NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Outperform" belassen. Dort hätten die Franzosen nochmals den Mehrwert der Übernahme des Industriesoftware-Entwicklers PTC bekräftigt, schrieb Mark Fielding in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Dieser habe ein gutes Finanzprofil, die Überlappungen der jeweiligen Portfolios seien gut und beide Unternehmen verfolgten mit ihrem Geschäftsmodell einen ökosystemagnostischen Ansatz./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 18:40 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 18:40 / EST



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