitale Prozesse und Kooperationen wachsen. Die Arbeit am Schuh bleibt Handwerk. Die Organisation des Geschäfts dahinter wird zunehmend digital.Über Matthias VickermannMatthias Vickermann gründete am 1. Januar 2005 gemeinsam mit Martin Stoya die Maßschuhmanufaktur Vickermann & Stoya in Baden-Baden. Neben der individuellen Maßanfertigung entwickelte er mit ShoeDoc einen digitalen Reparaturservice, der inzwischen auch Händler und Hersteller als Geschäftspartner anspricht. Vickermann bildet nach eigenen Angaben seit 18 Jahren Nachwuchskräfte im Handwerk aus.Pressekontakt:Vickermann & Stoya Maßschuhe GmbH & Co. KGMerkurstraße 3-576530 Baden-BadenTelefon: +49 7221 392401Telefax: +49 7221 396757E-Mail: info@vickermannundstoya.dehttps://www.vickermannundstoya.de/https://www.shoedoc.de/Original-Content von: Vickermann & Stoya Maßschuhe GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183945/6392681