Droht der nächste Schock für Chip-Aktien? Analysten warnen vor einem Überangebot bei Speicherchips ab 2027. Besonders Sandisk drohen massive Risiken. Micron und SK Hynix könnten glimpflicher davonkommen. Zeichnet sich der nächste Rückschlag für die Chipbranche ab? Während Anleger weiter auf den KI-Boom setzen, warnt die Investmentgesellschaft GF Securities vor einem drohenden Überangebot bei NAND-Speicherchips. Schon 2027 könnten die Preise deutlich unter Druck geraten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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