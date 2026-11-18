Die Rocket-Lab-Aktie ist gestern um -4,04% auf 55,05 US-Dollar gefallen. Damit steht die Nackenlinie einer möglichen Schulter-Kopf-Schulter-Formation erneut unter Druck. Gleichzeitig nähert sich der Kurs dem ersten wichtigen Fibonacci-Retracement. Kann die Aktie hier einen Boden ausbilden oder droht eine deutlich größere Korrektur? Chartanalyse zu Rocket Lab Die Rocket-Lab-Aktie hat nach ihrem Rekordhoch bei 150,84 US-Dollar eine ausgeprägte Korrektur ...

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