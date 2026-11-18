DJ Ifo: Industrie sieht sich international weiter unter Druck

DOW JONES--Die deutsche Industrie verliert nach eigener Einschätzung weiterhin an internationaler Wettbewerbsfähigkeit, allerdings hat sich das Tempo des Rückgangs zuletzt etwas verlangsamt. Wie das Ifo-Institut mitteilte, berichteten im Oktober 25,8 Prozent der Industrieunternehmen von einer Verschlechterung ihrer Wettbewerbsposition außerhalb der EU. Eine Verbesserung meldeten lediglich 7,7 Prozent der Firmen, nach 5,2 Prozent im Juli.

"Die deutsche Industrie verliert international weiterhin an Boden. Der Rückgang scheint sich aber etwas zu verlangsamen", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. Auch innerhalb der EU geriet die Branche unter Druck: Hier klagten 17,7 Prozent der Betriebe über eine schlechtere Position, während 7,6 Prozent eine Verbesserung verzeichneten. Insgesamt fiel das Urteil der Unternehmen damit etwas weniger negativ aus als noch vor einigen Monaten.

Innerhalb des Verarbeitenden Gewerbes zeigt sich jedoch eine deutliche Spaltung. Während Teile der Elektroindustrie sowie der Maschinenbau etwas Boden gutmachen konnten, verschärfte sich die Lage in der Automobil- und Metallindustrie spürbar. So berichtete im Autobau fast jedes zweite Unternehmen (49,1 Prozent) von einer verschlechterten Wettbewerbsposition außerhalb der EU, nach 43,0 Prozent im Juli. In der Metallerzeugung und -bearbeitung lag dieser Anteil bei 39,7 Prozent und bei den Herstellern von Metallerzeugnissen bei 30,2 Prozent.

Lichtblicke gab es hingegen bei den Herstellern von Datenverarbeitungsgeräten sowie elektronischen und optischen Erzeugnissen. Dort sank der Anteil der Unternehmen, die über eine schlechtere Position außerhalb der EU klagten, von 20,2 auf 11,2 Prozent. Bei den Herstellern elektrischer Ausrüstungen ging der Wert von 24,5 auf 18,3 Prozent zurück. Als einzige größere Branche konnte die Getränkeindustrie ihre Wettbewerbsposition sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU ausbauen.

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November 18, 2026 01:38 ET (06:38 GMT)

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