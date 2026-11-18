Die Deutsche-Bank-Aktie ist am Dienstag um -6% auf 30,94 € eingebrochen. Auslöser sind neue Enthüllungen aus mehr als 15 Millionen internen Dokumenten, die erhebliche Zweifel an früheren Geschäftspraktiken aufwerfen. Während die Bank mögliche finanzielle Folgen herunterspielt, halten JPMorgan und RBC überraschend an ihren Kaufempfehlungen fest. Nach dem Kursrutsch notiert das DAX-Papier sogar unter seinem materiellen Buchwert von 31,87 € je Aktie. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de